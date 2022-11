Studenti a důchodci si možná připlatí. Vládní rada chce další škrty ve slevách na jízdné

reklama

Národní ekonomická rada vlády (NERV) navrhuje další snížení slev na jízdném pro studenty a seniory. Stát v současné době platí polovinu z jízdného dětem a studentům do 26 let, seniorům starším 65 let a dále pak invalidním důchodcům s invaliditou třetího stupně.

Návrh počítá se snížením slevy na 25 % z celkové výše jízdného, což by podle jeho předkladatelů ušetřilo 3,3 miliardy korun ve státním rozpočtu. Podle vyjádření NERVu je podpora v nynějším rozsahu příliš drahá pro státní kasu a navíc prý nepomáhá cílovým skupinám. „Systém slev vytváří odpověď ze strany dopravců, kteří uměle navyšovali ceny, zaváděli cashbacky a podobně, aby ze slevy získali legální cestou co nejvíce peněz. Jde o podporu vybraného odvětví více než o podporu daných skupin obyvatel, k čemuž má stát jiné nástroje, například důchody či slevy na dani, u studentů sociální stipendia či nabídku vratných grantů,“ píše se v návrhu adresovaném vládě jejím hlavním poradním orgánem pro ekonomické otázky.

Za přínosný považují návrh i mnozí ekonomové působící mimo NERV. „Snížení slevy na jízdném na 25 % je představitelný krok k omezení růstu vládního zadlužení. Jakkoliv by šlo o nepopulární opatření, jeho přínos pro státní kasu by byl okamžitý a vedlejší dopady by nebyly o nic horší než při škrtání výdajů v jiných oblastech,“ říká hlavní ekonom UniCredit Bank Pavel Sobíšek. Stejného názoru je i Petr Dufek z banky Creditas, který píše: „Nelze neustále pokračovat na cestě, na které si stát každý rok vypůjčí 300 miliard korun, aby zaplatil vše, co je lidem ku prospěchu, včetně těchto slev. Pokud bychom měli touto cestou jít, bylo by třeba časem lidem o těchto 300 miliard zvýšit daně.“

Vyvstává otázka, zdali by snížení slev na jízdné nevedlo ke ztrátě zájmu o hromadnou dopravu. Na tyto obavy reaguje analytik Akcenty CZ Miroslav Novák slovy: „S ohledem na ceny pohonných hmot to podle mě nehrozí. I po nižší slevě by bylo cestování veřejnou dopravou nesrovnatelně levnější než cestování autem v případě jedné osoby. Rozumím argumentu podpory veřejné dopravy, ale vzhledem k tragické situaci ve veřejných financích jsou bohužel takováto opatření nezbytná, byť chápu, že velmi nepopulární.“

Zatímco ekonomové zdůrazňují zejména nutnost úspor ve výdajích státu, odborníci zabývající se tematikou sociálních problémů upozorňují na možný dopad dalších rozpočtových škrtů na zranitelné skupiny obyvatelstva. „Doplatili by na to zejména osamělí důchodci. Pro ně je doslova každá koruna dobrá,“ protestuje proti snižování slev na jízdném místopředseda Rady seniorů České republiky Milan Taraba. Odborníci se obávají, že za stávající zhoršující socioekonomické situace by někteří občané další výdaje nemuseli zvládnout. Podle předsedy české pobočky Evropské sítě proti chudobě a sociálnímu vyloučení Karla Schwarze nyní v České republice žije pod hranicí chudoby kolem milionu lidí, přičemž další milion je chudobou ohrožen. Takový stav je prý v Evropské unii bezprecedentní.

„Výzkum agentury Ipsos pro projekt Neviditelní a společnost Provident Financial ukázal, že 11 % nízkopříjmových Čechů své běžné výdaje už hradit nezvládá a dalších 9 % to dokáže jen za použití úspor,“ napsal v září tohoto roku server Novinky.cz. Česká agrární komora upozorňuje na výrazné zdražování potravin v Česku oproti jiným zemím v Evropě.

Obtíže se zvládáním současné socioekonomické situace v reportáži serveru Deník.cz v souvislosti s možným zdražováním dopravy popsala 38letá Petra S. z Rakovníka, jejíž 16letá dcera musí dojíždět na střední školu v Berouně. „Za říjen dcera projezdila zhruba čtrnáct set korun. Peníze chybí, od září ještě zvedli zálohy za elektřinu. Do toho škola a dojíždění,“ líčí paní Petra S. své zápolení s vysokými cenami.

O tom, jestli vláda nakonec přistoupí k dalšímu snižování slev na jízdném pro studenty a seniory, nakonec rozhodne analýza finálních rozpočtových dopadů takového opatření, která prý zároveň vezme v potaz situaci v okolních státech. „Chceme vyjít vstříc názoru NERV a přinést opravdu poctivou analýzu, co by takový krok znamenal,“ prohlásil ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

Parlamentní opozice je jednoznačně proti. „Už to, že vláda snížila jejich výši na 50 %, byla chyba. Náš návrh je opačný. Vrátit lidem slevy na 75 % procent. Budu podávat v tomto duchu připomínku k rozpočtu pro příští rok, aby se rozpočet ministerstva dopravy zvýšil o jednu miliardu a aby šlo slevy zvýšit,“ nechal se slyšet poslanec za hnutí ANO Martin Kolovratník.

