Stehlíková u přenosu ze sněmovny: Opičí král Babiš, musí dostat po čuni

Velké rozčarování u Stehlíkové nastalo ve chvíli, kdy Andrej Babiš začal od řečnického pultíku vyčítat vládní pětikoalici, že její prioritou není zdravotnictví a nečiní nic s rozpadající se psychiatrickou péčí. Stehlíková mu následně přes sociální síť X připomněla, že vina jde za jeho vládou. „Ve Sněmovně Andrej Babiš žvaní o rozpadu psychiatrické péče. Andreji, ČR za tvé vlády dostala miliardy od EU na reformu psychiatrie,“ dodala s připomínkou jedné z největších kauz okolo Babiše a jeho syna: „Svěřil jsi tuto reformu madam Protopopovové za to, že odvlekla tvého syna na Krym.“

Následně Stehlíková rétoriku přiostřila a lídrovi parlamentní opozice vzkázala: „Psychiatrická péče se rozpadá, protože tys ji rozesral, Andreji!“ napsala během úterního odpoledne.

Později neváhala Babiše, který jde podle Stehlíkové ve stopách prezidenta Miloše Zemana, přirovnat o ruskému vůdci. A opět jej nešetřila nevybíravými přízvisky: Opičí král Andrej Babiš je drzý jako Rusák. Rusko kašle na pravidla a politický řád, okrádá, znásilňuje a vraždí slabší. Babiš v Zemanových šlépějích kašle na pravidla, tradici i zákon; lže, krade a zaklekává na slabší. Putin a Babiš musí dostat po čuni. Jinak ztratíme svobodu,“ doplnila varovně lékařka.

Naopak Andrej Babiš za lži a okrádání ve Sněmovně tepal vládu v čele s premiérem Petrem Fialou: „Pan premiér umí přesvědčivě lhát o všem možném. O zadlužení, o Green Dealu, o dotacích, o migraci, o všem možném. Premiér Fiala a celá vláda podvedla a zradila všechny občany ČR, ničí jejich životy a ta přehlídka papaláštví a neschopnosti nás čeká ještě dva roky. A to my nechceme dopustit. Proto tato vláda musí skončit co nejdřív,“ zuřil Babiš s tím, že jediné, na čem se vláda pětikoalice podle něj dokáže shodnout, je pomoc Ukrajině.

Babiš se tady dovolával slov druhého prezidenta České republiky Václava Klause, podle něhož Fialova vláda pracuje ve prospěch EU a ve prospěch Ukrajiny, ale vůbec ne pro české občany. České občany podle Babiše vláda jen odírá o další peníze zvyšováním daní. Šéf hnutí ANO je přitom přesvědčen, že ke zvyšování daní není důvod, protože české finance na tom nejsou tak zle, jak tvrdí pětikoalice. A premiér se z jeho pohledu navíc vymlouvá na válku na Ukrajině.

Vládě rovněž vyčítalo, že vůbec nic nedělá s vysokou inflací, protože jí to vyhovuje, protože se těší na nečekané příjmy do státní kasy. „I v tuto chvíli máme inflaci osm procent. A ještě budete lhát, že zafungovala nějaká opatření? Ale jaká opatření? Vy jste neudělali nic. Z Fialovy drahoty se stala Fialova chudoba,“ pokračoval ve slovní kanonádě šéf hnutí ANO s tím, že vláda je „absolutně neschopná“ a nedokázala udělat nic s vysokými cenami energií a raději nechává lidi platit vysoké ceny za potraviny.

„Tato promigrantská, probruselská a protičeská partička, která by Česko nejraději připravila o právo veta a nejraději předala řízení naší země Bruselu, nemá žádnou čest ani hrdost,“ soptil Babiš a připomínal, že když to vypadalo, že Piráti mohli v roce 2021 vyhrát volby, předseda Pirátů Ivan Bartoš už jel vyjednávat do Bruselu a podle Babiše vedl debaty o tom, jak Česko nechat řídit ze zahraničí.

Sněmovnímu jednání o návrhu na vyslovení nedůvěry vládě dnes dominovala vystoupení předsedy opozičního hnutí ANO Andreje Babiše a premiéra a předsedy ODS Petra Fialy. Zatímco podle Babiše současný kabinet všechny obyvatele podvedl a zradil, Fiala tvrdil, že jeho vláda mění Česko k lepšímu. Třetí opoziční pokus o svržení kabinetu stojí podle ministerského předsedy čas a energii, které mohla Sněmovna využít lépe.

Babiš vystoupil z pozice zástupce svolavatelů jako první a obsadil řečniště na hodinu a 40 minut. Fialův vládní tým označil za „opravdu špatný“ a její skóre za katastrofální. „Netušil jsem, jak moc jste schopní zničit život našich občanů, ničit naši zemi a ničit práci naší vlády,“ řekl bývalý ministerský předseda Babiš. Mluvil také o porušování slibů týkajících se zvyšování daní, o osekávání důchodů, rozdělování trafik, nezvládnuté migraci, inflaci či o propadu reálných mezd. „Proto tato vláda musí skončit co nejdřív,“ prohlásil lídr ANO.

Schůze svolaná z podnětu ANO má pokračovat do druhé hodiny v noci a po noční přestávce opět od středečních 9.00.

