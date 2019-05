Strache shodil vládu v Rakousku, teď míří do Bruselu. A bude se soudit s těmi, co na něj ušili boudu

28.05.2019 13:11

Z Vídně do Bruselu. Heinz-Christian Strache, jehož kompromitující video položilo Rakouskou vládu, by mohl získat novou funkci. Může reprezentovat Rakousko v europarlamentu. Voliči ho totiž i přes skandál z Ibizy vykroužkovali ze 42. místa na vrchol. Dle současného šéfa Svobodných je rozhodnutí na něm. Už se ozvaly hlasy, aby to Strache nedělal. A také už je známé jméno advokáta, který „boudu z Ibizy“ ušil. Šlo prý o „občanskou společnost“.