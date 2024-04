Šup, z NATO rovnou řídit Aspen. „Už se těším.“ Střídání odhaleno veřejně

Severoatlantická aliance si 4. dubna připomněla 75. let. Aliance je v dobrém stavu díky válce na Ukrajině, nebýt jí, tak se nevzchopí, uvedl první bývalý velvyslanec České republiky při NATO Karel Kovanda v pořadu Události, komentáře. Současný velvyslanec při NATO Jakub Landovský ocenil, že aliance našla politickou jednotu a uvedl, že největší bitva NATO teprve čeká, a sice o podporu Ukrajiny. A také kam se chystá, až velvyslancem nebude.

Kyjev žádá alianční spojence, aby mu poskytli další systém protivzdušné obrany patriot.

Emmanuel Macron před pěti lety uvedl, že se NATO nachází ve stavu „mozkové smrti“. Aliance podle Landovského prošla od té doby podstatnou změnou: „Když jsem to poprvé slyšel, myslel jsem si, že si Emanuel Macron spletl aliance, protože v mozkové smrti byla vždy Varšavská smlouva, která dělala to, co jí řekla Moskva. Od té doby se změnilo mnohé, aliance prošla podstatnou změnou v oblasti vojenských schopností a připravenosti na válku,“ uvedl velvyslanec ČR při NATO k proměnám aliance.

Zároveň podle jeho slov našla aliance politickou jednotu: „Pokud je Evropa a Amerika jednotná, tak nejsou mezery, ve kterých by mohlo Rusko nebo jiní najít prostor pro páchání nepravostí nebo agresivní politiku,“ řekl v pořadu Události, komentáře na ČT24.

Podle diplomata, který vyjednával vstup do NATO Karla Kovandy, je aliance 75 let od založení v dobrém stavu díky válce na Ukrajině: „Je v dobrém stavu díky - což je strašná věc, něco takového říkat - válce na Ukrajině. Protože nebýt války na Ukrajině, tak se aliance nevzchopí, nepřijme další dva členy, neuvědomí si znovu původní účel své existence. Dost možná že by pokračovala v těch vnitřních neshodách, které vedly prezident Macron k citátu, který se zmínil,“ míní bývalý diplomat.

Ty největší bitvy NATO teprve čekají, jednou z nich je podle Landovského bitva o podporu Ukrajiny: „Nelze odhlédnout od toho, že výsledek konfliktu na Ukrajině výrazně zhorší, nebo zlepší pozici v oblasti kolektivní obrany. Na to se musíme připravit,“ zmínil s tím, že Ukrajině chybí dělostřelecká munice i protiletecké schopnosti.

„Je potřeba dodat Ukrajině, co potřebuje. Každý měsíc na Ukrajinu padne 90 ruských balistických střel. Pokud jí dodáme, co potřebuje, pomáháme tím i naší obraně a budeme mít dost času se připravit na případný konflikt, protože jde i o ten čas,“ uvedl Jakub Landovský.

Možný výsledek amerických prezidentských voleb v něm v tomto kontextu nevzbuzuje obavu. Donald Trump řekl, že pokud v nich zvítězí, válku na Ukrajině ukončí. „Výsledek amerických prezidentských voleb vždy znamená pro svět změnu, ale my bychom neměli vycházet z toho, co neovlivníme. Evropa by se měla vždy snažit, aby se pojistila pro všechny případy tím, že bude mít vlastní schopnosti, že její obranný průmysl bude prosperovat, a také tím, že se bude věnovat konfliktu, který ohrožuje Evropu mnohem více než Spojené státy,“ pokračoval Landovský.

Bude podle něj úkolem evropských členských zemí a Kanady, aby byla Severoatlantická aliance „Trumpovzdorná“.

Článek 5, na jehož základě smluvní strany považují ozbrojený útok proti jedné nebo několika z nich za útok proti všem a zavazují se v takovém případě přispět na pomoc napadeným členům, je podle Kovandy důležitější pro ty země, které jsou na východ od Německa. „Země, které jsou nejvíce vystaveny ruskému tlaku, propagandě a podvratné činnosti. Důležitost NATO je tam cítěna podstatně více než v těch více na Západ,“ míní.

Místo spřádání plánů o nasazení vojáků, o němž hovořil francouzský prezident Emmanuel Macron, je podle Landovského mnohem lepší soustředit se na to, co Ukrajina potřebuje každý den. „Česká muniční iniciativa úplně změnila vnímání pomoci Ukrajině. Namísto debat o tom, zdali Evropa něco vyrobí dnes nebo zítra, se jala nakupovat na světových trzích. Ukázala všem, že to jde,“ uvedl.

V pořadu také prozradil, co plánuje dělat až skončí ve službě velvyslance ČR při NATO. Státní službu prý opustí a bude pracovat pro Aspen Institut. „Budu pracovat pro Aspen Institut jako jeho nový ředitel, někdy od srpna. Velice se těším jak domů, tak na práci pro Aspen,“ uzavřel.

