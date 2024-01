Strašení válkou? Říkáme lidem pouze pravdu, vzkazuje Černochová. Pak odsoudila opozici za hrubou rétoriku

My nestrašíme, ale je třeba sundat růžové brýle, svět bezpečnější nebude a je potřeba se na to připravit, řekla v nedělní Partii Terezie Tománkové ministryně obrany Jana Černochová (ODS), která se svým předchůdcem za ANO Lubomírem Metnarem diskutovala o tom, zda by se měla Česká republika připravit na válku.

Příští týden začne největší vojenské cvičení NATO od konce studené války. Kromě členských států tam bude i armáda Švédska, celkem na 90 tisíc vojáků. Předseda vojenského výboru NATO řekl, že aliance musí projít transformací s cílem být schopna obstát ve válce a připravit se, že se může stát cokoli.

Německý ministr obrany Boris Pistorius prohlásil, že do pěti až osmi let zaútočí Rusko na zemi NATO a Německo musí být připravené.

Ministryně Černochová uvedla, že politici nechtějí lidi válkou strašit, ale je třeba si sundat růžové brýle: „Válku nikdo z nás nechce, není to jenom paní Schillerová, která ji nechce. To, že situace ve světě, bohužel, není bezpečná, je holý fakt. Než abychom si nasazovali růžové brýle a chlácholili se nějakou představou a ideou věčného míru, tak je zapotřebí, abychom my politici dokázali ty věcí pojmenovávat realisticky tak, jak jsou. Nechceme nikoho strašit, na druhou stranu připouštíme, že svět bezpečnější nebude a je zapotřebí se na ty hrozby připravit,“ uvedla v Partii šéfka obrany Jana Černochová na dotaz, zda je třeba, abychom se i my připravovali na válku.

Výroku Pistoriuse o napadení členské země NATO od pěti až osmi let Ruskem si cení. „Jsem ráda, že moji protějšci ze zahraničí nazývají věci pravými jmény. A nejsou to pouze Němci, jsou to Poláci, pobaltské země...,“ dodala Černochová.

Bývalý ministr obrany ocenil slova Černochové o tom, že nikdo nechce válku, ale upozornil, že ve vyjádřeních v médiích to rozhodně tak nevyznívá a lidé se bojí. „Rétorika není vyhrocená jen u nás. Lidé mají obavu, že by mohli být za týden mobilizováni, proto je potřeba uvážlivá diskuze,“ namítl Metnar.

Šéfka poslaneckého klubu ANO Alena Schillerové v uplynulých dnech v debatě o investicích do armády prohlásila, že „na válku se nechceme připravovat, chceme žít v míru“. Rovněž řekla, že když slyší mluvit náčelníka Generálního štábu Karla Řehku, tak se osype.

K rétorice generála Řehky měl výtky i její stranický kolega Metnar: „Paní Schillerová neřekla nic jiného než to, že pakliže chceme dávat peníze na obranu, musíme mít zdravou ekonomiku. Četnost vystoupení generála Řehky týden co týden v médiích je až moc,“ uvedl Metnar. Zároveň uvedl, že armáda se měla připravovat na možné varianty bezpečnostního vývoje. „Jako v domě, když přijde požární ochrana. Připravuje se ten dům, že může začít hořet,“ dal za příklad.

Naopak ministryně Černochová schvaluje, že Řehka věc často veřejně komunikuje. „Já jsem ráda za to, že pan generál Řehka je často v médiích. Veřejnosti se snaží vysvětlovat to, že iluze věčného míru, ve které jsme tu žili od doby sametové revoluce, bohužel skončila. Není to vinou pana generála Řehky, je to vinou toho, co se děje ve světě,“ zdůraznila šéfka obrany.

„Já bych nenaskakovala na nějaké výroky populistů o tom, že někdo straší válkou, protože to bychom si mohli říct, jestli policie neděsí veřejnost, když hovoří o vraždách nebo o autonehodách. To samé hasiči, mohou hovořit o požárech? Nestraší těmi požáry, když to tedy vyčítáme vojákům?“ dodala Černochová, že v Řehkově častém vystupování v médiích nevidí problém, jelikož lidem říká pouze pravdu.

Metnar zmínil, že se na opozici kvůli Řehkovým výrokům obracejí vyděšení občané: „Neměl by nikde zatahovat politiku, vyjadřovat se k politickým otázkám, ale tohle vystoupení, které my vidíme, i z hlediska četnosti, pan generál Řehka to neustále někde opakuje a nemyslím si, že jsou to kolikrát šťastná slova. Armáda se má připravovat na všechno, ale forma jeho vystupování není šťastná. Výsledek toho je, že vzbuzuje obavy, se kterými se na nás obracejí občané,“ řekl někdejší ministr obrany.

Černochová kritizovala, že kroky, které dnešní zástupci opozice činí, jí připomínají kroky, které dnes činí v sousedním Slovensku vláda, kde politika dle ministryně zhrubla. Zmínila výrok slovenského premiéra Roberta Fica ohledně nepodpory vstupu Ukrajiny do NATO. „Tohle je inspirativní způsob, kterým se hnutí ANO asi nechalo uchvátit, proto ta rétorika některých čelních představitelů hnutí ANO zhrubla a v Poslanecké sněmovně se chovají za hranicí nejen dobrého vkusu, ale slušnosti,“ dodala Černochová. Metnar naopak kritizoval nálepkování opozičních zástupců ze strany představitelů vládních stran, které označil za hranicí vkusu.

