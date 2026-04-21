Stávka v ČT: „Celý svět se bude dívat.“ Moláček vytáhl tričko

V souvislosti s děním okolo České televize a Českého rozhlasu, kterým chce vláda změnit model financování, se čím dál více skloňuje jedno slovo: stávka. Zaznívá především od komentátorů. U bývalé moderátorky Nory Fridrichové ho zmínil například další bývalý pracovník ČT, Marek Wollner. Ten prohlašoval, že dění okolo ČT „bude zajímat celý svět“. „Musí do spacáků,“ odpověděl pak na otázku Nory Fridrichové, zda je čas na stávku. Ale vyslovil pochybnost, že v ČT je někdo, kdo by zavelel, do spacáku vlezl jako první a ostatní by ho následovali. Žertoval, že Petr Mrzena (ředitel zpravodajství a publicistiky ČT) to určitě nebude. Také podotkl, že situace se nevyřeší statusy na sociálních médiích.
Marek Wollner & Jan Štern: "Lidé v ČT musí do okupační stávky, musí do spacáků. A tvrdě se postavit vládním plánům na zestátnění. S jiným než ostrým protestem nemají šanci." ??@MarekWollner pic.twitter.com/3Cb4GP9aOM— Nora Fridrichova (@NoraFridrichova) April 19, 2026
Další, kdo hovoří o stávce, je ředitel Knihovny Václava Havla Michael Žantovský. Podle něho je důležitá otázka, zda se s kroky vlády smíří nebo nesmíří veřejnost. „Já se netajím tím, že jsem v roce 2000 strávil jednu noc na Kavčích horách ve spacáku. A možná už jsem na spacák starý, ale nevyhnul bych se tomu ani podruhé. Ale já to sám nevytrhnu. Já myslím, že je velmi zapotřebí, aby tady veřejnost dala najevo, že prostředky veřejné služby patří k pluralitní demokracii a že si je nenecháme vzít,“ řekl Žantovský ve Studiu N. Hned na úvod také přiznal, že jeho slova budou znít jako burcování a možná i burcováním jsou.
“V roce 2000 jsem strávil jednu noc na Kavčích horách ve spacáku. Možná už jsem na to starý, ale nevyhnul bych se tomu ani podruhé. Jenže já to sám nevytrhnu. Je zapotřebí, aby dala veřejnost najevo, že veřejnoprávní média patří k pluralitní demokracii.” https://t.co/uwHKAjiK1V pic.twitter.com/Aozvn7ibNQ— Filip Titlbach (@FilipTitlbach) April 20, 2026
O „hrozbě“ stávky veřejnoprávních médií hovořil také komentátor a prezidentův poradce Jiří Pehe. „Babiš tvrdí, že návrh na změnu financování veřejnoprávních médií pořádně nezná. Měl by si ho nastudovat, protože mu reálně hrozí velké demonstrace, stávka v ČT a ČRo - a s tím i příslušný, pro jeho vládu dost nelichotivý zájem západních médií a politiků, jakož i možné sankce EU,“ varuje. Nicméně ani jeden ze zmíněných není pracovník ČT, tedy někdo, kdo by v ČT stávkovat mohl.
Babiš tvrdí, že návrh na změnu financování veřejnoprávních médií pořádně nezná.— Jiří Pehe (@JiriPehe) April 20, 2026
Měl by si ho nastudovat, protože mu reálně hrozí velké demonstrace, stávka v ČT a ČRo-a s tím i příslušný, pro jeho vládu dost nelichotivý zájem západních médií a politiků, jakož i možné sankce EU.
Ing. Andrej Babiš
Jak Wollner, tak Žantovský vzpomínali na tzv. spacákovou revoluci z přelomu tisíciletí. Nejsou v tom sami. Tričko z té doby vytáhl i novinář Jan Moláček, který nyní pracuje pro Reportéry ČT. S provokativní otázkou: „Jestlipak mi ještě bude?“ Podle Moláčka důvod obléct tričko je.
Jestlipak mi ještě bude? ?????? pic.twitter.com/QLhv2JQg9W— Jan Moláček ???????????? (@janmolacek) April 20, 2026
Ten už víceméně je.— Jan Moláček ???????????? (@janmolacek) April 20, 2026
Že je stávka možná připustil už na začátku roku výkonný ředitel ČT24, Michal Kubal. Ten v podcastu Marie Bastlové dostal otázku, zda by ke stávce mohlo dojít. „Odhodlání v redakci je velké. Odhodlání bránit princip svobodné novinařiny, svobodné žurnalistiky, na jakou jsme zvyklí v těch posledních desítkách let, je zásadní. A myslím si, že pokud by to skutečně došlo do krizové situace, tak i k tomu by mohlo dojít,“ připustil. Ředitel ČRo René Zavoral pak včera dokonce včera uvedl, že stávka je nevyhnutelná.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku