Sporťák Míra Bosák promluvil o Zemanovi, Rusku, Jaromíru Soukupovi a zahrozil vám, co nadáváte na jeho ČT

Bosák si prý své slavné hlášky nechystá nijak dopředu. Improvizuje. Buď ho v danou chvíli napadne, jak divákovi okořenit sportovní utkání, nebo nenapadne. Rozhodně se v tom však nepodobá prezidentu Zemanovi, byť si ani on své projevy nepíše dopředu a pronáší své projevy spatra.

„Pan prezident Zeman dává své projevy spatra, ale už se opakuje asi tak 15 let. Pořád ty samé bonmoty, ty samé věty. Tak nevím, jestli je to úplně únosný,“ pousmál se. Bosák chtěl být se svými hláškami originální a komentovat jinak než jeho předchůdci. Nemám rád, když je něco uniformní a jeden člověk je jako druhej,“ zdůraznil host. Možná právě odtud pramení jeho odpor k politické korektnosti. Když řeknete politická korektnost, tak já mám husí kůži, protože já jsem její velkej nepřítel,“ prohlásil Bosák. „Politická korektnost, tak jak ji známe z dneška, mi kolikrát bere radost ze života,“ posteskl si.

„Já mám rád, když se věci nazývají pravým jménem. Přece, když něco pojmenuju tak, jak to je, tak přece neškodím. Já bych dokonce řekl, že spíš naopak. A dneska když se podíváte na výroky, ať už politických, ale zhusta i kulturních představitelů, to je takový bezpohlavní, to je nuda, hlavně aby se na mě tahle skupina nějak neurazila. Myslím, že pod tou duchnou politická korektnosti se schovává i politická nevýraznost a to mě nebaví,“ zaznělo z úst komentátora.

O chvíli později zasadil českým politikům tvrdou ránu. Prý to vůbec nejsou politici.

„Tady se nedělá politika, tady se politikaří. Ukažte mi v Čechách politika. Tady není,“ udeřil Bosák. Kdysi možná býval politikem Zeman. Dnešní premiér Babiš rozhodně politikem není. Pro mě byl politik Winston Churchill, Ronald Reagan nebo Helmut Kohl, ať už si o nich můžu myslet cokoliv,“ zaznělo z úst komentátora.

Česká politika je podle jeho názoru vyprázdněná. Její vyprazdňování prý začalo opoziční smlouvou Miloše Zemana a Václava Klause a od té doby to jde jen dolů. Takže hlavní vinu na vyprazdňování politiky nesou ČSSD a ODS. Partaje, které na dnešní prázdnotu politik nejvíc žehrají.

Pár slov přidal i na adresu České televize. Byť mu jako sportovnímu komentátorovi trhá srdce, že veřejnoprávní televize nekoupila práva na Ligu mistrů na tři roky dopředu, tak to za tu cenu nešlo. Pokud jsou Bosákovy informace správné a práva se prodávala za 7 milionů euro na rok, tak to byla podle komentátora přemrštěná částka, na kterou neměla jen České televize, ale třeba ani německá veřejnoprávní televize. „Je to půl miliardy korun a dovedete si představit, co by ti, kteří se tak rádi navážejí do veřejnoprávní televize, co by udělali? ‚Půl miliardy za fotbal? To je Dvanáctina rozpočtu! Ty lidi musíte zastřelit.‘ Tohle prostě nebylo reálný,“ konstatoval Bosák.

Za to, že ČT nekoupila fotbalová práva, kritizoval veřejnoprávní televizi např. ředitel konkurenční soukromé TV Barrandov Jaromír Soukup.

Bosák na to měl odpověď, kterou poslal všem kritikům ČT. „Ono je to strašně pohodlný navážet se do České televize. Jasně, mohli bychom některé věci dělat líp. Všecko se dá dělat líp. Ale myslím si, že v ČT je snaha posouvat věci směrem nahoru. Ale to, že se někdo do ČT naváží, podle mě je to logický. Když nemám argumenty, tak si rejpnu do Český televize, protože tomu každej rozumí. Všichni vědí, že to je blbě. A ono je to populární. S tím asi nic neuděláte,“ podotkl komentátor. Připomíná mu to hádky v hospodě, kdy si někdo dá páté pivo, k tomu dvě zelený a najednou ví všechno.

Nakonec přidal pár slov na adresu Ruska a Číny. Bosák je bytostně přesvědčen, že si někdo uplatil pořádání fotbalového šampionátu v Rusku. Sám sebe se ptám, jestli zrovna v Rusku má tahle akce probíhat. Ale na to já jsem malej pán. Já tam jedu jako zaměstnanec ČT, odkomentuju to a doufám, že to bude lidi zajímat," podotkl. Na komentátorském stanovišti se prý může vyjadřovat jen ke sportu a k ničemu jinému.

autor: mp