Srovnejte si je, řval Babiš na Vojtěcha. Podruhé za tři dny. A to prý byla poslední kapka...

Dnes již bývalý ministr zdravotnictví za hnutí ANO Adam Vojtěch v pondělí ráno oznámil, že se vzdá svého úřadu. Už v pondělí odpoledne bylo jasné, že se novým ministrem zdravotnictví za hnutí ANO stane profesor Roman Prymula.

Ale co vlastně předcházelo Vojtěchově definitivnímu pádu? Český rozhlas zmapoval posledních sedm dní v úřadu jednoho z nejmladších ministrů v dějinách České republiky.

Týden před svým odvoláním musel prý Vojtěch čelit hněvu premiéra Babiše (ANO) kvůli tomu, že v Nemocnici na Bulovce scházely pipetovací špičky a nebylo možné testovat na covid-19. Testy se na celou hodinu zastavily a s Babišem prý tehdy cloumal vztek. Ale na to už byl Vojtěch zvyklý. „Pořád mu něco vyčítal,“ popsal ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) atmosféru na jednáních kabinetu. Šéf Asociace krajů a hejtman Vysočiny za ČSSD Jiří Běhounek k tomu doplnil, že některá Babišova vyjádření bývají občas „svérázná“.

Když se stal ministrem Roman Prymula, dostal mimo jiné za úkol postarat se o to, aby byl k dispozici dostatek podobného vybavení, jako jsou pipetovací špičky, jejichž spotřeba rapidně vzrostla.

Další kritice čelil Vojtěch kvůli tomu, že změnil pravidla karantény. Člověk, který se setkal s nakaženým, ale měl přitom roušku nebo respirátor do karantény nemusí. Dříve musel. Vojtěch toto opatření odůvodnil tím, že chce ulevit ekonomice.

Ale to byl teprve začátek posledního Vojtěchova týdne v roli ministra. Nakažení přibývali po stovkách den co den, situace byla mnohem vážnější než na jaře, to je ostatně i dnes a hejtmani z jednotlivých krajů si začali stěžovat na nedostatek informací od hygieniků, potažmo od států. Jenže hygienici prý současně hlásili, že už toho mají plné cvičky a dochází jim síly. Kupříkladu jihomoravští kritici v týdnu přiznali, že nestíhají.

Ve středu prý navíc poslanci ve Sněmovně zaznamenali na ministrovi únavu. Poslanec TOP 09 Vlastimil Válek poznamenal, že s Vojtěchem vždy dobře vycházel, ale v poslední době na ministrovi viděl únavu. A pokud by mu něco vyčetl, pak to, že jako ministr zdravotnictví nedokázal udržet v platnosti některá epidemiologická opatření po delší dobu. Zkrátka a dobře, že si nedokázal bouchnout do stolu.

Již zmíněný ministr kultury Zaorálek vyčítá Vojtěchovi totéž. „Nechal se zahnat. Klidně to spolknul, i když věděl, že je to špatně. Měl to tehdy říct, on to ale nedokázal, uhnul ve všem. A Babiš mu to stejně spočítal,“ poznamenal Zaorálek.

Vojtěch podle jeho názoru udělal chybu v tom, že si od Babiše nechal líbit všechno.

Ve čtvrtek Vojtěch veřejnosti přiznal, že epidemie nabírá na síle.

A jako by to nestačilo, ve čtvrtek také Státní ústav pro kontrolu léčiv kritizoval Českou poštu za to, jak nakládala s rouškami určenými pro seniory. Od Babiše však nedostali vynadámo pošťáci, ale Vojtěch. Byl vyzván, aby si pracovníky nezávislého úřadu „srovnal“.

V pátek už toho Vojtěch měl dost a předal Babišovi rezignační dopis.

Ředitel fakultní nemocnice Motol Miloslav Ludvík ale byl pondělím oznámením překvapen. Nepočítal s tím, že Vojtěch odejde.

