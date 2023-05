Stanjura si dal vlastňáka. Šíří se jeho slova. Z roku 2021

reklama

„Žádné zvyšování daní! Stát musí šetřit na sobě, ne na lidech. Proto vám garantujeme, že žádné daně zvyšovat nebudeme! S tím jdeme SPOLU do voleb,“ slibovala koalice SPOLU k polovině května 2021.

Jakým překvapením pak byl včerejší návrh vlády na zvýšeni daní OSVČ, zvýšení daní firem nebo zvýšení daní z nemovitostí.

Anketa Jste spokojen/a s podobou „reformy“, kterou představila pětikoalice? Ano 1% Ne 99% Nevím 0% hlasovalo: 866 lidí

V kontextu nepříznivé nálady ve společnosti se na světlo světa vytáhl i příspěvek Zbyňka Stanjury (ODS) ze srpna roku 2021. Člověk, který dnes zvyšuje daň z nemovitosti, v něm tehdy jako opozičník přímo varoval, jak nebezpečné zvýšení zdanění nemovitostí je.

„Nápad na zvýšení daně z nemovitostí je opravdu nebezpečný. Nechápu, proč by měl stát trestat někoho za to, že si pořídil bydlení. Kromě toho se vyšší zdanění promítne do ceny nájmů a jediný, kdo na to doplatí, jsou právě nájemníci. To není správná cesta. My naopak chceme digitalizaci, zjednodušení stavebního řízení a nízké daně,“ prohlásil před necelými dvěma lety.

Není divu, že takové otočky ve svých postojích vyvolávají posměch.

Tak schizofrenní názory nemohla jen tak mlčky přejít poslankyně Jana Mračková Vildumetzová (ANO). „Dnes se podíváme zpátky do minulosti na to, jak Zbyněk Stanjura odmítal zvýšení daně z nemovitosti a měl pro to ‚neprůstřelné‘ argumenty. Tenkrát to byl podle něj ‚nebezpečný nápad‘, teď, když je ministr, se má podle jeho návrhu zvýšit daň až dvojnásobně,“ pozastavuje se na svém twitteru.

Dnes se podíváme zpátky do minulosti na to, jak @Zbynek_Stanjura odmítal zvýšení daně z nemovitosti a měl pro to “neprůstřelné” argumenty?? Tenkrát to byl podle něj “nebezpečný nápad”, teď, když je ministr, se má podle jeho návrhu zvýšit daň až dvojnásobně. pic.twitter.com/FkC5iijSSx — Jana Mračková Vildumetzová (@JVildumetzova) May 12, 2023

Daniela Ostrá z již mimoparlamentní ČSSD se rovnou vyjádřila v duchu, že před volbami je zřejmě dovoleno tahat lidi za nos. „Když se před volbami snažila sociální demokracie otevřít otázku daní, Zbyněk Stanjura to označil za nebezpečné. Nebezpečné je dělat si před volbami z lidí blázny a se sliby si utírat …(doplňte dle osobní preference),“ dodala ve svém tweetu.

Když se před volbami snažila sociální demokracie otevřít otázku daní, @Zbynek_Stanjura to označil za nebezpečné.

Nebezpečné je dělat si před volbami z lidí blázny a se sliby si utírat …(doplňte dle osobní preference) pic.twitter.com/gLx1HpK1XQ — Daniela Ostrá (@DanielaVasatko) May 11, 2023

Slova současného ministra financí připomněl David Antoš: „Stanjura: Neexistuje způsob, jak snížit schodek než snížit výdaje či zvýšit příjmy, či oboje. Tak proč jste to před volbami voličům tvrdili?“ ptá se jeden ze zakladatelů spolku Pro Euro v srdci Evropy, z.s.

Stanjura: Neexistuje způsob, jak snížit schodek než snížit výdaje či zvyšit příjmy, či oboje.



Tak proč jste to před volbami voličům tvrdili? — David Antoš ?? (@jilm) May 11, 2023

Daň z nemovitost by se měla zvýšit v některých případech až na dvojnásobek, což negativně ovlivní ceny nájemného, míní analytici. Ministerstvo financí uvedlo jako modelový příklad průměrný sedmdesátimetrový byt v Praze 1, u kterého dnes majitel zaplatí daň z nemovitosti zhruba 1700 korun ročně, nově bude platit zhruba 2500 korun. Za podobně velký byt v Brně zaplatí dnes majitel zhruba 600 Kč, nově to bude asi 1200 Kč.

Vládní úsporný balíček čelí nejen ostré kritice opozice a odborů – ty si stěžují na to, že s nimi kabinet a jednotliví ministři záměry předem neprobírali. Konsolidační balíček zahrnuje 58 opatření, díky kterým se má snížit schodek rozpočtu v příštím roce o zhruba 94 miliard korun a v roce 2025 o 53 miliard korun, celkem tedy o 147 miliard korun.

