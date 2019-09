Spurný z Respektu se rozčiluje: Osvobození Babiše? To musí státní zástupci dovysvětlit, jinak...

Jaroslav Spurný z Respektu komentoval zastavení trestního stíhání Andreje Babiše. „Pokud si chtějí státní zástupci zachovat tvář, toto zdůvodnění bude potřebovat ještě další zásadní dovysvětlení,“ myslí si Spurný. „To si Jaroslav Šaroch tehdy neuměl spočítat to, co si spočítal dnes? Od té doby se nic nezměnilo,“ tázal se ve svém článku. Přečtěte si.

Jaroslav Spurný na Respektu zveřejnil článek o zastavení trestního stíhání Andreje Babiše. Napsal, že vedoucí Městského státního zastupitelství v Praze Martin Erazím potvrdil rozhodnutí žalobce Jaroslava Šarocha. Tím bylo stíhání Andreje Babiše a dalších pěti lidí, spojených v kauze případného dotačního podvodu v záležitosti Čapího hnízda, zastaveno. „Je skvělé, že Erazím sdělil veřejnosti zdůvodnění verdiktu. Ale pokud si chtějí státní zástupci zachovat tvář, toto zdůvodnění bude potřebovat ještě další zásadní dovysvětlení,“ míní Spurný.

Spurný dále napsal, že dle Erazíma i Šarocha organizátoři žádosti o dotaci na Čapí hnízdo v roce 2007, tedy v roce, kdy začali připravovat dotační žádost, nemohli tušit, jak bude Evropský soudní dvůr rozhodovat v posuzování a charakteristice toho, co ještě je malý a střední podnik, a co nikoliv. Nemohli prý vědět, kdy se stává taková firma součástí velkého podniku, který o dotace žádat nesmí, a tak dále.

Lidé kolem Čapího hnízda nemohli prý v roce 2007 tušit, že v pozdějším desetiletí bude z pohledu unijní justice podnik jako Čapí hnízdo posuzován jako velký podnik, který o dotace žádat nesmí.

Anketa Jste pro to, aby ČR zrušila uznání státu Kosovo? Ano 95% Ne 5% hlasovalo: 10221 lidí

Spurný píše, že to je sice z pohledu laika možné, ale podivuje se nad tím, proč tento pohled nezaujali státní zástupci a policisté v roce 2017, kdy Babiš byl kvůli kauze Čapího hnízda, obviněn. „To si Jaroslav Šaroch tehdy neuměl spočítat to, co si spočítal dnes? Od té doby se nic nezměnilo. V druhé půli minulého desetiletí se měnily podmínky pro udělování evropských dotací a bylo jasné, že se do hry dostanou i verdikty evropského soudu,“ zamýšlí se Spurný.

„Žalobci si tedy neuměli předloni dát dohromady, že podvod může být stíhán pouze tehdy, když se prokáže úmysl? Obhajoba ‚my jsme v roce 2007 opravdu nevěděli, jak to bude posuzovat evropská justice‘ úmysl velmi zpochybňuje. Nyní i před dvěma lety,“ ptá se Spurný dál.

Na tyto otázky by dle Spurného měl tedy Erazím odpovědět. Bez toho to prý vypadá jako účelové rozhodnutí policistů a státních zástupců, za které by se snad měli i omluvit. Pokud tedy prý nešlo o účelové jednání, tak dle Spurného vypadají státní zástupci jako neschopní amatéři, když to nijak neobjasní.

Fotogalerie: - Prezident v Srbsku

Nakonec prý rozhodnutí o zastavení stíhání může zvrátit nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. „Ať rozhodne, jak rozhodne, bude to chtít zásadní vysvětlení,“ zakončil článek Spurný.

Psali jsme: „Koho upálí Milion chvilek?“ Babiš totálně osvobozen: Sranda už začala Faltýnek nastoupil před novináře: Byla to uměle vytvořená kauza. Zdá se, že stále žijeme v právním státě Demagogický blok, sluníčkářská média, k smíchu. Z ČT zavolali Okamurovi, aby okomentoval osvobození Babiše, ale dopadlo to úplně jinak Ministryně Schillerová: EET je jedním z nejvýznamnějších daňových opatření v naší novodobé historii

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: tle