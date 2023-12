Stovky tisíc „poštovních“ hlasů. Mám misi kultivovat volební proces, vykládal Rakušan

Ministr vnitra Vít Rakušan je odhodlán prosadit korespondenční volbu i přes „spacákování“ opozice. Jde podle něj o stovky tisíc „poštovních“ hlasů. Ujišťuje ale, že nespekuluje, komu by tyto hlasy mohly připadnout. Vnímá to jako svou misi kultivovat volební proces. Věří, že změna bude prosazena, protože se k ní zavázala celá koalice. Kdyby to bylo jen na Rakušanovi, zavedl by i další změny, třeba hlasování už od 16 let v některých volbách.

První místopředseda vlády a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) věří, že se vládní koalici i přes odpor opozice podaří protlačit korespondenční volbu. Hraje se podle jeho slov o hodně – o stovky tisíc hlasů, řekl to v rozhovoru pro iROZHLAS.cz.

„Předjímám, aniž bych byl založením pesimista, že i když to probojujeme ve Sněmovně i v Senátu a podepíše to pan prezident, tak to nekončí,“ říká Rakušan, že od opozice čeká ústavní stížnost. „Ale i v jiných zemích korespondenční volba prošla testem ústavnosti u ústavních soudů a i podle názoru mnohých ústavních právníků si troufám říci, že bychom s tímto návrhem obstáli,“ věří ministr vnitra, který očekává návrat opozice ke spacákům.

Považuje za svou misi kultivovat volební proces v Česku. „Pokud se nám povede prosadit technickou správu voleb, revizi prezidentských voleb vyjasňující veškeré interpretační nejasnosti, a pokud zahájíme seriózní debatu o komunálních volbách a dotáhneme do konce korespondenční volbu, tak jsem s misí kultivovat volební proces v České republice spokojen,“ pokračuje v rozhovoru pro iROZHLAS.cz ministr Rakušan.

Podle návrhu pětikoalice by Češi mohli volit korespondenčně už v roce 2025. Ministerstvo vnitra, pod které volby spadají, má podle Rakušana představu, že podíl voličů ze zahraničí by mohl být v řádech stovek tisíc: „Celkově, pokud se nepletu, je to nějakých 600 tisíc Čechů, kteří žijí trvale v zahraničí. Je to odhad, ale troufám si říct, že bychom se mohli dostat třeba k polovině lidí, kteří využijí standardnější, jednodušší možnost korespondenční volby,“ míní Vít Rakušan.

Návrhem na zavedení korespondenční volby pro Čechy v zahraničí plní vládní pětikoalice pouze své sliby. Už v minulém týdnu na sociální síti X uvedl, že volbu prosadí, i když opozice hrozí spacáky. „Ve Sněmovně bude diskusní peklo. Opozice už šustí spacáky. Ale je to tady. Předložili jsme návrh uzákonění korespondenční volby, která umožní našim občanům pobývajícím v zahraničí naplnit jedno ze základních občanských práv – volit. Plníme tak nejen náš slib a programové prohlášení téhle vlády, ale také závazek z programového prohlášení vlády předchozí. Tak jsem zvědav na ty výmluvy, proč teď už to není správné,“ napsal Rakušan, který věří, že záměr najde mezi parlamentními stranami širokou podporu.

Odmítá zaznívající kritiku parlamentní i mimoparlamentní opozice, že jeho motivací zavést korespondenční volbu je hlavně posílení výsledků voleb v zahraničí. V posledních parlamentních volbách zde Piráti a STAN získali u Čechů přes polovinu hlasů. „Nejde mi o čísla, nejde mi o primární úvahu, jak nám podsouvá opozice, že v zahraničí dopadá současná pětikoalice lépe, než ve vnitrostátní politice. Mně jde o princip,“ dodává ministr vnitra.

Vít Rakušan také například navrhuje, aby mohli volit už šestnáctiletí. „STAN v minulém volebním období předložil návrh na snížení aktivního volebního práva z 18 na 16 let věku v případě komunálních voleb. Připraveni jsme i na diskusi o využití v dalších typech voleb. Takový krok by pomohl nejen ke zvýšení volební účasti mladých, ale také k většímu zájmu o politiku a zapojení do veřejného dění. A že se mladí lidé o dění zajímají, to jasně ukazují třeba jejich aktivity zacílené na otázky klimatu a ochrany životního prostředí,“ sdělil letos v březnu Novinkám vicepremiér, ministr vnitra a šéf STAN Vít Rakušan, podle něhož je hnutí připraveno téma přinést do koaličních diskusí.

Téma na jaře otevřel v diskusi s občany v Ostravě prezident Petr Pavel, který by změnu zřejmě podpořil. Proti návrhu by se pravděpodobně postavila opozice, zdrženlivější jsou i některé vládní strany.

