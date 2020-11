Svinstvo na Trumpa. Vědec našel plnou nůši případů

Historik, publicista a vysokoškolský pedagog Ivo Cerman se obul do médií a to nejen těch českých, ale také do radikální levice, která podle jeho názoru chce zničit Západ, převychovat celou společnost a ve jménu této převýchovy klidně sebrat lidem i právo rozhodovat o své zemi. Jisté pokusy prý v tomto směru již byly učiněny a Cerman je vypočítal. Nahlédněte.

„Bylo 18.10 a Novinky.cz pořád nezaregistrovaly, že Trump ztratil Arizonu. Levice nasadila vydírání COVIDEM, pouliční násilí i hrozby soudy. Nejsilnější zbraní byla média a konformismus,“ vypálil na blogu serveru iDnes.cz.

Jedním dechem zkritizoval česká média za to, že už oznámila Trumpovo vítězství. Za vítěze voleb se ale prohlásil především sám Trump a to ještě před tím, než byly dopočítány hlasy všech voličů.

Podle Cermana nebyly tyto volby o Donaldu Trumpovi a jeho vyzyvateli Joe Bidenovi, ale o západní civilizaci jako celku.

„Krajní levice, která zcela převzala demokratickou stranu, média i instituce humanitních věd, přidala k tomu „marketingové neziskovky“ a nakonec i násilnické bojůvky během „pokojných nepokojů proti policii“, má program natolik jednoduchý a natolik v rozporu s realitou, že si jeho splnění skutečně vyžádá zásadní změnu „systému“, neboli odstranění parlamentní demokracie. V narážce na předsedu Mao Ce Tunga bych jejich program shrnul heslem „velký skok vzad“, protože jejich cílem je nahrazení transparentní zastupitelské demokracie rovnoprávných občanů jakousi netransparentní teokracií, kde o pozici lidí rozhoduje především jejich rasa. Ano, jsou to rasisti,“ napsal Cerman.

V podání radikální levice nese západní civilizace vinu za zničení životního prostředí na planetě a za řadu dalších problémů, takže je třeba vyvrátit ji z kořenů a zcela přebudovat. Tak se to jeví Cermanovi. Rozvrátit západní společnost se ale podaří jen tehdy, když bude společnost odpovídajícím způsobem převychována. Ve jménu převýchovy bude podle Cermana také odebráno právo rozhodovat o své zemi. Pokusy podle něj byly již učiněny.

„Od Trumpova vítězství v roce 2016 to byly postupně tyto plány: nařídit sboru elektorů, aby nehlasovali podle výsledků voleb, ale podle svědomí (tzv. akce Hamilton electors), umožnit volení ilegálním imigrantům, anulovat výsledek voleb impeachmentem prezidenta, zvrátit výsledek voleb tím, že s pomocí médií vytvoří zdání, že Trump vyhrál díky špionážnímu zásahu Ruska, a udělat z něj tak vlastizrádce, vytvořit si ozbrojenou paži v podobě lépe vyzbrojených složek „antifa“ , jejichž řádění od června do září 2020 je způsobem ekonomického vydírání měst, využít omezení pohybu v době lockdownu k zabránění volbám, vnucení voleb přes korespondenci, oddálit datum konečného sčítání korespondenčních hlasů tak, aby se pojistila převaha v případě Trumpova vítězství (zejména v Pennsylvanii), navýšit počet států povýšením Portorika a Districtu of Columbia, snížení věku voličů, odstranění souboru elektorů a přeměnu rozpočtu hlasů tak, aby byly prakticky znehodnoceny hlasy od států z vnitrozemí (heslo: „mají méně obyvatel než LA county! – LA county má 10 mil obyvatel). Samozřejmě také navýšit počet členů Nejvyššího soudu tak, aby měli demokraté většinu a pojistili si příznivé rozhodnutí při přezkoumání voleb,“ napsal Cerman.

Klíčovým prvkem přeměn společnosti je podle vysokoškolského pedagoga potlačení svobody slova, které je podle jeho názoru zahaleno do hesel o nutnosti bojovat proti epidemii koronaviru.

„Jelikož jsem před volbami navštěvoval i Trumpův pověstný Twitter, uvědomil jsem si, že ještě účinnější zbraní byla nakonec opatření kvůli koronaviru. Trumpovy tweety jsou plné, úplně plné naštvaných reakcí od Američanů, kteří mu nadávají, obviňují ho z „200 tisíc mrtvých na koronavir“ (dřív, už uprostřed léta, ale udávala US média počet mrtvých na 650 tisíc, aby se to rovnalo počtu mrtvých z občanské války...). Tady vám nemohu doplnit vše, co s koronavirem v USA souvisí, jelikož to naše média zanedbala. Zde nás zajímá jen efekt na volby - a ten je zásadní. Prezident, který je vrahem svých občanů, to je argument. K tomu navíc patří dusivá opatření zavedená v některých státech levicovými guvernéry. Ta ničí živobytí lidí, a to doslova. Ničí i lidi. A oni s tím nepřestanou, dokud nebude po volbách, tedy po vítězných volbách. Je to druh vydírání, který ilustruje postoj učitelů v LA county. Jejich odbory Teacher ´s Union vyhlásily už v červenci, že učitelé se do škol nevrátí, dokud stát nepřijme opatření k „defundování policie“... jinými slovy, nevrátí se, dokud levice neporazí Trumpa. To je druh vydírání. Nelze se divit, že řada lidí raději nechá vlastní názor být a jednoduše ustoupí, aby umožnili návrat k normálnímu životu. Je to tak: buď nám dáte vítězství, nebo další čtyři roky neumožníme návrat k normálnímu životu.“ nešetřil ostrými slovy Cerman.

Nakonec varoval, že pokud americké prezidentské volby vyhraje Joe Biden, což se v tuto chvíli jeví jako stále pravděpodobnější, bude tento radikální levicový program na zničení Západu realizován.

Nejprve se ale prý bude účtovat s Trumpovými stoupenci, prý opravdu plánují čistky a nějaké ‚reconciliation commissions‘ po vzoru Jihoafrické republiky, kde vznikaly po konci apartheidu. „Ten nápad mi připomíná naše akční výbory... Jestli se pletu a Trump vyhraje, budu se mýlit moc rád,“ uzavřel svůj text.

