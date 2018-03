Srandovní. Rozfrcali jste to. Pokračuje spor o „novou hymnu České republiky“

Kolik celé nové aranžmá hymny vlastně stálo? „600 tisíc korun,“ uvedl serveru iRozhlas.cz předseda ČOV Jiří Kejval s tím, že velkou částí přispěl sám. Zbytek hradil Český olympijský výbor z vlastních zdrojů. „Nejde v žádném případě o peníze ze státních dotací,“ dodal.

Kejval rovněž řekl, že pro Český olympijský výbor bylo hlavní, aby se o tématu české hymny a její podoby diskutovalo. „Letos slavíme sto let od vzniku republiky. V době rozdělení federace došlo k zásadní změně hymny tím, že byla odtržena slovenská část, ale dál už se o podobě české hymny nediskutovalo,“ tvrdí Kejval a dodává, že teď je podle něj pravý čas diskuzi otevřít.

Právě částka vydaná za nové aranžmá rozlítila Michala Haška (ČSSD). „Aha. Takže hezky česky – 600 tisíc minus cca polovina je cca 300 tisíc Kč. Tyto peníze ČOV rozfrcal pan Kejval místo podpory sportu na nikým nevyžádanou ‚novou‘ hymnu ČR? A slyšel už někdy třeba o ‚porušení povinnosti při správě cizího majetku‘? Taková drobná pasáž z českého trestního práva, paragrafy 220 a 221 tr. zák.? Někdo nad tou částkou mávne možná rukou, já znám ze svého okolí a praxe mnoho sportovních oddílů a spolků, které bojují o každou tisícovku či desítky tisíc korun. A hlavně lidi, kteří úplně zdarma dávají sportu a mládeži všechno ve svém volném čase. Kvůli nim beru ‚novou‘ hymnu za 600 tisíc z ČOV jako výsměch...“ podotkl Hašek.

Následně se pustil do diskuze i s jedním z uživatelů, který podotkl, že kdyby měli sportovci více peněz, mohl by se singl dočkal i taneční verze. Hašek to však nepovažuje za vtip.

A nechyběla ani diskuze o Haškově spolupráci s Janou Mrencovou, kterou připomněl jeden z uživatelů. Hašek Mrencovou totiž platil v době svého výkonu funkce na kraji za tiskový servis a PR služby i přesto, že na kraji bylo vlastní tiskové oddělení. Navíc Mrencová vystupovala pod pseudonymy.

„Prej ještě musej českýmu lvu ufiknout ocasy,“ podotkl pak k návrhu nové hymny analytik Štěpán Kotrba.

autor: vef