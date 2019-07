Starý nemocný muž, narcis, kterého baví otravovat vzduch. Reflex píše o prezidentu republiky

Většina národa si užívá léta, sluníčka, prázdnin a dovolených. Ty často končí dřív, než by mnoha zaměstnancům bylo milé, ale i tak se z nich lidé radují; jediný, kdo se neraduje, je podle publicisty Vladimíra Mertlíka stávající prezident Miloš Zeman. Tento pán se prý jen nechává sžírat touhou po pomstě.

„Jediný, kdo nemá prázdniny rád, je starý, těžce nemocný muž, kterého nemá nikdo rád a který je celé dny sám. Prezident. Celoživotní narcis a nabob, kterého samota proměnila v trucovitého zlovolného staříka, jehož zábavou je otravovat vzduch. Novináři a politologové často hledají v chování Miloše Zemana tajuplná sdělení a smysl. Nehledejme v chování onoho zlovolného, k demenci mílovými kroky se ubírajícího staříka filozofii. Stejně jako Václav Narcis I. také Miloš Zeman marně hledá uplatnění svého poslání, o němž je přesvědčen, že nese jak pochodeň. Dosáhl sice podvody a snůškou lží trůnu, o nějž usiloval, ale není uspokojen. Koho by bavilo být stále sám jen s tlačenkou a becherovkou a slepenými prsty hledat věty moudrých, mezi něž se domnívá, že také patří. Což by vás netrápilo, že marně v chabnoucí paměti pátráte, kdo ještě vám ublížil, odporoval a zesměšnil vás, protože pomsta je jediné, čím žijete?“ napsal doslova publicista.

Mertlíkovi se zdá Zemanovo chování o to podivnější, že ho považuje za inteligentního muže, který bohužel svou inteligenci napírá zvláštními směry, čímž údajně odrazuje své známé od kontaktů s ním. O to osamělejší prezident je a o to víc má údajně času k tomu, aby vymyslel, co všechno nám ještě předvede.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

autor: mp