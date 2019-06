Stuchlík promluvil: Babiše je mi líto. Není šťastný. V ANO jsou lidé, kteří by se jinak neuživili

„Přemýšlel jsem nad tím týdny, možná měsíce. Zároveň jsem nechtěl oznámení časovat před eurovolbami. Nechtěl jsem hnutí poškodit. Chtěl jsem se zároveň potkat s panem premiérem, což se nám povedlo minulý týden. Říkal jsem mu, že o tom přemýšlím,“ sdělil Stuchlík s tím, že na svůj oznámený konec nemá zatím od premiéra žádnou reakci.

Svůj konec zdůvodnil tím, že jeho životní zkušenosti a dovednosti jsou dobré na byznys, ale rozhodně ne v klasické politice. „Možná nejsem dobrý politik, možná bych se něco naučil. Otázka je, jestli člověk dokáže překročit svůj stín, a hlavně jestli to chce. Já chci věc posouvat rychle vpřed, dokážu postavit velkou, úspěšnou firmu. Z opozice tohle nejde. Nabídka pana premiéra byla na výkonnou funkci. Ocitl jsem se v politické pozici, která mi neseděla. Je lepší si to uvědomit, přiznat si to a odejít,“ sdělil s tím, že politika je těžké řemeslo.

„Lidé mě před vstupem do politiky varovali, že ta pozice bude složitá. Já si uvědomuji, že hnutí ANO je ve složité pozici a je těžké ji vyřešit. Pořád je tam spousta lidí, kteří do něj vstoupili s ideály, ale je jich čím dál méně. Ten proces vede k tomu, že v hnutí přibývají lidé, kteří nemají alternativu. Začínají zde převažovat ti, kteří by i v době nulové nezaměstnanosti možná měli problém najít nějaké jiné uplatnění,“ uvedl Stuchlík a následně se obul také do Patrika Nachera, kterého přeskočil v čele kandidátky. „Je to homo politicus, kterého politika baví. Myslím si, že nemá odstup. Třeba tím, jak dokáže plýtvat časem tím, že na zastupitelstvu řeší procesní pochybení, kterých se měla koalice dopustit. To vlastně nechápu,“ dodal.

Závěrem pak hovořil i o Andreji Babišovi. „Mně je Andreje Babiše do určité míry líto. Já nevím, proč vstupoval do politiky. Asi to byla i touha něco ve státě změnit. Nedokážu posoudit, do jaké míry tam byly byznysové zájmy. On opravdu tvrdě pracuje. Myslím, že je to nejpracovitější premiér posledních desetiletí. Rozhodně to ale není šťastný člověk. Je to člověk, kterého dobíhá jeho minulost. Ať už právem, nebo neprávem,“ uzavřel Stuchlík.

