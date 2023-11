Stávkují školské odbory, teď zdravotníci. Už honí moc zajíců, udeřil Juchelka na vládu

reklama

Mezi vládou a zástupci zdravotnických odborů nedošlo k dohodě, přestože ministr Válek říká, že z jeho hlediska odborům předložil velkorysou nabídku, navýšení platů zhruba o 8,5 miliardy korun, zvýšení tarifů o pět procent.

„Je mi líto, že se nedohodli, protože stávka a pohotovost bude trvat asi i nadále. Je to velká rána nejen pro občany, ale i pro české zdravotnictví. Odbory odmítly návrh na navýšení mezd. Poněvadž my asi opravdu musíme začít měnit veškeré systémy, které se týkají zaměstnávání v rámci zákoníku práce těchto náročnějších profesí, hlavně z hlediska času, který tomu věnují,“ uvedl v pořadu Interview ČT24 místopředseda poslaneckého klubu ANO.

V minulém týdnu kabinet Petra Fialy (ODS) schválil úpravy zákoníku práce, které požadovali protestující lékaři. Na středečním brífinku to uvedl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). Počet dobrovolných přesčasových hodin by se měl vrátit na původních 416 a zdravotníci v nemocnicích by mohli mít legálně čtyřiadvacetihodinové služby. Válek tehdy sdělil, že je ochoten jednat o navýšení platů všech zdravotníků.

„Poslanecká sněmovna udělala už některé kroky jako například schválení rychlé novely zákoníku práce ohledně navrácení se zpět do času, než byla velká novela zákoníku práce vytvořena. Ale pravděpodobně to nestačí a já jsem zvědavý, jak se to bude vyvíjet dál, protože tato vláda už skutečně honí spoustu zajíců – stávkují jim školské odbory, tzn. učitelé, a teď se k tomu přidávají zdravotníci,“ dodává poslanec Juchelka.

Hovořil o řadě selhání současného šéfa resortu zdravotnictví: „Vidíme, že je to několikáté selhání ministra Válka. Nejenom z hlediska jednání s lékaři, ale i z hlediska toho, že máme nedostatek, že řešíme celou řadu problémových věcí ve zdravotnictví od nástupu této vlády, a některé z nich řešíme úplně zbytečně,“ myslí si opoziční poslanec.

Prozradil, zda je prezident nakloněn tomu, přijmout konsolidační balíček a důchodovou novelu tak, jak je nyní na stole. „Ptali jsme se prezidenta na to a prosili jsme ho za to, aby nepřijímal konsolidační balíček, a neodpověděl nám, nechává si to samozřejmě pro sebe. Určitě si to promýšlí, myslím, že je ve velké vnitřní tenzi. Určitě se ptal na naše názory pro něho důležité a relevantní,“ uvedl Juchelka.

Sám jej upozornil na některá slabá místa v rámci toho konsolidačního balíčku do budoucna po roce 2025. Upozornil prezidenta především na sociálně ohrožené skupiny lidí. „Domnívám se, že v tuto chvíli skutečně přemýšlí na tím, jak se ke konsolidačnímu balíčku postaví. V pátek prezidentovi uplyne termín, zdali ho má podepsat, nebo vetovat,“ uvedl poslanec hnutí ANO.

Pokud veto nepřijde, přijde podle hnutí ANO další podání k Ústavnímu soudu. „Budeme to zvažovat a bavit se o tom na klubu. Řešíme hlavně ten proces, jakým způsobem vláda dosáhla toho schválení konsolidačního balíčku,“ doplnil Aleš Juchelka.

