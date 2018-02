Stropnický, Pelikán, Ťok. Ti jsou prý v ANO proti paktu s Okamurou

V hnutí ANO hrozí opět spory, některým jeho členům se totiž nelíbí, že by figurovali ve vládě, která by se opírala o důvěru hnutí SPD Tomia Okamury. Nebylo by to poprvé, co se jeho členové na něčem neshodují, naposledy měli velmi protikladné postoje v podpoře Miloše Zemana před druhým kolem prezidentské volby, ke které se nakonec vedení strany rozhodlo.

Půdou hnutí ANO otřásá blížící se konflikt. Některým ministrům se totiž nelíbí fakt, že by byli součástí vlády, jež by svou důvěru odvíjela od SPD Tomia Okamury. „Vím o dvou, kteří s tím mají zásadní problém. Jedná se o ministra spravedlnosti Roberta Pelikána a ministra zahraničí Martina Stropnického,“ upřesnil premiér v demisi Andrej Babiš v rozhovoru pro Lidové noviny, které také informovaly o tom, že tito dva ministři nejsou jediní, kterým se případné spojení se stranou SPD vůbec nelíbí.

Například i ministr dopravy Dan Ťok přiznal, že na celou situaci má podobný názor jako Pelikán a Stropnický. „Měl bych s podporou SPD problém. Ale doufám, že tato varianta není na stole,“ uvedl. Andrej Babiš upřesnil, že tolerance od SPD není nyní to hlavní, co se řeší, a čeká se především na to, jak dopadne únorový sjezd ČSSD. Premiér v demisi by prý více uvítal, kdyby se jeho vláda na podporu SPD spoléhat nemusela, a to minimálně z důvodu, aby nepřerostlo napětí, které panuje mezi ministry, až na neshody mezi poslanci. Pokud se však sjezd ČSSD nakonec ke koaličnímu projektu nebo tiché podpoře vlády nepostaví kladně, tak možnost využití podpory od okamurovců nevylučuje.

Ministryně obrany Karla Šlechtová se dříve k ideovým ukotvením strany SPD vyjadřovala kriticky, přesto by jí politická spolupráce nevadila. „Mé názory na některé veřejné projevy SPD jsou známé. Nechme se přesvědčit, že se i toto politické uskupení bude chovat konstruktivně. Je třeba respektovat názory voličů,“ sdělila. Podobně si spolupráci ANO s SPD dokáže představit i současný prezident Miloš Zeman, který prý SPD nepovažuje za extremistické uskupení jen proto, že usiluje o zavedení přímé demokracie.

Původní zdroj ZDE.

Tolerance vlády od KSČM by vyjít pravděpodobně měla. Otázkou proto zůstává, kdo KSČM doplní. Andrej Babiš nyní při sestavování vlády spěchat nemusí, jelikož Zeman se vyslovil, že mu chce na druhý pokus dopřát dostatek času. Ústava neuvádí, jak dlouho může nebo nesmí vláda prodlévat v demisi, než prezident jmenuje premiéra na druhý pokus. V této souvislosti navíc prezident mluvil o „mnoha a mnoha měsících“. Do sestavování nové vlády se pravděpodobně zapojí Hrad, který je posílen vítězstvím Miloše Zemana.

Pomalu tak kolují spekulace, že do resortu zemědělství by mohl zamířit například Miroslav Toman a na zahraničí zase někdejší místopředseda Zemanovy vlády Jan Kavan. Premiér Babiš však tyto spekulace vyvrací. „Není to v našich úvahách. Čekáme, na čem se dohodneme s jinými stranami. Zatím to vypadá, že ČSSD nevylučuje, že by s námi šla do vlády,“ uzavřel.

autor: nab