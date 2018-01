Sprostý, arogantní opilec likviduje vše, co jsme od roku 1989 vybudovali. Je v tom Rusko. Z lidí se stávají hyeny, zoufá si zpěvák Banga

O prezidentské volby byl rekordní zájem a národ postihlo doslova „volební šílenství“. Z vítězství se proto polovina národa raduje a polovina zuří. Pro zpěváka Radka Bangu prý nebylo Zemanovo vítězství žádným překvapením, i přestože doufal v určitou změnu. „Ta však nepřišla. Pozoruji už několik let, že tato země udělala několik kroků zpět, nutno však říci, že je to země rozdělená na dvě zcela odlišné poloviny,“ rozepsal se na svém facebookovém účtu.

„Vidím tu pakt ANO – SPD – KSČ, spojenectví BABIŠ – ZEMAN – OKAMURA. Je to tým lidí jednoznačně nakloněný směrem na východ, o tom není pochyb,“ napsal hned v úvodu zpěvák, který prý nepochybuje ani o tom, že tito lidé horlivě pracují na pošpinění EU v očích českých občanů, přičemž cílem je dokopat je k vystoupení z Unie či snad klidně i z NATO.

Banga si stojí za tím, že Zeman předvedl, jak se dnes dělá politika, ve které slušnost nemá místo a plusové body přináší hlavně agresivita. Obrovskou roli zde podle Bangy hraje Rusko, které bylo o mnoho kroků napřed a pochopilo, že k rozkladu společnosti není třeba tanků. „Stačí staré metody v novém kabátě – dokonale provedená propaganda, cílená hybridní válka, jejíž smysl tkví v rozkladu společnosti, podkopání morálních hodnot a vštěpit občanům naprostou nedůvěru v Západ, ideálně využít uprchlické krize, terorismu a vytvořit v lidech naprostou paniku,“ uvedl.

Zpěvák prý vždy věřil v to, že v lidech západní civilizace 21. století je vždy spíš solidarita, slušnost a vůle hledat dobro, je ale zklamaný z toho, že se ukázalo, že je tu podle jeho slov přes dva a půl milionů voličů, kterým nevadí hrubý, sprostý, arogantní opilec, jenž si libuje v ponižování lidí a zjevně totálně likviduje všechno, co jsme tu od roku 1989 budovali. „Je tu tolik lidí, kterým nevadí trestně stíhaný politik a ultrapravicový mimořádně nebezpečný člověk, to mě znepokojuje,“ řekl a dodal, že lidé se snadno umějí proměnit v hyeny.

Radek Banga si stojí za tím, že humanitární pomoc uprchlíkům je naší povinností, alespoň u těch, již mají doopravdy důvod utíkat. „Západ by se měl pokusit společně s Blízkým východem umožnit všem těm lidem vrátit se domů, aby zde opět mohli začít žít normální život. To se ale nemůže stát, protože dokud Rusko a USA budou proti sobě a jejich zájmy budou všude vyšší než blaho všech, nic se nezmění,“ je přesvědčený.

Další problém je prý i to, že arabský svět je totální chaos a je velmi těžké se v něm vyznat. „O to snadnější je pro prostý český lid jej odsoudit a zavrhnout. Strach z muslimského světa byl sirkou hozenou do nebezpečné hořlaviny. Bohužel historie Evropy i muslimských zemí ukazuje, že je to odvěký problém a byla to jen otázka času, kdy nás dožene,“ uvedl a dodal, že je přesvědčený, že strach nám nepomůže a tahle panika se musí zastavit a všichni se musejí uklidnit. „Celá ta situace je zatím hodně komplikovaná, ale já věřím, že nakonec přinese pozitivní výsledky,“ je si jistý.

Dále ve svém komentáři uživatele Facebooku také nabádal, aby si zkusili projet pár článků za posledních pět let. „I co se týká terorismu, určitě jich najdete desítky po celé Evropě. To je samá vražda, znásilnění, kolikrát obojí zároveň a udělá to třeba člověk, do kterého by to nikdo neřekl. Strach není cesta!“ zdůraznil a doplnil, že tahle společnost se musí přestat tvářit, jako že bílá, černá, žlutá, volič Drahoše, volič Zemana.

Nevyvrací však to, že například uprchlická krize je bezesporu něco, co je nutné řešit. „Pokud se ale budeme jen bát, nenapadne nás nic lepšího než plyn, panika, vraždění, touha likvidace toho, co nám přijde nebezpečné a neznámé. Chceme se opravdu chovat takhle? Já rozhodně ne,“ řekl Banga, který připomněl, že tohle není řešení člověka 21. století, ale poloopice z pralesa.

„Všichni víme, že není možné zvládnout návaly milionů uprchlíků. Cesta je umožnit těm lidem vrátit se domů. Většina z nich by raději žila tam, kde to znají, kde stály jejich domovy. To znamená pomoci ukončit to běsnění naprostých šílenců z ISIS, al-Káidy a dalších mentálně narušených partiček,“ uzavřel zpěvák s tím, že je také potřeba, aby USA, Rusko i Evropa přestaly soupeřit o prvenství ve vojenské moci, ale aby společně našly způsob, jak zničit celosvětovou hrozbu terorismu.

autor: nab