Středula má problém. Rajchl mu začal rozvrtávat odbory

reklama

Česká republika je v současné době Titanicem, který narazil do ledové kry a začaly nám téct hektolitry ledové vody do podpalubí. Lidé, kteří v tom podpalubí pracují a žijí, už se začínají topit a lidé cestující v první třídě na horní palubě jim vzkazují, proč se vlastně bouří, co vlastně chtějí, když se oni mají stále ještě dobře. To jsou slova šéfa strany PRO Jindřicha Rajchla, která pronesl na dnešní tiskové konferenci, jež byla kritikou vlády Petra Fialy (ODS). Podle Rajchla je třeba přijít 16. září ve 14 hodin na Václavské náměstí a postavit se za svou zem. Celonárodní setkání ponese název Česko proti vládě.

„K tomu, abychom se dostali, proč jsme tady dnes, je potřeba si zrekapitulovat, jaká byla situace na jaře. My jsme 7. února pořádali tiskovou konferenci za situace, kdy tady byla rekordní inflace, kdy se Česká republika zadlužovala, obrovské ceny energií, nejvyšší cena elektřiny i plynu v přepočtu na paritu kupní síly v celé Evropě a jednoznačně jsme protestovali proti tomu, co současná vláda dělá, respektive nedělá. Protože tahle vláda neudělala za dobu svého působení pro občany České republiky vůbec nic,“ poznamenal úvodem tiskové konference Rajchl.

„11. března a 16. dubna jsme se sešli na demonstraci, kde jsme žádali vládu o to, aby projednala naše konkrétní požadavky, naše návrhy na řešení té současné situace, nebo tehdejší situace. A nás podpořilo v rámci těch demonstrací desetitisíce lidí. Lhostejno, jestli jich bylo 70 tisíc, 100 tisíc, 120 tisíc, byly to prostě desetitisíce lidí, ta nespokojenost je opravdu masivní, což vidíme i v současné době. Co se za tu dobu stalo? Zlepšila se situace? Je tomu přesně naopak. Vláda nám jedenáctého května představila v 11.55 konsolidační balíček s názvem Česko ve formě. To je snad výsměch! Už jenom ten název. Žádný stát není méně ve formě v Evropě než Česká republika v současné době. A jaké to řešení bylo? Zmatené přesuny DPH, které nepřinesou nic českým občanům, ani státní pokladně, pouze zvýší zisky potravinových řetězců, které je odvedou do zahraničí. Naprosto nesmyslné parametrické změny v důchodovém systému, fanfarónsky nazvané důchodová reforma. A mnoho dalších opatření, která měla za cíl jediné: Zaplatit dluh současné vlády z kapes obyčejných občanů. Formou zvýšení daní, formou zvýšení zaměstnaneckých benefitů, a to bezprecedentní zvýšení daně z nemovitostí je podle mého názoru jenom prvním krokem,“ dodal Rajchl.

Anketa Má prezident Pavel jmenovat Roberta Fremra ústavním soudcem? Ať ho jmenuje 6% Ne, ať ho nejmenuje 87% Nevím / Je mi to jedno 7% hlasovalo: 645 lidí

„Od té doby jdeme stále dolů vodou. Máme k dispozici jasná čísla, která nelžou, máme nejhorší pokles, zcela nejvyšší pokles reálných mezd v Evropě. Dvojnásobně horší než jakákoliv jiná země. 8,3 procenta, pokles reálné mzdy v roce 2022, oproti druhému Rakousku, které je na minus 4,2 procentech. Máme rekordně rostoucí zadlužení ve vztahu k HDP, jsme druzí za Lucemburskem, ale Lucembursko maximálně investuje, tudíž jsme v podstatě první. Inflace, byť na papíře, vypadá nižší, ve skutečnosti je úplně stejná, protože je to meziroční inflace, a tím pádem už se reflektuje to číslo z minulého roku. A nejnověji zveřejněná statistika nám jasně ukazuje, že ač ostatní evropské země se začínají zvedat a začínají růst oproti předpokladu z loňského roku, tak Česká republika klesá stále a stále hlouběji. Ceny energií jsou stále na velmi vysoké úrovni, když zjistíme, že nárůst plynu je 231 procent, což je opět první místo v celé Evropě, druhé za námi je Rumunsko se 165 procenty, tak Petr Fiala řekne: Čísla nesedí. Neuvěřitelné,“ podotkl. Česká republika je podle něj objektivně nejhorší ekonomikou v celé Evropě.

„Jak na to reaguje vláda? Vidíme nějaké kroky, které by konkrétně zlepšily situaci státního rozpočtu nebo občanů České republiky? Ani náhodou. Ruší se ploty ve školkách, ruší se umyvadla ve školách, zavádějí se společné záchodky, zavádí se korespondenční hlasování. A dokonce už se vážně začíná mluvit o přijetí eura, což by byla naprostá katastrofa pro Českou republiku. A proto jsme tady dnes my, protože vláda nereaguje vůbec nijak, vidíme, že pokud je tady požadavek z Ukrajiny na více zbraní, tak těch 45 miliard uvolníme přes problémů. Pokud potřebuje pomoc občan České republiky, tak mu paní Pekarová Adamová vzkáže, že vláda tady není od toho, aby se starala o občany této země. Arogance toho nejvyššího kalibru,“ dodal.

Hlubší a hlubší propad

Anketa Má prezident Pavel jmenovat Roberta Fremra ústavním soudcem? Ať ho jmenuje 6% Ne, ať ho nejmenuje 87% Nevím / Je mi to jedno 7% hlasovalo: 645 lidí

„Česká republika se propadá hlouběji a hlouběji. Tisíce studentů, kteří se nedostali na střední školy, jsou na úřadu práce. Nejsou léky. Rovnost před právem, před zákonem, už je jenom naprostou iluzí, které věří pouze zastánci současné vlády. Jsme v nejhlubší krizi ekonomické i morální od roku 1989, to je prostý fakt. Česká republika je v současné době Titanicem, který narazil do ledové kry a začaly nám téct hektolitry ledové vody do podpalubí. Lidé, kteří v tom podpalubí pracují a žijí, už se začínají topit a lidé cestující v první třídě na horní palubě jim vzkazují, proč se vlastně bouří, co vlastně chtějí, když se oni mají stále ještě dobře. A do toho kapitán našeho Titanicu Petr Fiala v podstatě jenom přidává na hlasitosti hudby, když se vymlouvá na všechny možné externí faktory, které ale s tou současnou situací skutečně nemají cokoliv společného. Jestliže slyšíme při roztrhání předvolebních slibů řeči o tom, že naše sliby byly pouze billboardové zkratky, případně, že Petr Fiala nelhal, pouze sliboval lidem něco, co nemohl splnit, tak se jedná o naprostý výsměch občanům této země,“ poznamenává dále Rajchl. „Hudba brzy dohraje a naše loď půjde dolů. Je třeba vyměnit kapitána, je třeba vyměnit celou posádku a je třeba začít skutečně jednat ve prospěch občanů České republiky. Pokud to neuděláme, tak se ta situace bude pouze zhoršovat. Viděli jsme dva roky totálního marastu vlády Petra Fialy, čekat, že se něco zlepší v příštích dvou letech, je totální naivismus. Nic takového nepřijde a my si prostě další dva roky vlády Petra Fialy nemůžeme dovolit,“ sdělil Rajchl.

„Na místo demonstrace proti bídě, která byla jaksi inspirována citátem Tomáše Bati, jsme se rozhodli tentokrát pojmenovat naše celonárodní setkání Česko proti vládě. Je třeba se spojit na základním imperativu současné doby, vláda Petra Fialy musí skončit. A já proto vyzývám všechny, aby 16. září 2023 ve 14 hodin přišli na Václavské náměstí a přišli se postavit za svou zem,“ zakončil Rajchl.

Fotogalerie: - Zahájení duhového týdne

Výzva odborům

Václava Šreibová, předsedkyně jedné základní organizace Eaton Elektrotechnika z Jihočeského kraje, následně vyjádřila oficiální podporu k akcím, které proběhnou. „Jsme přesvědčeni o tom, že většinu cílů máme s organizátory těchto akcí stejných,“ uvedla Šreibová, která se podle svých slov minulých akcí účastnila a viděla na nich řadu odborářů. „A ti s hrdostí tam nesli odznáček OS KOVO, šály OS KOVO a dokonce na demonstraci v dubnu tam vlály vlajky OS KOVO. V tu chvíli jsme si uvědomili, že máme vlastně všichni společný cíl. Dobrý život v České republice a aby byli spokojení nejen zaměstnanci, ale i obyvatelé České republiky. Znám spoustu předsedů a spoustu kolegů, i nejenom z regionu Jihočeského kraje, kteří jsou odboráři srdcaři. A věřím tomu, že by strašně rádi na tyto akce šli oficiálně. Věřím tomu, že to tak dopadne,“ dodala.

„Daňový balíček bude mít velký dopad na zaměstnance, ale i na ostatní lidi v České republice. Krajská rada Jihočeského kraje zaslala výzvu a prohlášení na výkonné vedení OS KOVO k tomu, aby se urychleně začalo jednat s organizátory těchto velkých akcí a demonstrací a případně najít společné cíle, nebo věci. Takže jsme se rozhodli takhle oficiálně, po dlouhém zvážení, že se k nám přidají i zástupci ostatních odborových organizací nejen z regionu Jihočeského kraje,“ řekla, že věří, že se k protestu přidá i vedení odborů jako takové, včetně ČMKOS pod vedením Josefa Středuly, a OS Kovo. K tomu, aby se k demonstracím přidaly i odbory, vyzýval i šéf PRO Jindřich Rajchl. Na tiskové konferenci pak nechyběl ani šéf Asociace samostatných odborů Bohumír Dufek.

Psali jsme: „Pr*se, kecá.“ Na Fremra najel nejtvrdší kalibr s nechutnými detaily Hejtman Holiš: Na další prohlídce v Baťovce Babiš vytáhl na poslankyni ODS kauzu ze školky Pád eura. Kvůli inflaci v EU padlo, co by se také mohlo stát

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.