Studenti protestují, opozice je podporuje a do toho vylezla Aňa Geislerová

22.04.2026 16:01 | Monitoring
autor: Naďa Borská

„Někteří zaměstnanci ČT si Kavčí hory zprivatizovali,“ upozorňuje senátor Zdeněk Hraba v reakci na vyhlášení časově neomezené stávkové pohotovosti pracovníků České televize a Českého rozhlasu. Nejde jim podle něj o věc jako takovou, ale o vlastní zviditelnění, případně peníze. Soudí, že tito „věční stávkující“ budou protestovat vždy. Na protestech se objevila i herečka Aňa Geislerová.

Foto: Repro STAN, X
Popisek: Herečka Aňa Geislerová

Odbory Českého rozhlasu a následně i České televize vyhlásily časově neomezenou stávkovou pohotovost v reakci na vládní návrh zákona, který ruší koncesionářské poplatky a nahrazuje je financováním přímo ze státního rozpočtu. Odboráři varují před masivními rozpočtovými škrty, propouštěním zaměstnanců a ohrožením nezávislosti veřejnoprávních médií. 

Anketa

Chcete, aby vypukla stávka v ČT?

89%
2%
4%
5%
hlasovalo: 3176 lidí

K jejich postoji se během dne připojily stovky studentů, kteří zorganizovali celorepublikový protestní „walkout“ a shromáždění pod heslem „Média nedáme!“.

V Praze se sešli na náměstí Jana Palacha a poté se vydali na pochod k Ministerstvu kultury. V dalších městech včetně Žďáru nad Sázavou, Hradce Králové, Zlína či Ostravy probíhaly obdobné akce před školami a na náměstích. Protesty studentů tak přímo navázaly na vyhlášení stávkové pohotovosti.

Události rušného dne rezonovaly také na sociálních sítích. „MÉDIA NEDÁME! Díky za každého studenta, který se dnes jasně postavil za nezávislost médií a řekl jasné NE snaze Babišovy vlády ochočit si a zlikvidovat Českou televizi a Český rozhlas!“ napsal na X šéf ODS Martin Kupka.

Mgr. Martin Kupka

  • ODS
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Stávku plně podporujeme. Ministr Klempíř by měl nést plnou odpovědnost a okamžitě odstoupit. Využijeme všechny dostupné prostředky, abychom zabránili zestátňování veřejnoprávních médií,“ vyjádřila se pirátská poslankyně Katerina Demetrashvili.

Katerina​ Demetrashvili

  • Piráti
  • poslankyně
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Správně! Snaha ovládnout rozhlas a televizi ze strany vlády je klasický krok směrem k omezení demokracie a zavádění autoritativní vlády. Politologové, mediální odborníci, politici opozice i zaměstnanci ČRo jsou v tom zajedno,“ napsal Vladimír Votápek, analytik rizik.

„Stojíme za veřejnoprávními médii. A jsme rádi, že v tom evidentně nejsme sami,“ uvedli Starostové a nezávislí.

A poslanec Matěj Hlavatý natočil anketu mezi účastníky akce.

Matěj​ Hlavatý

  • STAN
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ptal se jich, pro přišli. „Protože je to důležité, podstatné a protože je tady tahle masa mladých lidí a je to strašně dojemné a krásné. Mají pravdu. Bojují sami za sebe i za nás a za všechny. Je to důležité,“ odpověděla herečka Aňa Geislerová.

Bude spacáková revoluce 2.0?

Jiní diskutující nebyli tak nadšení. „To, že se do čela spacákové revoluce 2.0 postavil zrovna pan Moláček, pro kterého je nestrannost a vyváženost něčím, co nezná, je tak nějak příznačné,“ okomentoval senátor Zdeněk Hraba.

JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D.

  • senátor
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

V jiném příspěvku Hraba vysvětlil: „To, že se někteří těší na druhou spacákovou revoluci, je evidentní. A je to potvrzením, že si někteří zaměstnanci ČT Kavčí hory zprivatizovali. Nejde jim o věc jako takovou, jde jim o vlastní zviditelnění, případně jejich peníze. Nemělo by to být žádnou překážkou prosazení toho zákona, protože tito věční stávkující budou protestovat vždy. A fakt, že většina států EU televizní poplatky nemá, je samozřejmě vůbec nezajímá.“

JUDr. Marek Hrabáč

  • zastupitel města
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Politik připomněl takzvanou spacákovou revoluci. Označovala se tak televizní krize z přelomu let 2000 a 2001, která patří k nejvýraznějším konfliktům v novodobé historii českých veřejnoprávních médií. Šlo o vzpouru části zaměstnanců zpravodajství České televize proti nově jmenovanému generálnímu řediteli Jiřímu Hodačovi a ředitelce zpravodajství Janě Bobošíkové.

Fotogalerie: - Mimořádná schůze

Mimořádná schůze Sněmovny svolaná z podnětu opozic...
Mimořádná schůze Sněmovny svolaná z podnětu opozic...
Mimořádná schůze Sněmovny svolaná z podnětu opozic...
Mimořádná schůze Sněmovny svolaná z podnětu opozic...
Mimořádná schůze Sněmovny svolaná z podnětu opozic...
Mimořádná schůze Sněmovny svolaná z podnětu opozic...

Protestující redaktoři odmítali uznat nové vedení, obávali se politického ovlivňování vysílání a obsadili budovu zpravodajství na Kavčích horách. Během několikatýdenní okupace přespávali zaměstnanci i někteří politici, například Jan Ruml nebo Petra Buzková, přímo v budově ve spacácích, což dalo celé události její název.

Fotogalerie: - Na podporu České televize

Demonstrace za zachování svobody slova a médií v r...
Demonstrace za zachování svobody slova a médií v r...
Demonstrace za zachování svobody slova a médií v r...
Demonstrace za zachování svobody slova a médií v r...
Demonstrace za zachování svobody slova a médií v r...
Demonstrace za zachování svobody slova a médií v r...

Krize vyvolala masové demonstrace na podporu protestujících, politické spory a paralelní vysílání dvou verzí zpravodajství. Skončila až abdikací Jiřího Hodače v lednu 2001. Pro někoho spacáková revoluce dodnes zůstává symbolem boje za nezávislost médií, zatímco kritici ji označují za politicky motivovanou vzpouru spojenou s tehdejším obdobím opoziční smlouvy.

Zdroje:

https://t.co/17uUnb26Bk

https://t.co/FvHfvIcins

https://t.co/KBHpJX9kHp

https://t.co/PF6HOcSZcu

https://t.co/W8gHvM5yvG

https://twitter.com/hashtag/Televiziarozhlasubr%C3%A1n%C3%ADme?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/hraba_z/status/2046919816456413629?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/hraba_z/status/2046933907384279540?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/kxtyush/status/2046882213090799680?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/makupka/status/2046935084045869294?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/matej_hlavaty?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/starostove_cz/status/2046941102951805257?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/votapek532/status/2046893692598788560?ref_src=twsrc%5Etfw

Článek obsahuje štítky

Bobošíková , Český rozhlas , ČT , Geislerová , koncesionářské poplatky , Kupka , studenti , umělci , Moláček , stávková pohotovost , televizní krize , Hraba , Spacáková revoluce , Média nedáme

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Souhlasíte s názorem senátora Zdeňka Hraby, že někteří zaměstnanci ČT si Kavčí hory zprivatizovali?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Mgr. Renáta Zajíčková byl položen dotaz

Školné

Jestli vás chápu dobře, navrhujete něco jako odložené školné. Co ale když absolvent vysoké školy nezíská dobře placenou práci nebo co bude, když se odstěhuje do zahraničí? A to by povinnost školu splácet měl až do smrti nebo do doby než ji nesplatí? Myslím to tak, že by třeba dobrou práci našel až n...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Diskuse obsahuje 2 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

„ČT není vaše, pane Moláčku. Je nás, občanů. A my poplatky nechceme.“ Dohra rebelie

14:11 „ČT není vaše, pane Moláčku. Je nás, občanů. A my poplatky nechceme.“ Dohra rebelie

„ČT je nás, občanů. Neberte si nás jako rukojmí,“ vzkázala přes ParlamentníListy.cz protestujícím za…