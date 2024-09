Srabe, odstup. Pod šéfem ODS Fialou se zakývala židle

Anketa Zvládá Česká republika současné povodně? Zvládá 6% Nezvládá 92% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 7031 lidí



V ostatních krajích pak pro vládní pětikoalici nastává situace, kterou novinář Čestmír Strakatý označuje za „masakr“.



Komentátor a profesionální volební sázkař Michal Sirový poznačil, že kdo ještě doufal, že příští rok pětikoalice obhájí většinu ve Sněmovně, tak po dnešku „už můžete přestat i doufat“.

Kdo ještě doufal, že příští rok 5K obhájí většinu ve sněmovně…



… tak po dnešku už můžete přestat i doufat. ??#Česko ???? — Michal Sirový ???? (@sssirda) September 21, 2024

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Že není co slavit, už jasně vnímají i leckteří vládní voliči a dávají to jasně najevo na profilu premiéra Petra Fialy (ODS). Vzkazují mu, že šlo o „propadák“ či že by mělo jít o jakýsi „budíček“ pro vládu.



Mnozí jsou však ve svých vzkazech ještě ostřejší a míní, že by Fiala coby šéf ODS a předseda vlády měl za volební výsledky sám vyvodit osobní zodpovědnost. Investor Petr Horáček míní, že „normální by bylo po takovém výprasku nabídnout rezignaci, nebo ji rovnou podat.“

Normální by bylo po takovém výprasku nabídnout rezignaci nebo ji rovnou podat. — Petr Horáček (@horacekpetr22) September 21, 2024

A není sám. „Nejvyšší čas přestat být srab a napsat rezignaci,“ množí se ve výzvách přímo pod příspěvky premiéra Petra Fialy na sociálních sítích.

Nejvyšší čas přestat být srab a napsat rezignaci ?? — Zdeněk Fekar (@jackal007) September 21, 2024

Nespokojenost již dávají najevo i přímo někteří členové ODS. Novinář Čestmír Strakatý si všímá, že aktuálně nejúspěšnější krajský lídr ODS – hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba sám poznamenává, že jeho výsledek není výsledkem celorepublikové ODS, nýbrž „je to spíš ODS navzdory“.

Pokračoval: „Je to spíš navzdory ODS.“ — Čestmír Strakatý (@cestmirstrakaty) September 21, 2024

Fotogalerie: - Volební plakáty

Také další občanský demokrat místostarosta obvodu Ostrava Jih Radim Ivan již varuje, aby se nikdo z vlády nebo ODS vyjma Martina Kuby a Jana Grolicha neodvažoval označovat výsledky voleb za úspěch. „Jestli někdo z vlády nebo ODS řekne, že to je úspěch (vyjma Martina Kuby a Jana Grolicha) tak ho utopím ve štábním šampaňského,“ rozpálil se.

Zaznívá, že pokud Ivan své varování naplní, pak zřejmě hrozí, že Česko přijde o premiéra. „Já se obávám, že budeš muset utopit pana předsedu,“ padlo v jedné z odpovědí.

já se obávám, že budeš muset utopit pana předsedu. tak jen pak dej vědět, to bude zajímavá akce.. :D — Vilém Franěk (@vildafranek) September 21, 2024

Taktéž další člen ODS – podnikatel Tomáš Šalamon doufá, že se tentokrát nikdo z ODS výsledky „nebude opět snažit lakovat na růžovo“. Projekt koalice Spolu se vyčerpal, řešením je silný leadership a věrohodná, pravicová politika. Blíží se čas přepřahat,“ uvedl a gratuloval hejtmanu Kubovi.

Dostali jsme pěkně za vyučenou, doufám, že se to tentokrát nikdo z @ODScz nebude opět snažit lakovat na růžovo. Projekt @SpoluKoalice se vyčerpal, řešením je silný leadership a věrohodná, pravicová politika. Blíží se čas přepřahat. Velká gratulace @Kuba_Martin — Tomáš Šalamon (@SalamonTomas) September 21, 2024

Fotogalerie: - Interpelace na Fialu

Na sociálních sítích se šíří, že by se ono „přepřahání“ nemuselo týkat jen koalice Spolu, nýbrž i samotné ODS a Fialy. Coby o „budoucím předsedovi ODS“ někteří lidé hovoří o jihočeském hejtmanovi Martinu Kobovi.

Souhlasím. V tom rozhovoru už i proběhlo určité vymezení vůči centrálnímu vedení. — Martin Cvrček (@cvrcek_martin) September 21, 2024

Volební debakl by tak podle některých hlasů mohl mít dohru i uvnitř občanských demokratů podobně, jakou má u Pirátů. Pirátská strana na základě tristních výsledků voleb ústy svého předsedy Ivana Bartoše informovala, že své funkce k dispozici dává pirátské republikové předsednictvo.

Psali jsme: Vládní voliči nad výsledky voleb sprostě soptí Potupa pro Fialu? První výsledky popravují koalici Čí je Foltýn? Hovoří za vládu? Žantovský připomněl „svině“ i další věci Babiš: Vláda se na povodně dívala z Prahy. Odložení voleb by pomohlo