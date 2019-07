Středočeský úřad míní, že černošický úřad v kauze Babiš chyboval

18.07.2019 6:39

Středočeský krajský úřad vidí procesní i další nedostatky v postupu městského úřadu v Černošicích, který v lednu udělil premiérovi Andreji Babišovi (ANO) pokutu za přestupek v podobě střetu zájmů. Vyplývá to z textu rozhodnutí, jímž středočeský úřad v březnu vyhověl Babišovu odvolání a vrátil věc k novému projednání do Černošic. Nyní krajský úřad text svého i černošického rozhodnutí zveřejnil na webu, a to na základě žádosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Na zveřejnění dnes upozornila organizace Transparency International ČR, která současně argumenty středočeského úřadu zpochybnila.