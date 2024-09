Stanjurův balíček: Podvod na většině obyvatel, vzkazuje docent Ševčík

„Je to podvod nejen na vlastních voličích – voličích ODS, TOP 09 a některých dalších stran – ale je to podvod na většině obyvatel České republiky. Na všech, kteří pobírají mnohdy nezasloužené prebendy od státu,“ uvedl Ševčík. Zdůraznil ovšem, že těmito lidmi nemyslí učitele, lékaře, pečovatele či policisty, hasiče a záchranáře. „Mám na mysli ty, který berou peníze za to, že by nám měli sloužit jako veřejnosti, ale slouží víceméně zájmům svým a zájmům cizích mocností,“ vysvětlil.

Ševčík zmínil několik problémů, které vnímá jako důsledky špatného vládnutí – od neúspěšné digitalizace stavebního řízení až po neefektivní regulace v oblasti energií, za něž by vládní politici měli být dohnáni k zodpovědnosti. „Kde je jejich zodpovědnost za zpackanou digitalizaci stavebního řízení? Za divná rozhodnutí při regulacích cen v době energetické krize? Kde je jejich zodpovědnost, když v České republice za energii platíme téměř nejvíce ze zemí Evropské unie, a přitom jsme schopni ji vyrábět téměř nejlevněji? Za divná rozhodnutí při přijímání například dekarbonizace výroby elektřiny a tepla? Kde je ta jejich zodpovědnost?“ klade docent otázku.

Vyjádřil svůj názor, že politici by měli nést větší odpovědnost za své chyby, a to i v podobě vyšších daní nebo snížení svých platů. Za chyby politiků dle jeho názoru „zaplatíme my všichni“.

„Nejvíce to odnesou samozřejmě sociálně slabší důchodci, ale už dneska i střední vrstvy,“ poznamenal Ševčík.

Dle jeho názoru OSVČ, kteří čelí podnikatelským rizikům, by měli mít nižší daňové sazby, které by zohlednily jejich riziko a podnikatelskou nejistotu. Tato rizika zahrnují nejistotu ohledně budoucího příjmu, odpovědnost za náklady a závazky, a obecně neznámé faktory, které mohou ovlivnit jejich podnikání.

„Pokud však OSVČ udělá chybné rozhodnutí, okamžitě se to může projevit v jeho životní úrovni a v životní úrovni rodiny včetně dětí. Prostě OSVČ nesou rizika a ta cena rizika by měla být zohledněna ve výši sazby daně z příjmů,“ řekl Ševčík.

Nižší daňová sazba by mohla podnikatelům umožnit větší flexibilitu a lepší schopnost investovat do svého podnikání. Ekonomové často diskutují o tom, jaký vliv mají daně na podnikatelské rozhodování a investice – nižší daně mohou podněcovat k větší investici a rozvoji, zatímco vyšší daně mohou podnikatele odrazovat.

Ševčík má za to, že současný daňový systém a byrokracie přispívají k nedostatku určitých profesí, a to i kvůli nevhodnému nastavení daňové politiky a vzdělávacího systému. „Proč si myslíte, že nám chybí opraváři, malíři, instalatéři, údržbáři či další profese? Je to mimo jiné způsobeno i nastavením celého systému. Od vzdělávacího systému počínaje, až právě po daňový systém, a celkovou byrokratizaci našich životů konče,“ upozornil docent.

I proto je toho názoru, že osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) by měly mít daňovou sazbu nižší.