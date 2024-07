Střelba na Trumpa. Dějí se věci: Zablokovaná zpráva. Ochranka nebyla z tajné služby

Anketa Je dobře, že Orbán jel do Moskvy a Pekingu? Je to dobře 96% Není to dobře 2% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 26933 lidí hovořil s Fox News Digital, byl Kongresu odepřen přístup k integrální operační zprávě, která podrobně popisuje plán ochrany bývalého prezidenta Trumpa.



Server popisuje, že vysloužilý inspektor newyorské policie Paul Mauro nastínil, že by právě tato zpráva „měla podrobně popisovat“, kdo měl krýt oblast střechy, ze které útočník střílel. „Pokud nebyl vypracován operační plán nebo pokud se nevztahoval na tuto střechu, ten, kdo ho podepsal, těžce selhal,“ řekl Mauro. Dle jeho informací byl plán ve čtvrtek odpoledne v rukou FBI, ta se však odmítá vyjádřit.

Fotogalerie: - Americký konvoj

Otázky se kupí také k samotným agentům na akci. Americký senátor Josh Hawley tvrdí, že podle lidí obeznámených s děním na sobotním Trumpově mítinku většina členů Trumpovy ochranky na shromáždění „ani nebyla z tajné služby“.

„Na můj úřad se obrátili whistlebloweři, kteří mají o této události přímé informace. Podle těchto tvrzení bylo shromáždění 13. července považováno za ‚volnější‘ bezpečnostní akci. K monitorování vstupu a k odhalování hrozeb nebyli například obvyklým způsobem použiti detekční psovodi,“ napsal Hawley. „Jednotlivci bez patřičného označení mohli získat přístup do zákulisí. Zaměstnanci oddělení náležitě nehlídali bezpečnostní nárazník kolem pódia a nebyli také rozmístěni v pravidelných intervalech kolem bezpečnostního perimetru akce,“ upozornil též.

Fotogalerie: - Američané v Praze

Kromě toho z tvrzení whistleblowerů dle něj vyplývá, že vybráni byli na akci také agenti z oddělení vyšetřování vnitřní bezpečnosti, kteří neznali standardní protokoly, které se obvykle používají při těchto typech akcí.

???? Whistleblowers tell me that MOST of Trump’s security detail working the event last Saturday were not even Secret Service. DHS assigned unprepared and inexperienced personnel ?? pic.twitter.com/eo4jNmJWFT — Josh Hawley (@HawleyMO) July 19, 2024

Měnilo se narychlo i samotné místo konání Trumpova setkání, jelikož to nakonec neproběhlo na letišti v Butleru, kde bylo pořádáno v minulosti. A ze slov organizátorů pro deník The New York Times vyplývá, že organizátoři Trumpovy kampaně požádali o využití areálu 3. července, a až 8. července se na místě objevili agenti tajné služby, aby oblast prozkoumali – tedy méně než týden před akcí.



Americký sněmovní výbor pro dohled již dle stanice Fox News na pondělí naplánoval slyšení s ředitelkou tajné služby (ochranky) Kimberly Cheatleovou a zkoumat se má její postup. Právě Cheatleová již od mnohých zákonodárců předem slýchá výzvy k rezignaci, které však naplnit odmítá.

Anketa Je dobře, že Babiš zakládá frakci s Orbánem a rakouskými Svobodnými? Ano 97% Ne 1% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 21099 lidí

K pokusu o atentát se vrátil též exprezident Donald Trump během svého čtvrtečního projevu na republikánském sjezdu, kde vyjádřil poděkovaní Američanům „za projevy lásky a podpory“, které mu vyjádřili po sobotním pokusu o atentát. Připomenul, že chyběla čtvrtina palce a střela vypálená útočníkem by ho připravila o život. „Tolik lidí se mě ptalo, co se stalo. Řekněte nám, co se stalo, prosím. A proto vám přesně řeknu, co se stalo, a už to ode mě nikdy neuslyšíte podruhé, protože je to vlastně příliš bolestné na to, abych to vyprávěl,“ zmínil Trump a začal popisovat okamžiky před střelbou.

Fotogalerie: - Odhalení Trumpa

Podotkl, že do samotného okamžiku střelby šlo o skvělý večer a na setkání hrdě představoval i úspěchy své předchozí administrativy na poli migrace. „Za mnou a vpravo byla velká obrazovka, na které se zobrazoval graf přechodů hranice pod mým vedením. Čísla byla naprosto úžasná. Abych viděl na graf, začal jsem se otáčet doprava a byl jsem připraven začít se otáčet o kousek dál, což jsem naštěstí neudělal, když jsem uslyšel hlasitý svištivý zvuk a ucítil jsem, jak mě něco opravdu, ale opravdu silně udeřilo do pravého ucha,“ vylíčil Trump chvíli, kdy byl postřelen.

„Řekl jsem si: ‚Páni, co to bylo? To může být jedině kulka…‘ Přiložil jsem si pravou ruku k uchu a spustil ji dolů. Ruku jsem měl celou od krve. Prostě úplně všude krev. Okamžitě jsem věděl, že je situace velmi vážná, že jsme pod útokem. A jedním pohybem jsem pokračoval v pádu na zem,“ popsal americký exprezident a ocenil, že se agenti tajné služby vrhli za ním na jeviště, zatímco kolem něj létaly další střely.



„Vrhli se na mě, abych byl chráněn. Všude tekla krev, a přesto jsem se svým způsobem cítil velmi bezpečně, protože jsem měl Boha na své straně. Děkuji mu za to,“ řekl Trump a znovu připomenul, že kdyby těsně před výstřelem nepohnul hlavou, tak „by tu dnes nebyl“.

Fotogalerie: - Vote Trump 2020

Zdůraznil, že přestože byly na místě davy lidí, nenastala ani přes střelbu panika, což dle bývalého prezidenta také zachránilo mnoho životů.



Své líčení pak Trump odlehčil, když přítomným popsal zajímavost, kterou se následně dozvěděl od lékařů, jichž se ptal, proč byl po zásahu ucha až tak od krve. „Když se něco stane s ušima, krvácejí víc než kterákoli jiná část těla,“ prozradil Trump, co se přiučil po atentátu.



Následně se však vrátil k hrůzným chvílím na pódiu: „Nad námi létaly kulky, přesto jsem se cítil klidný. Ale teď se agenti tajné služby vystavovali nebezpečí. Byli na velmi nebezpečném území, létaly nad nimi kulky. Minuly je o velmi malý počet centimetrů. A pak to všechno přestalo. Odstřelovač naší tajné služby z mnohem větší vzdálenosti a s jedinou použitou kulkou připravil atentátníka o život. Sejmul ho.“

Fotogalerie: - Trump vs. Hillary

„Dnes večer jsem tu neměl být. Neměl jsem tu být,“ dodal Trump s tím, že před lidmi opět stojí jen „díky milosti všemohoucího Boha“.



Vyjádřil se i k tomu, co ho táhlo pozvednout po přežití atentátu svou pěst: „Při sledování reportáží v posledních dnech mnoho lidí říká, že to byl prozřetelný okamžik. Pravděpodobně tomu tak bylo. Když jsem vstal obklopen tajnou službou, dav byl zmatený, protože si myslel, že jsem mrtvý. A byl tam velký, velký smutek. Viděl jsem to na jejich tvářích, když jsem se díval ven. Nevěděli, že se dívám ven, mysleli si, že je konec. Ale já jsem to viděl, chtěl jsem udělat něco, abych jim dal najevo, že jsem v pořádku. Zvedl jsem pravou ruku, podíval se na tisíce a tisíce lidí, kteří bez dechu čekali, a začal jsem křičet: ‚Bojujte! Bojujte! Bojujte!‘“ Přítomní poté dle Trumpa začali hrdě křičet jako žádný dav, který kdy slyšel.



„Nikdy jsem nic takového neslyšel. Do konce života budu vděčný za lásku, kterou mi projevilo to obrovské publikum vlastenců, kteří toho osudného večera v Pensylvánii statečně stáli,“ ocenil.

Fotogalerie: - Zeman v USA

I přes pohotovou reakci odstřelovače však útočník na místě Trumpova mítinku zavraždil bývalého velitele hasičů Coreyho Comperatoreho, jenž zemřel, když svým tělem kryl svou manželku a dcery. Zraněni byli také další dva lidé.



„Přijeli na skvělé shromáždění. Byli to opravdoví trumpovci, to vám chci říct. Byli to seriózní trumpovci, a stále jsou. Ale Corey, bohužel musíme používat minulý čas, byl neuvěřitelný. Byl to velmi uznávaný bývalý šéf hasičů. Všemi respektovaný. Doprovázela ho jeho žena Helen, neuvěřitelná žena. Dnes jsem s ní mluvil, byla zdrcená. A dvě vzácné dcery. Přišel o život, když obětavě působil jako živý štít, aby je ochránil před letícími kulkami. Šel přímo nad ně a byl zasažen. Jaký to byl skvělý muž,“ připomenul Trump Coreyho Comperatoreho a dodal, že se na pomoc pro jeho rodinu i pro podporu zraněných podařilo již vybrat 6,3 milionu dolarů.

Psali jsme: „Skutečný hrdina.“ Trump políbil helmu hasiče, kterého atentátník zabil

„Není větší lásky, než položit život za druhé. To je duch, který ukoval Ameriku v jejích nejtemnějších hodinách, a to je láska, která dovede Ameriku zpět na vrchol lidského úspěchu a velikosti. To je to, co potřebujeme. Navzdory tak ohavnému útoku se dnes večer spojujeme odhodlanější než kdy jindy,“ doplnil Trump.



„Naše odhodlání je nezlomné a náš záměr se nemění – zajistit vládu, která bude sloužit americkému lidu lépe než kdykoli předtím. Nic mě v tomto poslání nezastaví, protože naše vize je spravedlivá a naše věc je čistá. Bez ohledu na to, jaká překážka se nám postaví do cesty, nezlomíme se, neohneme se a neustoupíme. A já nikdy nepřestanu bojovat za vás, za vaši rodinu a za naši velkolepou zemi. Nikdy,“ řekl pak Trump závěrem své řeči a slíbil, že „národ obrátí k lepšímu“.