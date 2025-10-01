Stovky korun? Ani náhodou. Pavel Janeček a nepříjemná pravda o povolenkách

Za pár dní Česko čekají parlamentní volby a emisní povolenky pro domácnosti, označované jako ETS 2, se staly výrazným volebním tématem. ETS 2 je novým rozšířením evropského systému emisního obchodování, které má od roku 2027 zahrnout i vytápění domácností a silniční dopravu. Dosud se povolenky týkaly hlavně průmyslu a velkých elektráren, nově se ale mají dotknout i běžných lidí. Obavy veřejnosti směřují především k růstu nákladů na energie a paliva – domácnosti topící plynem nebo uhlím by mohly zaplatit tisíce korun ročně navíc.
Energetický expert a někdejší šéf Pražské plynárenské Pavel Janeček upozorňuje, že obavy lidí o rostoucí náklady jsou oprávněné. „Obavy o emisních povolenkách jsou určitě namístě, ale je to téma, které široce rezonuje politickou scénou. Politické reprezentaci bylo předvídáno, a myslím tím politickou reprezentaci evropskou, že cena EU ET S za tunu vypuštěného CO2 nepřesáhne 45 eur. Ovšem dnes už se tyto povolenky obchodují za 80 eur plus,“ přibližuje Janeček v pořadu XTV.
Dopady na životní úroveň lidí budou tedy zásadní. „Znamená to dramatické zdražení životních nákladů, zdražení všeho, protože tyto povolenky se vztahují také na dopravu a právě podle jejich ceny se bude vypočítávat cena pohonných hmot,“ upozorňuje Janeček.
Politici to zlehčují, ale čísla mluví jasně
Janeček připomněl i varování ekonomů, konkrétně Lukáše Kovandy, který už dříve předkládal, kam až mohou ceny vystoupat. „Myslím si, že například pan Kovanda velmi přesně předpověděl a doložil čísly, jak vysoko mohou ceny vystoupat. Já bych jen dodal, že tyto povolenky jsou zaváděny čistě z ideologických důvodů,“ poukázal Janeček. Kovanda ve svých propočtech mluví o zatížení domácností v řádu desítek tisíc korun, dokonce vyšších desetitisícových částek.
„Povolenky by měly motivovat občany, aby nahradili neekologický, tedy fosilní způsob vytápění, ekologickými alternativami, aby jezdili elektromobily, a tím pádem se přiblížili k ochraně životního prostředí a snížili exhalace,“ shrnuje energetický expert. Na to ale vzápětí reaguje vlastním hodnocením. „To je nesmysl, to je zřetelné. Já bych řekl to, že ty povolenky jsou jaksi predikovány do roku 2030 a potom do roku 2040. Do roku 2040 by se měla snížit uhlíková stopa nás, žijících v Evropě, na nulu, což už je nesmysl, protože my vydechujeme CO2,“ poznamenal.
Emisní povolenky jako byznys i skrytá daň
„Pokud vítězí ideologie a nevítězí racio, tak jsme odsouzeni k zániku, o tom není sporu,“ varuje Janeček.
Jedním dechem dodal, že emisní povolenky nejsou jen otázkou ideologie, ale také obrovského byznysu. „To je gigantický byznys potom, pochopitelně. To je v podstatě dodatečné selektivní zdanění, nic jiného. Kdybyste emisní povolenku nazvala uhlíkovou daní, bylo by to mnohem spravedlivější, ale nazvalo se to emisní povolenka, tak se prostě lidé tolik nebouří,“ vysvětlil.
To, že někteří politici zlehčují dopady emisních povolenek a tvrdí, že půjde jen o stokoruny, Janeček ostře odmítá. Připomíná přitom, že se země nachází těsně před volbami. „Čekají nás volby za pár dní. Ti, kteří se tu podílejí na implementaci tohoto EU ETS 2, říkají, že to budou stovky korun. Ti, kteří se dívají na čísla a třeba nekandidují, tak ti prostě říkají racionální výpočty. Prostě matematiku ještě nikdo neočural, stejně jako fyziku,“ konstatoval Janeček.
Vyjádřil se i k otázce, zda lze Českou republiku nadále považovat za průmyslovou zemi. „Něco kolem 30 % příjmu státního rozpočtu stále je generováno průmyslem, tedy ano, jsme průmyslovou zemí, ale to se také mění. Mění se to poměrně dramaticky,“ uvedl Janeček. Dodal, že mluví s průmyslníky i energetiky a má jasný přehled o současném stavu. „Vidím, co se děje. Je tu veliký propad ve výrobě. Ve výrobě strojní, mechanické, ale také ve stavební výrobě,“ zmínil Janeček, že nám mizí doslova celé sektory průmyslu.
Hovořil také o tom, že možnosti České republiky, jak upravit svůj energetický mix, jsou velmi omezené. „Česká republika jako taková má velmi omezené možnosti, jak modifikovat svůj energetický mix, protože energetika je pouze podmnožinou politiky. Pokud nedojde k dramatickému oddělení české politiky od blouznění Evropské unie, mluvím tím o blouznění Evropské unie v rámci takzvané klimatické politiky, tak nemáme šanci udržet průmysl na území Evropy jako takové,“ varoval Pavel Janeček.
autor: Natálie Brožovská