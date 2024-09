Svědectví, jak se v Kyjevě dělal Majdan: Sto obětí, pak bude Západ reagovat

Anketa Zvládá Česká republika současné povodně? Zvládá 7% Nezvládá 89% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 1419 lidí

Ukrajinský ekonom a politolog Katchanovski z univerzity v kanadské Ottawě, je zastáncem teorie, že střelbu během Euromajdanu rozpoutaly politické síly stojící proti někdejšímu ukrajinskému prezidentovi Viktoru Janukovyčovi. Ve své publikaci, věnující se novým důkazům a vyšetřování kolem masakru na kyjevském Majdanu v únoru 2014, která vznikla na základě zkoumání videí, zvukových záznamů, výpovědí zraněných protestujících na Majdanu a dalších 500 svědků, popisuje, že se „nade vší pochybnost ukazuje, že protestující na Majdanu a policisté byli masakrováni majdanskými odstřelovači umístěnými v budovách kontrolovaných Majdanem v poměrně organizované operaci za účasti krajně pravicových a oligarchických složek majdanské opozice“.



„Toto masové zabíjení vedlo ke svržení Janukovyčovy vlády a nakonec k ruské anexi Krymu, občanské válce a ruským vojenským intervencím v Donbasu a ke konfliktům mezi Ukrajinou a Ruskem a Západem a Ruskem, které Rusko eskalovalo neoprávněnou invazí na Ukrajinu v roce 2022,“ uvádí politolog.



Publikace Katchanovského, zkoumající důkazy odhalené během více než deseti let uplynulých od masakru v rámci vyšetřování, soudních procesů, či informace, které se objevily v médiích a na sociálních sítích, obsahuje tvrzení, že z důkazů má vyplývat, že na Majdanu „byli ozbrojení střelci napojení na krajní pravici a oligarchickou stranu Vlast a že 18. a 19. února 2014 zabíjeli a zranili jak policisty, tak protestující“.

Poznamenává, že krajně pravicoví aktivisté rovněž měli zapálit budovu odborů na Majdanu při pokusu jednotky Bezpečnostní služby Ukrajiny Alfa vtrhnout do ní. Mnoho událostí pak dle Katchanovského mělo být krajní pravicí rozdmýcháváno s cílem vyvolat protivládní protesty.



Politolog píše, že nikdy prý „nebyla prošetřena veřejná prohlášení nejméně 12 různých politiků a aktivistů Majdanu a několika samozvaných gruzínských odstřelovačů o zapojení odstřelovačů a vůdců Majdanu do masakru“.



Tvrdí, že měla zaznít „podmínka, kterou před masakrem sdělil představitel západní vlády a vůdci krajně pravicové strany Svoboda, že se západní vlády obrátí proti Janukovyčově vládě, pokud počet obětí mezi protestujícími dosáhne stovky“.

To mělo dle něj údajně vytvořit „racionální podněty pro vůdce Majdanu, aby ‚obětovali‘ 100 protestujících na Majdanu a jejich zabití připsali vládním silám“. „Tyto informace o zapojení Západu a faktické podpoře násilného nedemokratického svržení ukrajinské vlády prostřednictvím masakru na Majdanu a o zkreslování tohoto masakru západními vládami, navzdory důkazům, včetně telefonátu mezi estonským ministrem zahraničí a šéfem zahraničních věcí EU, že toto masové zabíjení bylo spácháno za účasti složek oligarchické a krajně pravicové opozice na Majdanu, vyžadují další výzkum a analýzu důkazů, které tyto vlády nezveřejňují. Tyto a převažující veřejně dostupné důkazy týkající se zapojení oligarchických a krajně pravicových prvků vedení Majdanu a majdanských odstřelovačů však naznačují, že USA a další západní vlády přinejmenším věděly o skutečných pachatelích tohoto masakru pod falešnou vlajkou,“ uvádí Katchanovski.



Ukrajinský politolog dále uvádí, že se dle jeho zjištění mělo nepravdivě vyjadřovat k dění na Ukrajině Rusko, ale neúplné informace zaznívaly prý též na Západě. „Narativ o masakru na Majdanu, který šířily vlády a mainstreamová média na Západě a na Ukrajině, stejně jako Wikipedie, byl falešný,“ zaznívá a popírá vykreslování Euromajdanu coby „pokojného protestu“, na němž masakr spáchaly pouze vládní odstřelovači na příkaz Janukovyče a jeho vlády.



Popírána dle něj byla údajná přítomnost odstřelovačů v hotelu Ukrajina a dalších budovách kontrolovaných Majdanem a jejich „střelba do protestujících na Majdanu a zapojení krajní pravice do tohoto masového zabíjení“. Podobně nepravdivá jsou dle politologa i tvrzení ruské vlády, že šlo o „fašistický nebo nacistický puč“.

Katchanovski svá tvrzení podkládá tím, že údajně „více než 300 dalších svědků vypovídalo po masakru na Majdanu v různých ukrajinských a jiných médiích a sociálních sítích o odstřelovačích a odstřelovačkách na Majdanem kontrolovaných místech nebo o zapojení konkrétních vůdců majdanské oligarchické a krajně pravicové opozice“. Patří mezi ně více než 100 videozáznamů o takových odstřelovačích v četných televizních reportážích a na sociálních sítích, například na YouTubu“. Výpovědi v rámci soudního procesu a vyšetřování masakru na Majdanu týkající se odstřelovačů v budovách a oblastech kontrolovaných Majdanem dle jeho tvrzení učinila „naprostá většina ze 172 protestujících na Majdanu, kteří byli zraněni 20. února 2014, a rovněž téměř 100 svědků obžaloby, obhajoby a obětí Majdanu v rámci tohoto soudního procesu a vyšetřování“.



Že se západní vládci obrátí proti Janukovyčově vládě poté, co počet obětí mezi protestujícími dosáhne stovky, pak měli uvést dva vůdci krajně pravicové strany Svoboda v samostatných rozhovorech. Tato slova prý měla zaznít několik týdnů před masakrem.



„Proč Západ nereaguje?“

Podobně se v souvislosti s diskusí o této otázce měl vyjádřit i Ruslan Košulynskyj, místopředseda strany Svoboda a někdejší místopředseda ukrajinského parlamentu: „Mluvili o prvních úmrtích – no, 5, 20… 100? Kdy se ukáže, že jsou vládní orgány vinné? Nakonec dospěli k číslu sto. Nebyl žádný nátlak. Nebyly žádné sankce. Čekalo se, až dojde k masovému vraždění. A pokud v zemi dojde k masové vraždě – pak jsou orgány vinny, protože překročily hranici, úřady se nemohou dopustit masové vraždy.“



Katchanovski míní, že tak vznikly „racionální podněty k ‚obětování‘ 100 protestujících a jejich zabití se připisovala vládním silám“. „Západní vlády téměř okamžitě po masakru na Majdanu obvinily z tohoto masového zabíjení Janukovyčovu vládu a jeho síly a uznaly novou vládu na Majdanu. Biden ve svých pamětech popsal, že zavolal Janukovyčovi, ‚když jeho odstřelovači vraždili ukrajinské občany po desítkách‘, aby mu řekl, aby ‚odvolal své ozbrojence a odešel‘, a že ‚zneuctěný prezident druhý den z Ukrajiny uprchl‘,“ cituje ukrajinský politolog též současného amerického prezidenta, jenž v té době sloužil ve vládě Baracka Obamy jako viceprezident.

Operaci pod falešnou vlajkou, k níž podle tvrzení ve studii Katchanovského na Majdanu došlo, měla mít na svědomí ta část představitelů Majdanu, která byla z oligarchických stran a krajně pravicových organizací. Ti měli být zapojeni taktéž do „evakuace odstřelovačů, kteří byli zajati protestujícími z Majdanu, a krytí těchto odstřelovačů“.



„Většina z několika stovek svědectví, která po masakru na Majdanu podali svědci, především protestující na Majdanu, v médiích, na sociálních sítích, a která se týkají odstřelovačů v budovách a oblastech kontrolovaných Majdanem v době masakru na Majdanu, pochází od přímých očitých svědků a od aktivistů Majdanu a západních a ukrajinských novinářů,“ zaznívá v publikaci. Několik prozápadních protestujících z Majdanu prý vypovědělo, že někteří z odstřelovačů byli protestujícími z Majdanu zajati, ale poté byli těmito vůdci Majdanu propuštěni.



Katchanovski dodává, že rozsudek kyjevského soudu ze října 2023 obsahuje též pasáž, uvádějící, že se ráno 20. února 2014 se „v prostorách hotelu Ukrajina nacházely osoby se zbraněmi, z nichž se střílelo“. V rozhodnutí soudu bylo dle politologa také upřesněno, že 9 protestujících na Majdanu bylo zabito a 23 zraněno „neznámými osobami“, které nebyly „strážci zákona“, resp. že v tomto případě chybí důkazy o účasti příslušníků Berkutu.

Na Majdanu Rusové nestříleli, tvrdí vyšetřovatelé



Že by na Majdanu stříleli do lidí ruští odstřelovači, vyšetřování nepotvrdilo. „Pokud by někdo chtěl slyšet, že na Majdanu byli ruští odstřelovači, příslušníci ruských bezpečnostních složek, tak to nebylo. Toto je krásná verze, která se nezakládá na reálných faktech. Zabíjeli a násilné trestné činy páchali členové ukrajinských bezpečnostních složek, kteří dostávali pokyny od ukrajinských úřadů,“ uvedl podle serveru Ukrajinska pravda Oleksij Donskyj, jenž vede oddělení generální prokuratury, zabývající se událostmi spojených s Euromajdanem. Tehdejší ukrajinská vláda a její bezpečnostní složky podle vyšetřovatelů spolupracovaly s ruskou Federální bezpečnostní službou (FSB), avšak zapojené jednotky do násilností tvořili sami Ukrajinci.



Oficiální vyšetřování na Ukrajině však – na rozdíl od závěrů Katchanovského – popřelo, že by existovali odstřelovači, kteří se nacházeli v hotelu Ukrajina a na dalších místech kontrolovaných Majdanem a kteří by z těchto míst masakrovali aktivisty Majdanu.

