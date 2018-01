Stát má podle Pelikána ohlídat, kam jdou dávky na bydlení

Ministr strávil první den na Děčínsku, v sobotu byl v krajském městě a v neděli zakončí návštěvu v Litvínově a Obrnicích. „Já jsem hlavně zjišťoval, co tady konkrétně dělá Agentura pro sociální začleňování a jak to funguje,“ uvedl Pelikán, který byl i v některých domech s nepřizpůsobivými nájemníky.

Podle Pelikána není potíž v tom, že by se nevědělo, co se má v oblasti sociálně vyloučených lokalit dělat. „Ale ta problematika je rozprostřená přes několik ministerstev, v koaličních vládách to byl problém, protože se nedokázaly domluvit, to bude teď asi můj úkol, abych dovedl ministry k jednomu stolu,“ uvedl Pelikán.

Rychle vyřešit by se mělo podle Pelikána například stěhování problematických rodin na jedno místo. V Ústeckém a Moravskoslezském kraji bydlí dohromady více sociálně vyloučených lidí (58 000 až 64 000) než ve zbytku České republiky. V Ústeckém kraji vzniklo už několik petic, které požadovaly řešení bydlení v těchto lokalitách, starostové ve Šluknovském výběžku na základě vypjaté situace v roce 2011 zase chtěli, aby vznikly cenové mapy.

V loňském roce se řada měst rozhodla omezit doplatky na bydlení ve vybraných místech, umožnila to novela zákona o hmotné nouzi. Omezování dávek na bydlení do takzvaných oblastí s nežádoucími jevy již dříve kritizovaly organizace na pomoc lidem v nouzi jako například Charita ČR.