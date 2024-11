Svině, zombíci. Foltýn proti kritikům: Kdo se v tom našel, jeho problém

„Proč vůbec někdo může obdivovat, omlouvat nebo dokonce blahořečit tak neuvěřitelně zvrhlý režim, jako je třeba současný Putinův. Velmi často to jsou lidi, kteří jsou nešťastní, zahořklí, zapšklí, smutní, opuštění nebo mají prostě jenom životní smůlu... anebo to jsou prostě jenom svině,“ vyřkl Foltýn v srpnu při debatě s názvem Pravda není jenom slovo v rámci festivalu ve Slavonicích.

Opoziční politici jméno Otakara Foltýna od té doby při jednáních v Poslanecké sněmovně, ale i při svých komentářích na sociálních sítích, často zmiňují. A to ne právě v lichotivých konotacích. Jak na toto reaguje sám Foltýn?

„To, že někteří politici mají zapotřebí komentovat moji práci, mě sice mrzí, ale ten základní problém je jednoduchý. Pakliže mám dělat strategickou komunikaci, tak je potřeba si přiznat, že začínáme s obrovským zpožděním,“ řekl Foltýn v pořadu 360° na CNN Prima News a dodal, že tím jasně definoval svůj úkol.

„Politické PR a politický marketing vyhrávají volby, strategická komunikace vyhrává stabilitu státu,“ vysvětloval Foltýn. „Není to o tom, kdo vyhraje příští volby; je to o tom, že stát bude umět komunikovat základní zájmy s občany,“ poznamenal Foltýn, který vedle označení části společnosti za „svině“ použil i termín „zombíci“.

Foltýn poznamenal, že Česká republika je ve strategické komunikaci daleko za Velkou Británií a za severskými zeměmi. Podle něho musí jeho úřad vyzdvihovat hodnoty, které jsou společné jak pro vládní, tak i pro opoziční tábor. „To jsou hodnoty, které podle mě musí platit napříč koalicí, opozicí, vládnoucími stranami, opozičními stranami, to je prostě úplný základ. Svoboda a důstojnost, spravedlnost, soucit. Ty hodnoty říkám pořád dokola, pokud toto někomu vadí, tak mu zřejmě vadí spíše ty hodnoty než já,“ vyjádřil se Foltýn.

Podle Foltýna je problémem kritiků, že se v jeho ostřejších přirovnáních našli. A že nikoho osobně neoznačil a nenazval expresivně. „Zejména proruské prostředí dokolečka opakovalo, že jsem někoho nazval pejorativním názvem. Tak pokud se podíváte na jakékoliv mé vyjádření, já jsem nikoho, žádnou konkrétní osobu nijak negativně neoznačil. To, že se v nějakém mém vyjádření někdo našel, je jeho problém, rozhodně ne můj. Nemohl jsem nikoho urazit, protože jsem nikoho konkrétního nejmenoval,“ sdělil Foltýn ve vysílání CNN Prima News.

Jedním z těch, kteří Otakara Foltýna za jeho označování části společnosti za „svině“ kritizovali, byl i exprezident Miloš Zeman. Ten Foltýnovu rétoriku přirovnal k rétorice nacistů. „Také oni mluvili o sviních, které je potřeba zlikvidovat, a také tu likvidaci prováděli. Přál bych si, aby plukovník Foltýn nedošel k budování koncentračních táborů. Vzhledem k tomu, že plukovník Foltýn je vládní činitel a bojovník proti dezinformacím jmenovaný vládou, má vláda přímou odpovědnost za jeho činy,“ sdělil Zeman.

„Pan plukovník se do médií dostává kontroverzními výroky, které za mě nejsou strategické a není to moc komunikativní, protože ta komunikace má právě vytvářet mosty,“ sdělil CNN Prima News poslanec Patrik Nacher (ANO).

Politici vládních stran ovšem Otakara Foltýna uznávají jako dobrého koordinátora strategické komunikace. Před týdnem ho do Evropského parlamentu pozval europoslanec Ondřej Kolář (TOP 09). S tím, že Foltýn kolegům europoslancům vysvětlí vše kolem hybridních hrozeb.

„Pokud chceme řešit problémy, musíme si nejdřív přiznat, že existují. A že jsou obří. Proto jsem chtěl, aby do Evropského parlamentu přijel Otakar Foltýn. Krom toho, že velmi dobře chápe nebezpečí hybridních hrozeb, umí je navíc skvěle vysvětlit. A to je prostě potřeba. Spousta lidí nechápe ani co přesně se pod tím názvem ukrývá, ani jak moc nás to ohrožuje, a ani zdaleka co se s tím dá dělat. Putin nám do Evropy tlačí migranty. Jeho hackeři útočí na evropská data. Propaganda se tlačí lidem do hlavy, aby začali pochybovat. Dalo by se o tom mluvit hodiny. Samozřejmě, že existuje obrana, ale k té musí být vůle. Doufám, že tím, že si kolegové poslechli Otu Foltýna, teď mají chuť s tím společně něco dělat. Alespoň někteří,“ napsal k tomu na síti X Kolář Ondřej.

