Špidla: Zeman pohrdá lidmi. Sprostě jim nadává. Neměl by být prezidentem

Špidla v úvodu také pohovořil o resortu zahraničních věcí, jejž v současné době řídí předseda ČSSD Jan Hamáček. Jemu samotnému nikdo místo ministra nenabídl. „Ani jsem něco takového nezvažoval. Do žádné exekutivní funkce nemířím, a už vůbec ne na ministra zahraničí,“ zmínil Špidla s tím, že on sám by místo opravdu odmítl. „Navíc si myslím, že by Andrej Babiš a prezident Miloš Zeman nepřenesli přes srdce, kdyby mě sociální demokracie navrhla do této vlády,“ dodal.

Své pak řekl k hlavě státu, kdy on sám si myslí, že Miloš Zeman by neměl být prezidentem. „Kromě toho jsem zjistil, že v některých momentech strašlivě pohrdá lidmi,“ řekl. Poukázal tak například na situaci, kdy se o kandidátech ČSSD v senátních volbách, kteří prohráli, měl Zeman vyjadřovat nevybíravě a sprostě. „Tehdy to byl katastrofální neúspěch, to se žádnému jinému předsedovi nestalo, abychom v žádném obvodě nevyhráli. Navíc bylo jasné, že na tom má svůj podíl, protože to byl celostátní neúspěch. Nevybíravé útoky na neúspěšné kandidáty ukazovaly, že prostě nechce uznat svůj díl odpovědnosti,“ dodal a sdělil, že Zeman se v průběhu let měnil.

Původní text ZDE.

„Je to osobnost, která má mimořádnou touhu po moci a bude se snažit řídit sociální demokracii ze zadního sedadla. Věděl jsem, jak bude nebezpečný, pokud bude úplně nade všemi a nikdo mu nebude moci přistřihnout křídla. Nadto jsem předpokládal, že v nepřímé parlamentní volbě má Miloš Zeman jen malou možnost zvítězit. Bylo nutné mít někoho, kdo dokáže získat hlasy napříč, a to byl pro mě Otakar Motejl,“ podotkl také Špidla své preference. Zásluhu na Zemanově vzestupu měl pak podle jeho slov Miroslav Šlouf.