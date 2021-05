Svátek práce. Vrbětice? Protiruské provokace! Lámou se na tom charaktery a pravda! Byli jsme mezi komunisty

REPORTÁŽ Atmosféru ve společnosti to vyostřilo a obrátilo pozornost na honění duchů. To řekl na konto vrbětické kauzy komunistický poslanec Jiří Dolejš. Stalo se na Střeleckém ostrově v Praze, kde členové a příznivci Komunistické strany Čech a Moravy (KSČM) komorně oslavili Svátek práce a položili květiny pod pamětní desku věnovanou pražským dělníkům. Byli jsme při tom.

„Nemáme to jako masovku. Vzhledem k dožívající koronakrizi jsme ani nějakou velkou manifestaci neorganizovali. Prostě je třeba nezapomenout a u památného místa položit kytičku,“ sdělil ParlamentnímListům.cz Jiří Dolejš. Na Střeleckém ostrově uprostřed Vltavy v Praze se na prvního května zrána shromáždili komunisté. A tak jsme se jich zeptali...

Májové setkání

Komunistů bylo do padesáti, jejich odpůrců do deseti, takže nejvíc na Střeláku hlídkovalo policistů, zhruba šedesát. Většina z přítomných se soustředila před pamětní deskou s nápisem: Na tomto ostrově pražští dělníci oslavili v roce 1890 poprvé svůj 1. máj. Bývalá poslankyně KSČM Marta Semelová měla hlavní slovo. Hovořila o nenávistném pomníku vlasovcům v pražských Řeporyjích, kapitalismu jako vyčpělém systému a ohrožení míru.

„I když se opatření vlády uvolňují, tak platí a zároveň jsme nechtěli ohrožovat zdraví účastníků. Proto jsme si řekli, že letos sem symbolicky přijdou delegace jednotlivých obvodních výborů zastoupených jedním či dvěma členy a položí kytičku,“ sdělila ParlamentnímListům.cz.

Komunistických odpůrců tam postávalo nejvýš deset. Pán s americkou vlajkou, když jsme jej oslovili, prohlásil: „Parlamentní listy nebrat.“ Jeho kolegyně měly na transparentech nápisy jako „Totalitu už nikdy“ nebo „Rudý zrůdy“. Na jednom bylo z druhé strany napsáno: „Nejlínější je svědomí, málokdy se v někom hne. Vlasta Burian.“

Vrbětická kauza

Podle Dolejše se prý KSČM po současných volbách do Parlamentu dostane, ale musí se vypořádat s tím, že část voličů odešla zejména k Andreji Babišovi. Ten je ale prý začíná zrazovat, a proto by měli komunisté připomenout lidem, že „na rozdíl od miliardářů my k levici patříme organicky a nikdy ji zradit nemůžeme“. Reportér ParlamentníchListů.cz ho zaskočil podotknutím, že o něm socioložka Jiřina Šiklová mluví jako o jediném celkem demokratickém komunistovi. „Jéžíš, nevím, jak to kdo má. Myslím si, že demokraticky uvažujících lidí je u nás víc. Podle mě máme jeden z nejdemokratičtějších programů.“

K vrbětické kauze se vyjádřil takto: „Samozřejmě to atmosféru ve společnosti zhorší a obrací pozornost na honění duchů. Do značné míry je to pro mě honění duchů, protože jediný, kdo může něco vědět, jsou orgány činné v trestním řízení. Ty vyšetřují. Samozřejmě nějaké poznatky mají, proto nejvyšší ústavní činitelé reagovali tak, jak reagovali. Mám na mysli premiér, vicepremiér a požehnáno prezidentem. Ale všechno ostatní jsou mediální spekulace a je jedno, z které strany přicházejí. Protože proti jedné propagandě se vždy vytvoří ta opačná propaganda." Když mu reportér ParlamentníchListů.cz podal ruku, tak odpůrci komunistů prohlásili, že je to proti současným nařízením.

Podle bývalé poslankyně Marty Semelové Ruská federace není nejhorší kapitalistickou zemí. Nelíbí se jí, že „Vrběticemi“ byly narušeny mezinárodní vztahy a může to mít velmi vážné dopady. „Je vidět, že těm, co zde vyvolávají protiruské provokace, nejde o zájmy České republiky a přátelské vztahy s ostatními lidmi, ale o něco úplně jiného,“ řekla.

Další bývalý poslanec KSČM Václav Exner prý sice „není zmocněn mluvit za komunisty“, ale myslí si: „Jde o jeden z důležitých politických problémů, na kterém se lámou charaktery a pravda. Podle mě ti, co vystupují bez ideologických brýlí, poukazují na obrovské rozpory v celé té záležitosti, počínaje tím, co a za jakých podmínek se tam skladovalo, k čemu jsou soukromé zásoby určeny a tak dále. Osobně si myslím, že je v Evropě dost lidí, kteří mají zájem na tom, aby se kauza Vrbětice posunula do polohy, která je pravdě velmi vzdálená. A to bohužel funguje.“

Zmatená současnost

Jak sdělila Semelová, přezdívaná „Rudá Marta“, tak jednou koronakrize skončí, ale přijde zase něco jiného. „Důležité je, aby lidé hledali společné cesty, jak co nejvíce pomoci těm, na které nejvíce dopadá koronakrize. Je jim třeba vyjádřit solidaritu.“

Podle Exnera je současnost dost zmatená: „Cítím se trochu zmateně, pokud se jedná o stav společnosti v názorech na dnešní otázky. Zdá se mi, že příliš mnoho lidí ztratilo schopnost samostatného úsudku a rozumu. A podléhají věcem, které se objevují v médiích, a to je tragédie.“

Už v té době se na Střeláku pod mostem budovalo pódium pro další akci. Nicméně po cimrmanovsku, ale v obráceném gardu, lze říct, že je tam prd. Ani párky, ani pivo, takže je třeba se vrátit na severní pól.

