Studené brambory, tuhá krkovice, řeknou si 185 Kč. Češi mizí z hospod a jsou tu následky

Češi po vlně zdražení začali výrazně šetřit a to především na jídle v restauracích, kterým nadále ubývají hosté. Jak však ukazují diskuse v internetové obci, důvodem je i kvalita jídla neodpovídající ceně. Hospodští se zbláznili, přizvukují si lidé. „Častokrát vám naservírují talíř se studenými šťouchanými bramborami, tuhou krkovicí, co fakt nejde rozžvýkat, a řeknou si za to 185 korun a více,“ stěžují si na úpadek české gastronomie, se kterou to podle nich jde od covidu od deseti k pěti.

Doba krize se v některých českých hospodách a restauracích odráží hlavně v době obědů, místo zaplněných stolů, usedá k polednímu menu lidí poskrovnu.

„Kamarád má malou hospůdku v centru. Ještě před časem dělávali 60 obědů denně. V poslední době sotva 15. Hospůdka pojede dál, ale už bez kuchyně,“ líčí na sociální síti příběh svého přítele Jaroslav Jelínek. Smutnou situaci pak nadnáší vtipem o tom, že „Češi radši budou o hladu, jen aby měli na chlast“.

Dopřát si dnes „luxus“ v podobě naservírovaného pokrmu v restauraci pro dva vyjde na částku blížící se 1000 korunám, upozorňují jej ostatní diskutéři, že takové posezení už dávno není běžnou záležitostí. „Nedávno byl svátek, tak v pátek jsem si vzal volno a jel s přítelkyní na oběd do SteakGrillu v Roudnici. Denní menu. 1x malá polévka, 2x jídlo, 2 domácí limonády. 901 korun,“ popisuje jeden z diskutérů.

Argument, že jinde jsou ceny menu v cenové relaci 120 až 150 korun, některé lidi dokonce odradí. Za takovou cenu je podle nich dnes téměř nemožné se dobře najíst.

„No, v lepších restauracích – které ale kvalitou jsou a mají být běžné, je už za jídlo, pití a polévku 400 už fakt běžný. Samozřejmě že se dá sehnat jídlo za 160 Kč, ale dlouho jsem nezažil, že by to bylo i hodně dobré,“ sdílejí uživatelé své zkušenosti.

„Majitelé restaurací se zbláznili, zní další reakce. U nás podobně, do kdysi přeplněné hospody, kde se nedalo sednout, teď chodí na obědy 1–2 lidi. Ne každý je ochoten dávat za hotovku s polívkou a ‚domácí limonádou‘ čtyři kila jen proto, že se majitelé restaurací zbláznili. Nicméně mezi domy zase začaly v době obědů ty vůně...“ píše komentující Mirun.

Jelínek u svého hospodského kamaráda ale problém v cenách nevidí. Za poslední měsíce zvedl ceny na jídle maximálně o dvacku. „A má výborného kuchaře, který sjezdil půl světa a vaří skvěle, ale už mu pár lidí na rovinu řeklo, že si nemůžou dovolit chodit každý den,“ dodává.

Jak jej následně upozorní další přispěvatelka do diskuse i rozdíl 20 korun je znát, nediví se, že si kvůli tomu návštěvy restaurace lidé plánují a nechodí pravidelně. „Ono 139 nebo 159 prostě rozdíl je, co si budeme... Tak bych místo 5x týdně šla max. 3x. A pokud v okolí třeba firmy utnuly stravenky, tak to lidi sníží klidně na 2x nebo příležitostně. Přiznám se, že částka nad 150 za meníčko je na mě subjektivně moc,“ vyjádřila svůj názor.

„Třeba Karlovina (to je asi nejlepší jídelna v centru) za poslední 4 roky šla v průměru z 80,- na 120,-. Ale lidi prostě víc počítají. Já to v obchodě vidím taky, a to máme ceny stejné už léta,“ zopakoval Jelínek, že návštěvu hospod si odpírá stále víc Čechů, aby ušetřili.

Výrazně se v diskusi lidé ale dál zaobírali tím, že úroveň kvality a přípravy jídla v restauracích mnohdy neodpovídá ceně.

„Za mě je možná trochu problém i v tom, že Vám dnes v hospodě častokrát naservírují podobný talíř se studenými šťouchanými bramborami, tuhou krkovicí (co fakt nejde rozžvýkat) a řeknou si za to 185+ Kč...“ uvádí komentující a jako důkaz přidává i foto tohoto už na pohled nelibě vypadajícího pokrmu.

„Já chodila min. 3x týdně. Kuchyně se většinou dost zhoršila, snížili gramáž masa na 120 g. Za o ničem oběd, malý, nebudu dávat 130 až 150,-... Nebo 150 g za 180 až 230,-. Bez polévky, pití. Třeba 3 ovocné knedliky za 160,- není asi úplně ok,“ uvedla své gastro zkušenosti reagující Lenka.

Objevila se i svědectví, že některé hospody se s přípravou jídla nepářou a lidem servírují hotovky ze supermarketů až se stopadesátiprocentním navýšením ceny. „Záleží na tom, co a jak vaří a za kolik. Ne, není problém dát 150–200 Kč za normální hotovku, pokud se to dá žrát. Ale viděl jsem i případ, že kuchař vytáhnul hotovku z lednice, takové to jak prodávají v supermarketu za 80 Kč. Na jídelním lístku bylo za 200 Kč,“

Lepší volbou je proto pro některé lidi nákup hotového jídla v obchodech, které si doma či v práci pouze jen ohřejí, šetří tím prý čas i peníze: „Můj závěr je, že pokud si mám koupit podobné obyč. jídlo na zahnání hladu a volím, jestli za 150 Kc nejméně s čekáním, nebo za 60–90 korun z Lidl hotovku ihned v mikrovlnce, vítězí Lidl,“ líčí, jak se s cenami v restauracích vypořádává Jan Kondziolka.

Své o tom, že na jídle se dá ušetřit hodně, ví Jana Kratochvílová, místo jednoho obědu v restauraci, raději uvaří jídlo doma pro celou rodinu: „Já už nejsem ochotná dávat cca 180 za oběd, za to máme jídlo často celá rodina,“ vysvětluje, proč se stravování v restauracích už vyhýbá.

Zdaleka není jediná, kdo si ponechá finance raději na přípravu jídla doma a pro celou rodinu. „Tak ono jít rodina na obyčejné jídlo je za 1000. Z toho uvaříme snad na týden,“ ozívá se další hlas kritizují vysoké ceny v restauracích.

„Češi si radši uvaří doma, než by platili ‚polední meníčko‘ (samostatné jídlo bez pití a polévky) za 220. Neříkám, že je to tak u vašeho kamaráda, ale ceny jídla v restauracích vyletěly po covidu často fakt nesmyslně,“ míní Martin Pavlíček.

Řešením je ale také školní jídelna. „Začala jsem chodit do školní jídelny. Jídlo s polévkou za 100 korun. Chuťově moc dobré, porce jako blázen,“ pochvaluje si Alena Kalásek. „Když jdu do hospody, dám minimálně dvakrát tolik. Hospody za poslední roky zdražily snad o 60 %, ale můj plat jaksi zůstal stejný. S chlastem to nemá nic společného,“ dodává.

„Na ničem jiným než na jídle se tak dobře ušetřit nedá. Za 150 mám jídlo na 3 dny. Se svým dnešním platem a aktuálními náklady bych prostě +- 150 denně za oběd nedala. Vařím si doma a ušetřený peníze využiji lépe,“ připojuje se uživatelka s nickem Klari Netka.

Lidé se také Jelínka dotazovali, zda jeho kamarád vlastnící hospodu, nepatří k těm, co za covidu plakali, že krachují a snižovali ceny a po covidu je zase vyšroubovali nahoru, myslíce si, že je budou živit turisti. „Za kolik v centru prodává guláš s knedlíkem? 450 Kč?“ zajímal se přispěvatel do diskuse. „Guláš kolem 120–130,- a fakt dobrý. Covid mu hospodu, jako všem ostatním, nejdřív zavřel úplně a pak otevřel hodně omezeně. To spousta hospod nepřežila,“ odpověděl Jelínek.

