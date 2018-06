Středočeský ROP schválil dohodu o vrácení dotace na Čapí hnízdo

„Vždycky je lepší smírná cesta než cesta nějakých sporů,“ uvedla předsedkyně výboru a hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). Ředitel dotačního úřadu Kamil Munia upřesnil, že firma by měla peníze poslat do pěti pracovních dnů od podpisu dohody. Kdy bude takzvaná dohoda o uspořádání vzájemných vztahů podepsána, zatím není jasné.

Většina peněz od Imoby skončí ve státním rozpočtu a část získá i kraj, který projekt Čapího hnízda před lety spolufinancoval. „Jsme rádi za vstřícný přístup společnosti. V okamžiku vrácení peněz přijde do rozpočtu kraje něco přes tři miliony korun,“ vyčíslila hejtmanka. Schválení dohody přivítala i krajská opozice. „Já to vítám, protože to je nejefektivnější a nejrychlejší způsob, jak podezřelou dotaci vrátit do veřejných rozpočtů,“ uvedl člen výboru regionální rady za STAN Věslav Michalik.

Pokud by Imoba peníze nevrátila, hrozilo by jí zahájení správního řízení, které by mělo formu daňové kontroly. Kdyby po něm bylo vrácení dotace nařízeno, musel by podle pravidel platných v době přidělení peněz příjemce zaplatit také penále ve výši sto procent částky. Podle nyní platných pravidel se ale penále nevyměřuje.

Jakmile Imoba dotaci vrátí, bude to znamenat, že se nedopustila porušení rozpočtové kázně. „Mohl bych spekulovat, že když dojde k vrácení dotace – a zákon říká, že nedošlo k porušení rozpočtové kázně, tak se někdo bude případně v soudního řízení bránit a vyžadovat třeba nižší trestní sazbu, protože je vlastně škoda zahlazena. Ale to je pouze spekulace,“ uvedl Michalik.

Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova holdingu Agrofert. V prosinci 2007 se firma přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele. V létě 2008 získala padesátimilionovou evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Po několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se společnost vrátila pod Agrofert. Farmu Čapí hnízdo nyní vlastní Imoba.

