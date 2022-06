Stavět pro ně, ne brečet nad minulostí, radí Peksa. Elektromobily prý zlevní

„Moderní čisté pohony se do roku 2035 pohodlně prosadí, elektroauta prostě stále zlevňují a jsou stále efektivnější. Na Evropě a státech je připravit jim potřebnou infrastrukturu, ne brečet nad minulostí,“ je přesvědčen Mikuláš Peksa, europoslanec a předseda Evropské Pirátské strany. „Do budoucna bude cena elektromobilů klesat a vzhledem k její vyšší efektivitě neporostou jejich provozní náklady, což se o spalovacích motorech říci nedá. Martin Jahn ze Škody Auto už dříve odhadl, že se ceny elektromobilů a aut na konvenční pohon srovnají ještě před rokem 2030, tedy pět let před tím, než se formálně přestanou spalovací motory prodávat,“ vysvětlil.

Z 21 českých europoslanců pro hlasovali pouze tři pirátští europoslanci (Mikuláš Peksa, Marcel Kolaja, Markéta Gregorová) a Luděk Niedermayer z TOP 09. Předseda Evropské Pirátské strany Mikuláš Peksa vysvětlil svůj postoj v anketě ParlamentníchListů.cz: „Postupné snižování emisí skleníkových plynů se týká všech sektorů včetně automobilové dopravy. Smyslem je řešit závislost na fosilních palivech a dopady klimatické změny, jako jsou sucha nebo povodně. Toto opatření je navíc uděláno tak, aby řešilo nová auta, nedotklo se ojetin a obchodu s nimi.“

Čím si však vysvětluje převážně negativní postoj české politické scény v této záležitosti? „Myslím, že se bezemisní doprava stala trochu obětí kulturní války, lobbingu za zachování fosilních paliv, a tedy i vazeb na Rusko. To se nám bohužel v Česku děje i u dalších témat, jako jsou moderní energetika, průmysl nebo zemědělství, kterých se snižování emisí týká. Čeští politici pak tráví hodně času abstraktnějšími diskusemi o různých ideologiích, ale reálně tím vůbec nic a nikoho neovlivní. Moderní čisté pohony se do roku 2035 pohodlně prosadí, elektroauta prostě stále zlevňují a jsou stále efektivnější. Na Evropě a státech je připravit jim potřebnou infrastrukturu, ne brečet nad minulostí,“ konstatoval Mikuláš Peksa.

„Je to problém a ukvapené rozhodnutí v době, kdy nové technologie, které by měly nahradit spalovací motory, ještě neexistují nebo jsou ve stadiu vývoje. Elektromobily v současné podobě a kapacitě baterií nejsou plnohodnotná náhrada. Nezbývá než se nyní bránit na národní úrovni členských zemí EU a nenechat tento paskvil v našich parlamentech schválit,“ sdělil ParlamentnímListům.cz senátor Patrik Kunčar (KDU-ČL). Je to však reálné a možné? „Česká republika by pro takový postup musela najít podporu u ostatních členských států, to je samozřejmě nereálné. Nejen Češi, ale i lidé v ostatních evropských státech myslí na svoje peněženky. Ten velký rozdíl je, že si ostatní spočítali, že je elektromobilita nakonec výhodná, stále zlevňuje a mluví o horizontu ‚za 13 let se nebudou vyrábět auta na spalovací pohon‘. To je dlouhá doba upravit výrobu a automobilky proti tomu protestují mnohem méně než konzervativní politici,“ domníval se Peksa.

A soudě podle vyjádření Tomáše Koděry, vedoucího komunikace Škody Auto pro MF Dnes, to tak i vypadá. „Evropský parlament vyslal jasný a očekávatelný signál pro ochranu klimatu – obrat k elektromobilitě je nezvratný. Je to jediný ekologicky, technologicky a ekonomicky smysluplný způsob, jak co nejrychleji nahradit spalovací motory,“ uvedl.

Sázka na elektromobilitu je pro řadu automobilek cesta, jak se perspektivně udržet na trhu a růst

Od kritiků tohoto trendu však zaznívá často obava, že to poškodí náš průmysl. Europoslanec ODS Alexander Vondra pro MFD řekl: „Sázíme vše na elektromobilitu, aniž necháme prostor pro vývoj alternativních druhů pohonu. Naše ekonomika je navíc z velké části závislá na automobilovém průmyslu se spalovacími motory.“

Mikuláš Peksa však tyto obavy nemá. „Sázka na elektromobilitu je pro řadu automobilek naopak cesta, jak se perspektivně udržet na trhu a růst. Nejde přehlížet fakt, že si zkrátka víc spotřebitelů na celém světě říká o čistou mobilitu, například v Norsku měly vloni tržní podíl 64 %, v Číně se prodeje elektromobilů ztrojnásobily, v Evropě překonaly diesel. Pokud by se tuzemský autoprůmysl nepostavil k tomu čelem, bylo by to pro něj naopak fatální ohrožení. I proto Škoda Auto už v roce 2021 ohlásila své vlastní plány na snižování emisí. Plánuje ještě v této dekádě uvést tři nové elektrické modely, navýšit prodeje elektromobilů až na 70 procent a třeba posílit digitální prodej. Mladoboleslavská továrna dále už nyní začala vyrábět bateriové systémy do nové elektromobilní platformy Volkswagenu, tyto systémy budou využívat všechny modely z koncernu Volkswagen a jejich výroba zůstane u nás. Měli bychom se spíš ptát, proč v top 15 světových výrobcích elektrovozů jsou jen dvě evropské firmy, to je hrozně málo,“ myslel si.

Dalším argumentem kritiků je, že elektromobily jsou a budou drahé a mohou si je koupit jen ti nejbohatší. „Zákaz prodeje automobilů se spalovacími motory po roce 2035 fakticky znamená konec éry dostupných aut nejen pro nízkopříjmové vrstvy obyvatel, ale dokonce i pro střední třídu. Z aut se stane luxusní zboží výlučně pro nejbohatší vrstvy,“ napsal ParlamentnímListům.cz Ivo Strejček z Institutu Václava Klause, bývalý europoslanec za ODS.

„Nemyslím si to. Elektromobil jako takový je čistě z hlediska konstrukčních nákladů mnohem jednodušší na výrobu než auto se spalovacím motorem. Jeho výroba je tedy levnější, jediné, co je dnes drahé, jsou baterie. Proto automobilky plánují, že si budou baterie vyrábět samy, a jak vidíme na příkladu Tesly, tak je třeba samy recyklovat (Tesla nyní recykluje 92 % materiálů použitých v bateriích). V Evropském parlamentu pro to opět chystáme podpůrnou legislativu. Čili do budoucna bude cena elektromobilů klesat a vzhledem k její vyšší efektivitě neporostou jejich provozní náklady, což se o spalovacích motorech říci nedá. Martin Jahn ze Škody Auto už dříve odhadl, že se ceny elektromobilů a aut na konvenční pohon srovnají ještě před rokem 2030, tedy pět let před tím, než se formálně přestanou spalovací motory prodávat,“ vysvětlil ParlamentnímListům.cz Mikuláš Peksa.

„Hlavně že prošla výjimka pro Ferrari,“ podivoval se europoslanec KDU-ČSL Tomáš Zdechovský. S tím není srozuměn ani pirátský europoslanec. „Výjimka pro malé luxusní značky (Ferrari, Bugatti, Lamborghini) mně osobně smysl nedává. Je to výsledek toho, že celá legislativa byla poměrně důkladně konzultovaná se samotnými automobilkami a v této podobě s ní souhlasily včetně zmíněné výjimky. Vzniklo to tak, že u velkých koncernů může jedna z podčástí vyrábět spalovací auta, zatímco zbytek vyrábí elektroauta, a tím udržuje průměrné emise nízko. Tato výjimka tedy prošla, aby tyhle menší podniky nebyly velkými koncerny obratem pohlceny, protože by pravidla nedokázala dodržet. Ideální to není, ale vzhledem k počtu aut, které vyrábějí, a emisí, které vypustí, prostě tahle výjimka získala většinu parlamentu a budeme s ní muset nějakou dobu žít,“ objasnil Peksa.

Bývalý místopředseda Evropského parlamentu Libor Rouček (ČSSD) k tématu ParlamentnímListům.cz napsal: „Na výrobu elektromobilů přecházejí všechny automobilky světa. Nejen v Evropě, ale i v USA a především v Číně, která chce být v elektromobilitě světovým lídrem. Většina automobilek tak sama přestane vyrábět auta se spalovacími motory ne v roce 2035, ale již v roce 2030. Mnohé automobilky jako například Mercedes či Ford dokonce na vládách zákaz spalovacích motorů požadují. Česká republika by proto měla přestat bojovat jako Sancho Panza proti větrným mlýnům (zákazům spalovacích motorů) a místo toho vynaložit svoji energii na co nejrychlejší výstavbu dobíjejících zařízení. Jinak nám, jako často v minulosti, opět ujede technologický a rozvojový vlak.“

Dá se s ním souhlasit? „Dá, a ještě bych doplnil, že k rychlejší výstavbě dobíječek opakovaně vyzývají vládu i přední zástupci českého průmyslu. Jako Piráti jsme na to upozorňovali už Babišovu vládu při přípravě Národního plánu obnovy, kde původně nabíječky vůbec nebyly a dostaly se tam až po našem zásahu. Navíc je potřeba si uvědomit, že jako středoevropská země s vysokým podílem tranzitní dopravy máme zájem na tom, aby naše dopravní infrastruktura byla kompatibilní s tím, co jezdí po silnicích našich sousedů. A naopak naši řidiči, kteří si třeba vydělávají v zahraničí, by taky neměli po každém překročení hranic zažívat technologický skok do jiného tisíciletí,“ uzavřel Mikuláš Peksa.

