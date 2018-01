Stanislav Křeček se zlobí: Společnost rozdělují ti, kteří z toho obviňují Zemana. Prý nevyhráli volby ti slušní, ta naděje pro společnost! A ta většina ostátních je co?!

„Nemáme bohužel tu ‚britsko-americkou‘ vlastnost, totiž že do voleb válčíme, ale po volbách respektujeme výsledek voleb, respektujeme zvolenou vládu a (v případě USA) zvoleného presidenta a společné státní a národní zájmy,“ poznamenal úvodem Křeček a přidal poučení ze současné volební kampaně. Podle jeho slov došlo ke zhrubnutí úrovně veřejného mínění a politické kultury zvláště.

„Poražený prý prohrál proto, že postupoval čestně. A ten druhý? Kolik u nás bylo a bohužel ještě bude příslušníků pseudoelit, kteří se hodlali a hodlají ‚pyšnit‘ plackou s nápisem: toho jsem nevolil, toto není můj prezident a podobně?“ zeptal se Křeček.

Toho dle jeho slov překvapila destrukce některých osobností. „Co jsou někteří lidé a veřejní činitelé schopni v souvislosti s M. Z. vyslovit, by se ještě před několika lety zdálo být nemyslitelné. A ještě jedno poučení se mi zdá zřejmé: Společnost nerozděluje Zeman, ale ti, kteří ho z rozdělování obviňují, nezvítězili prý ti slušní, ti, kteří představují naději pro společnosti. A co ta většina ostatních? Ty jsou co? Politologové si povšimli, že Zeman spojil při své volbě krajní pravici i levici. To jistě není důkaz, že rozděluje,“ dodal Křeček.

Závěrem podotkl, že profesor Drahoš si tuto situaci nezasloužil. „Každému myslícímu člověku přece muselo být předem jasné, že ve znalosti politických realit nemůže proti zkušenému presidentovi Zemanovi obstát. Nikdy tuto problematiku nestudoval, nikdy v ní nepůsobil a musel tedy v této konfrontaci dopadnout, jak by asi dopadl Zeman, pokud by se podrobil zkoušce z kvantové chemie. Ale namísto, aby z toho učinil svoji výhodu, sděloval jasné a neotřelé názory a využil příkladu slovenského presidenta Kiska, který uspěl i bez předchozí politické zkušenosti, vydal se cestou horáčkovských všeználků,“ řekl Křeček se slovy, že toto dobře dopadnout nemohlo.

Obává se však, že toto vše 27. ledna nezmizelo. Poražený kandidát totiž doufá, že energii, kterou nashromáždil, „zde zůstane“. „Polovina národa chtěla jiný výsledek voleb a orgie radosti nad porážkou ‚pražské kavárny‘ je stejně hloupá a nebezpečná jako tvrzení, že zvítězil národ s ‚porušeným genofondem‘.

„Propast, kterou jsme společně vyhloubili, je dostatečně hluboká na to, aby v ní zmizelo vše, co je a v budoucnu bude nám všem společné,“ uzavřel Křeček.

