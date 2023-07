Špatné názory – zrušený účet? V Británii přituhlo, ani premiér nemlčí

Anketa Vadí vám, když nemůžete za zboží nebo služby zaplatit kartou? Vadí 42% Nevadí 58% hlasovalo: 20486 lidí

Šéfredaktor projektu Manipulátoři.cz Jan Cemper ale má naprosto jasno, že Farageovi nebyl účet zrušen kvůli jeho názorům. „Prestižní banka pro bohaté Coutts, která minulý týden Nigelu Farageovi uzavřela účet, tak udělala z důvodů neplnění smluvních limitů na účtu. Podle BBC musejí klienti Coutts mít na účtu milion liber na investice či tři miliony liber na běžném účtu,“ informoval sebejistě Cemper v krátkém komentáři.

„V Británii mohou být bankovní účty zmrazeny z různých důvodů, například kvůli podezření z praní špinavých peněz nebo podezření z podvodu. Banky mohou také zmrazit účty kvůli nedostatku informací o zákaznících nebo podezření z terorismu. Neexistuje důkaz o tom, že by banky rušily účty kvůli názorům jejich majitelů,“ dodal Cemper, že rušení účtu kvůli názorům je dezinformací.

Konzervativní noviny ale upozorňují na článek deníku The Telegraph, podle kterého je všechno trochu jinak. „Nigelu Farageovi byl zrušen účet u prestižní banky Coutts. Podle Manipulátoři.cz to rozhodně nebylo kvůli jeho názorům, nýbrž kvůli neplnění smluvních limitů na účtu. Jenže ouha... Interní dokument banky ovšem odhaluje, že to skutečně bylo minimálně i kvůli jeho názorům, které pro banku znamenají reputační riziko,“ informují Konzervativní noviny.

Z interních dokumentů banky totiž vyplynulo, že bankovní účty Nigela Farage byly zrušeny poté, co společnost Coutts rozhodla, že jeho názory „nejsou v souladu s našimi hodnotami“. Výbor pro reputační rizika vyřadil Farage poté, co zvážil dokumentaci, v níž byly podrobně popsány jeho komentáře k brexitu, jeho přátelství s Donaldem Trumpem a jeho názory na práva LGBT a další z mnoha důvodů, proč nebyl „slučitelný s Coutts“.

Před pár týdny přitom banka tvrdila, že důvodem uzavření účtů Nigela Farage bylo to, že nedosahovaly finančního limitu požadovaného bankou. Přesto ve 40 stranách dokumentů, které byly Farageovi zpřístupněny poté, co podal u Coutts žádost o přístup k informacím, banka opakovaně uvádí, že „splňuje kritéria ekonomického příspěvku pro komerční zachování účtu“.

Podle Farage jde jednoznačně o politicky motivované rozhodnutí. Ve zprávě se například více než osmdesátkrát objeví slovo Brexit. „To asi mluví za vše,“ uvedl Farage, který se obává, že v budoucnu bude plnohodnotný život přístupný jen lidem se „správnými názory“.

„Tento příběh se netýká jen mě. Můžete být další na řadě... Pokud se tato situace nebude kontrolovat, budeme směřovat k systému sociálního kreditu v čínském stylu, v němž se do společnosti budou moci plně zapojit pouze ti, kteří mají ‚správné‘ názory,“ dodal Farage.

K celé věci se vyjádřil i britský premiér Rishi Sunak, podle kterého chování banky odporuje demokratickým princpům. "Tohle je špatně. Nikomu by nemělo být bráněno v užívání základních služeb kvůli jeho politickým názorům. Svoboda projevu je základem naší demokracie," reagoval Sunak na twitteru.

