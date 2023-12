Stovky generálů. Za tři čtvrtě miliardy ročně. Tady se dá ušetřit? Vše sečteno

Obecně prospěšná společnost Kverulant.org, která byla založena v roce 2009, nedávno upozornila na to, že státu rostou výdaje na výsluhy pro policisty. A teď přišla s dalším pro státní rozpočet nákladným zjištěním, které naznačuje, kde by mohla vláda pětikoalice ušetřit, kdyby chtěla. „V ČR živíme 400 generálů a stojí nás to ročně tři čtvrtě miliardy korun,“ upozornila organizace.

reklama

Vláda premiéra Petra Fialy (ODS) o sobě říká, že chce být rozpočtově zodpovědná a Kverulant.org jí před časem nabídl cestu, jak ušetřit. Úpravou vyplácení policejní renty, která české plátce daní stojí nemalé peníze. V Česku se vyplácí po alespoň 15 letech služby a kupříkladu bývalý policejní prezident Tomáš Tuhý, který po odchodu od policie přešel na post velvyslance na Slovensku, si měl v kombinaci policejních výsluh a platu velvyslance přijít až na 400 tisíc měsíčně.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ale to není jediný finanční problém. Kverulant také přišel se zjištěním, že v Česku máme na 400 generálů, kteří státní kasu ročně vyjdou na 750 milionů korun. Nejvíc generálů vzešlo z armády. Mezi lety 1998 až 2023 jde o 309 generálů. U policie to bylo 40 generálů, u hasičů 24, u Vězeňské služby ČR to bylo 17 generálů. U celníků bychom za oněch 25 let našli 6 generálů a v BIS čtyři.

„Za posledních 25 let bylo jmenováno v průměru 16,3 generála ročně, ale za poslední dva roky se s generály tak říkajíc roztrhl pytel. V roce 2022 jich bylo jmenováno 32 a v roce 2023 si pro generálské lampasy zašlo na Pražský hrad 31 osob,“ upozornila organizace.

Do generálských hodností jmenuje prezident republiky. Petr Pavel do ní jmenoval stávajícího šéfa BIS Michala Koudelku, kterého celé roky před tím odmítl do generálské hodnosti povýšit Pavlův předchůdce v pozici prezidenta Miloš Zeman.

arm. gen. v.v. Ing. Petr Pavel, M.A. BPP

Profil není převzatý, články vkládá redakce.

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Anketa Líbily se vám letošní oslavy 17. listopadu? Líbily 2% Nelíbily 86% Nevím / Je mi to jedno 12% hlasovalo: 13745 lidí jmenoval do generálské hodnosti např. plukovníka PhDr. Dušana Gáče, MBA, ředitele Vazební věznice a ústavu pro výkon zabezpečovací detence Brno, do hodnosti brigádního generála; plukovníka Mgr. Davida Chovance, prvního zástupce generálního ředitele Generálního ředitelství cel, do hodnosti brigádního generála; či plukovníka Mgr. Petra Matějčka, ředitele Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy, do hodnosti brigádního generála.

„Vím, kolik je za tím práce, kolik je za tím různých i drobných neúspěchů, kolik je za tím nepříjemností spojených se stěhováním, spoustou změn, ale také kolik je za tím úsilí pro naplnění všech předpokladů odborných, kvalifikačních, lidských, protože generálské hodnosti se už nedávají za známost. Dávají se opravdu za výkon. Dávají se za splnění všech podmínek,“ zdůraznil v promluvě k novým generálům prezident.

Informaci obecně prospěšné společnosti lze chápat i jako výzvu určenou Hradu, aby s rozdáváním generálských hodnotí tolik nespěchal.

Kverulant.org také přidal jeden konkrétní příklad, na kolik peněz si může přijít generál mířící do civilu. Konkrétně jde o bývalého šéfa vězeňské služby ČR Petra Dohnala.

„Dne 8. května 2017 bývalý prezident Miloš Zeman jmenoval Dohnala generálmajorem a dne 27. října 2020 generálporučíkem. Ke dni 30. září 2021 skončil Dohnal na vlastní žádost ve funkci generálního ředitele VS ČR a odešel do civilu. Podle Kverulantova neověřeného názoru je to právě Dohnal, komu byla v roce 2022 vyplácena vůbec nejvyšší měsíční výsluha ve výši 100 100 korun. Od 1. 7. 2019 je Dohnal členem správní rady Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra. Kverulant zjistil, že Dohnal si v pojišťovně za tři a půl roku, tedy do konce roku 2022, přišel celkem na jeden milion korun. To za přibližně celkem 20 pracovních dnů jistě není špatné. Dohnal je také od roku 2022 náměstkem ministra spravedlnosti Petra Blažka alias Dona Pabla. Na počátku roku 2023 se stal, po změně názvu pozice, vrchním ředitelem sekce vězeňství a resortní kontroly,“ upozornil Kverulant org.

Psali jsme: 55 tisíc Kč výsluha, 85 tisíc Kč plat. Generál-velvyslanec pod palbou To je někdo nutí? Generál Šándor k vývodům BIS. A tomu, co se v nich neříká Zrádce Ludvík Svoboda? Škoda, že podobní veleduši nepíší také o chirurgii. Vychází kniha o bývalém prezidentovi VIDEO: Zalužnyj nad mapou protiofenzivy. Mrtvý asi není

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE