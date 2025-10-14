Strategie SPOLU vyzrazena? 42 % pro Babiše, pak ho přejet na mandáty

„Víte, jak mnozí z nás napůl v nadsázce, napůl s vážnou obavou v minulých dvou letech říkali, že Fialův ‚Červivec‘ Cerha a vůbec ten celý šílený tým mediálních poradců a stratégů ve skutečnosti pracuje pro Babiše, že to jinak není možný, co vyvádějí…,“ popsal Hollan v příspěvku na Facebooku některé pofidérní kroky PR týmu SPOLU, od videa premiéra Fialy s nutellou či jeho „fotbalové šílenství“ přes hájení Zbyňka Stanjury až po „mediální jízdu za pedofily Marka Bendy“.
Člen PR týmu se v hospodě podle Hollana sám začal prohrou koalice SPOLU chlubit a kampaň považoval za úspěšnou. „To tragický TEĎ JDE O VŠECHNO bylo, a teď pozor, CÍLENÝ NA VOLIČE ANO (!!!), aby je to co nejvíc nasralo a zvedlo ze židle a šli to naházet Babišovi,“ údajně prozradil Hollanovi.
Jste spokojeni s výsledky voleb?
„Opravdu mi to tak sám od sebe, aniž jsem to chtěl slyšet, prezentoval. Byl nadšený, že taktika fungovala, a jen mírně smutný, že to o kousek nevyšlo,“ popisoval Hollan setkání.
Přemýšlení Petra Fialy a jeho týmu odsoudil coby absurdní a nemocný způsob politického uvažování. „Je to parodie na politiku a doufám, že to zmizí v propadlišti dějin jako odstrašující příklad ‚kampaně‘,“ dodal Hollan.
Ještě před volbami se na kampaň koalice SPOLU zaměřil marketingový specialista Marek Prchal, který sám dlouhodobě stál za kampaněmi hnutí ANO. Už v srpnu kriticky zhodnotil vedení negativní kampaně koalice SPOLU, kdy podle něj zobrazování politického soupeře na billboardech paradoxně soupeři spíše pomáhá.
Podle něj je například používání fotky politického protivníka na billboardech s dramatickými nápisy typu „Je to zločinec“ neefektivní, protože taková komunikace jen zvyšuje jeho viditelnost a odvádí pozornost od vlastního sdělení.
„Dát fotku soupeře na velkoplošný venkovní nosič v dramatickém ladění ‚Je to zločinec‘ není špatné, ale není to ani dobré, mrháme naším nakoupeným prostorem ve prospěch zobrazování soupeře, což bych tedy nedělal, neuměl bych se podívat klientovi do očí a tvrdit mu, že to tak má být,“ uvedl tehdy marketér.
autor: Alena Kratochvílová