Stát pod vlivem USA, neplní vůbec nic. Fico se brutálně rozpovídal o Ukrajině

Slovenský premiér chce svému ukrajinskému protějšku předložit seznam slovenské humanitární pomoci, ale zároveň hodlá potvrdit, že Kyjev nedostane žádné zbraně od slovenské armády nebo ze státních zásob.

Premiér nemá problém s komerčními dodávkami zbraní na Ukrajinu. Fico chce také podle svých slov Šmyhalovi vzkázat, že bude proti členství Ukrajiny v NATO, bude ho vetovat a blokovat, protože to je základ pro třetí světovou válku. „Pro mě je tato cesta velmi důležitá," zdůraznil Fico. „Pokud jde o vstup do EU, my je respektujeme, ale musí splnit podmínky, a ne že politicky vstoupí do unie země, která absolutně neplní žádné požadavky,“ dodal slovenský předseda vlády.

Několik dní před schůzkou s ukrajinským premiérem zvolil Fico poněkud nediplomatický slovník. Ukrajinu označil za stát pod „absolutním vlivem USA" a také naznačil, že se bude muset vzdát části svého území ve prospěch Ruska.

„Musí dojít k nějakému kompromisu, který bude pro obě strany velmi bolestivý. A na co čekají? Že Rusové opustí Krym, Donbas a Luhansk? To je totiž nereálné," dodal.

Fico se také krátce vyjádřil k rozhodnutí Slovenska nepřipojit se k téměř 50 zemím světa, které se rozhodly odsoudit dodávky balistických raket KLDR do Ruska.

O tom, že KLDR dodává Rusům balistické rakety a odpalovací zařízení, opakovaně informovali Američané, spojenci Slovenska v NATO. Nicméně slovenský rezort diplomacie vedený Jurajem Blanárem ze Smeru tvrdí, že nemá žádné informace, které by potvrzovaly, že balistické rakety skutečně dodal Moskvě režim diktátora Kim Čong-una.

Premiér Fico potvrdil, že Slovensko žádné důkazy neobdrželo. Pokud by to byla pravda, je podle něj třeba takové dodávky zbraní odsoudit.

