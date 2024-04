Studená válka, Izrael, atomová bomba. Lidé netuší... Syn sestřeleného amerického špiona to chce změnit

reklama

Josef Skála v krátkém rozhovoru mluvil s Garym Powersem juniorem, synem stejnojmenného pilota amerického špionážního letounu U-2, který byl 1. května 1960 sestřelen při letu nad SSSR. Gary Powers Jr. je mj. zakladatelem Muzea studené války v USA, a právě o tom a o studené válce hovořil.

„Muzeum jsem založil v roce 1996, abych uctil veterány, zachoval historii studené války a vzdělával studenty o tomto období,“ řekl Gary Powers Jr. A podotkl, že když přednášel na univerzitě ve Virginii během let 1992 až 1996, studenti byli v tomto ohledu nevzdělanými. „Často si pletli U-2 incident 1960 s rockovou kapelou U2.“

Skála se Powerse jakožto odborníka na studenou válku otázal, jak je v současné době možné zabránit vzniku novodobé železné opony. Powers se zprvu otázce zasmál, poté však odpověděl vážněji; že je třeba udělat vše pro to, aby byli lidé o studené válce vzdělaní. „Musíme zajistit, abychom udělali vše, co je v našich silách, abychom vzdělali naše studenty – naše budoucí lídry – o studené válce. Věci, které se dnes dějí ve světě, na Ukrajině, v Izraeli, jsou přímým důsledkem konce studené války,“ poznamenal Powers.

Doplnil, že Izrael se stál státem v roce 1947, zatímco Palestina ne, a od té doby mezi nimi docházelo ke konfrontacím. Podobně tomu dle jeho názoru bylo i s Ruskem a Ukrajinou. „Rusko podporuje jednu stranu, západ druhou. Stejně jako během studené války. Takže se zdá, že historie se opakuje. A abychom to překonali, musíme vzdělávat budoucí lídry a studenty o tom, co se stalo během studené války, abychom se vyvarovali opakování stejných chyb,“ poznamenal Powers.

Dodal však, že je obtížné historii studené války studenty dobře naučit, vzhledem k obsáhlosti látky. „Historie není strnulá, ale proměnlivá. První světová válka se proměnila v druhou světovou válku. Druhá světová válka se proměnila ve studenou válku. Ta se pak přeměnila ve válku proti terorismu v USA,“ podotkl, že k pochopení současných událostí je třeba pochopit události minulé. „Je velmi důležité naučit lidi, jak se tento postup odehrává.“

Skála za nejnebezpečnější eventualitu označil možnost jaderné konfrontace. Powerse se proto zeptal na radu, jak takovému nebezpečí předejít a odolat.

„Nevím, jestli bychom takovému nebezpečí odolávat mohli. Ale s muzei, jako je například to moje v USA, kde učíme lidi a ukazujeme jim, co byla studená válka a co se děje v případě jaderného ničivého střetu, doufáme, že zasadíme semínko pro to, aby lidé mohli v této oblasti dělat pokroky,“ odpověděl Powers.

Skála ho poté konfrontoval s otázkou, že však přece jen existují i politici, kteří by si aspoň omezenou jadernou konfrontaci přáli. Jejich konkrétní jména nezmínil. Od Powerse pak žádal odpověď na to, zda omezená jaderná válka je vůbec možná.

Powers potvrdil, že jednoznačně není: „V USA existuje staré pořekadlo. Zní asi takto: ‚Jedna atomová bomba vám zničí celý den‘.“

Vůdcům jaderných mocností by Powers poradil, aby se „nechovali unáhleně“.

V závěru rozhovoru Gary Powers Jr. nastínil svůj nápad k vytvoření mezinárodního společenství muzeí studené války. Muzea zapojená do takového společenství by spolu mohla sdílet zdroje a pomáhat tak zachovávat povědomí o historii.

Psali jsme: Lobby v Bílém domě proti jednání s Ruskem. Stařec Biden... Gary Powers provázel hosty z USA Aktivistka se rozpálila při pietě: Chciválkové! Půjdou sami válčit, nebo mají výjimku? Chystá se mezinárodní mírová konference k ukončení války na Ukrajině Co mají dodat USA Ukrajincům? Balíček zatím neschválen, ale už otevřen

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE