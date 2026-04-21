Stávka v ČT: „Celý svět se bude dívat.“ Moláček vytáhl tričko

21.04.2026 8:20 | Monitoring
autor: Karel Šebesta

Stávka. To je slovo, které se začíná ozývat čím dál častěji ve spojitosti s Českou televizí a Českým rozhlasem, u kterých vláda plánuje změnu modelu financování. Podle ředitele ČRo René Zavorala je dokonce nevyhnutelná. U ČT o ní mluví zejména ti, kdo v ČT nepracují. Ale našel se jeden novinář, který vytáhl tričko ještě ze spacákové revoluce.

V souvislosti s děním okolo České televize a Českého rozhlasu, kterým chce vláda změnit model financování, se čím dál více skloňuje jedno slovo: stávka. Zaznívá především od komentátorů. U bývalé moderátorky Nory Fridrichové ho zmínil například další bývalý pracovník ČT, Marek Wollner. Ten prohlašoval, že dění okolo ČT „bude zajímat celý svět“. „Musí do spacáků,“ odpověděl pak na otázku Nory Fridrichové, zda je čas na stávku. Ale vyslovil pochybnost, že v ČT je někdo, kdo by zavelel, do spacáku vlezl jako první a ostatní by ho následovali. Žertoval, že Petr Mrzena (ředitel zpravodajství a publicistiky ČT) to určitě nebude. Také podotkl, že situace se nevyřeší statusy na sociálních médiích.

Další, kdo hovoří o stávce, je ředitel Knihovny Václava Havla Michael Žantovský. Podle něho je důležitá otázka, zda se s kroky vlády smíří nebo nesmíří veřejnost. „Já se netajím tím, že jsem v roce 2000 strávil jednu noc na Kavčích horách ve spacáku. A možná už jsem na spacák starý, ale nevyhnul bych se tomu ani podruhé. Ale já to sám nevytrhnu. Já myslím, že je velmi zapotřebí, aby tady veřejnost dala najevo, že prostředky veřejné služby patří k pluralitní demokracii a že si je nenecháme vzít,“ řekl Žantovský ve Studiu N. Hned na úvod také přiznal, že jeho slova budou znít jako burcování a možná i burcováním jsou.

O „hrozbě“ stávky veřejnoprávních médií hovořil také komentátor a prezidentův poradce Jiří Pehe. „Babiš tvrdí, že návrh na změnu financování veřejnoprávních médií pořádně nezná. Měl by si ho nastudovat, protože mu reálně hrozí velké demonstrace, stávka v ČT a ČRo - a s tím i příslušný, pro jeho vládu dost nelichotivý zájem západních médií a politiků, jakož i možné sankce EU,“ varuje. Nicméně ani jeden ze zmíněných není pracovník ČT, tedy někdo, kdo by v ČT stávkovat mohl.

 

Jak Wollner, tak Žantovský vzpomínali na tzv. spacákovou revoluci z přelomu tisíciletí. Nejsou v tom sami. Tričko z té doby vytáhl i novinář Jan Moláček, který nyní pracuje pro Reportéry ČT. S provokativní otázkou: „Jestlipak mi ještě bude?“ Podle Moláčka důvod obléct tričko je.

 

 

Že je stávka možná připustil už na začátku roku výkonný ředitel ČT24, Michal Kubal. Ten v podcastu Marie Bastlové dostal otázku, zda by ke stávce mohlo dojít. „Odhodlání v redakci je velké. Odhodlání bránit princip svobodné novinařiny, svobodné žurnalistiky, na jakou jsme zvyklí v těch posledních desítkách let, je zásadní. A myslím si, že pokud by to skutečně došlo do krizové situace, tak i k tomu by mohlo dojít,“ připustil. Ředitel ČRo René Zavoral pak včera dokonce včera uvedl, že stávka je nevyhnutelná.

