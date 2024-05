Středula vysvětloval zrušenou odborářskou demonstraci. Vláda nemá jásat

reklama

Po útoku na slovenského premiéra Roberta Fica čeští odboráři odvolali plánované protesty, aby ukázali, že upřednostňují jednání před zvyšováním napětí ve společnosti.

Poté, co odbory oznámily, že demonstrovat nebudou, jak bylo původně v plánu 21. května v Praze, vyzvali premiéra Petra Fialu (ODS) k jednání. Ten přístup k jednání ocenil. „Termín ještě nemáme, očekáváme ho zítra. Jak vicepremiér Jurečka, tak pan premiér Fiala řekli, že se domluví na K5, věřím, že termín bude následovat v relativně krátkém časovém úseku,“ uvedl odborový předák Josef Středula.

„Byl bych rád, aby jednání byla ve formátu K5, aby to, co se dohodne, bylo podkladem pro to, aby vláda mohla rychle rozhodnout, to by bylo ideální,“ pokračoval šéf ČMKOS.

Zdůraznil, že rozhodnutí odborů zrušit demonstraci nebylo jednoduché, a doufá, že to vláda náležitě ocení: „Zrušení té demonstrace vyvolalo i velmi ostré a odsuzující reakce. Ale protože je společenská situace taková, jaká je, a my ji opravdu vnímáme až jako černobílou – jsou buď ti, kteří podporují vládu, a ti, kteří ji velmi silně odmítají. Proto si myslím, že pokud se najde taková síla v organizaci, jako jsou odbory, a řeknou, že přispějí k uklidnění tak vážným krokem, že zrušíme plánovanou demonstraci, tak věřím tomu, že vláda toto skutečně ocení. A že je schopna na věci, na kterých jsme se dosud nedohodli, pohlédnout i z jiného pohledu,“ uvedl odborář.

„Myslíme si, že za jednacím stolem je to vždy lepší než stát proti sobě jako protivníci na náměstí či v jiných formátech. Takže bylo to pro nás těžké, nelehké, ale věříme, že je to velmi silná zpráva pro společnost, že to jde a nemusí být vše řešeno dramatickým způsobem,“ zopakoval.

A dodal, že věří, že s vládou najdou shodu. „Záležet ale bude na obou partnerech. Ještě je čas, než bude protest svolán, sednout za jednací stůl a tu dohodu uskutečnit. Věřím, že dohoda bude následovat, může to být takový nový modus operandi pro všechny, kteří usilují o zlepšení situace. Může to být také poučení pro řadu subjektů, které vedou s někým při, že při těžkých situacích lze učinit takový krok, že provede nečekanou reakci. O to jsme se snažili,“ dodal Josef Středula.

Původně chtěly odbory na 21. května svolávat protest kvůli změnám v zákoníku práce a důchodech. Konkrétně kritizovaly prodlužování věku odchodu do důchodu, se kterým zase počítá důchodová reforma.

Dodaly, že čeští zaměstnanci odpracují ve srovnání se zaměstnanci vyspělých zemí Evropy za svůj produktivní věk mnohem více času. Propouštění bez udání důvodu podle odborářů ještě více zhorší situaci zaměstnanců a také otevře dveře diskriminaci. Zaručené mzdy podle ČMKOS zohledňují náročnost práce a jejich zrušení není fér. „Odmítáme politiku levné pracovní síly,“ napsaly na Facebooku.

Prodloužení zkušební doby pak podle nich zvýší nejistotu pracujících a zkrácení výpovědní doby způsobí komplikace v hledání nového zaměstnání.

Středula popsal, na čem bude záležet ochota odborů jednat a neprotestovat: „Těch faktorů bude více. Bude to otázka přístupu v tom mentálním slova smyslu, atmosféra, přístup k těm bodům, které jsou kritické. Bude to snaha hledat nějaký kompromis a bude to i otázka nezpochybnění těch argumentů, které u těch témat zaznívají,“ uvedl Josef Středula.

