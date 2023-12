Svobodní buší do dotací. Netrapme dotacemi bohaté, snižme daně chudým, vyzvali

Dotace jsou pouze pro vyvolené, na které se navíc skládají všichni ostatní, kteří se od nového roku musí smířit navíc se zvýšenými daněmi. A to je něco, s čím se nehodlají smířit především Svobodní, kteří opět začali bušit do dotací. Dokonce vyzvali vládu, aby přestala trápit dotacemi bohaté a raději snížila daně chudým.

„Lidé by uměli pochopit, že si musí utáhnout opasky, kdyby stát vedle toho nedotoval z jejich daní nesmysly jako dotaci Oprav dům po babičce nebo nákup elektromobilů. Moc jsme doufali, že tato vláda bude dotace spíš rušit, než zavádět nové, ale bohužel je opak pravdou,“ uvedl Libor Vondráček, předseda Svobodných a připomněl, že na nákup elektromobilů chce vláda utratit 1,7 miliardy korun a dalších 300 milionů korun chce vláda investovat do nabíječek.

„Daně bychom rádi snižovali všem, ale to by se musely odpovídajícím způsobem snižovat státní výdaje. A proto přicházíme s provokativním heslem ‚Netrapme dotacemi bohaté, snižme daně chudým‘. To vyjadřuje myšlenku, že na dotace dosáhnou jen ‚vyvolení‘, kteří si mohou dovolit opravovat dům po babičce nebo nakupovat elektroauta, zatímco všichni, tedy drtivá většina chudších nečerpačů dotací, se jim na to skládají zvýšenými odvody do státního rozpočtu,“ vysvětlil Vondráček.

Podle předsedy Svobodných je přece logické, že pokud se energetické úspory vyplatí, jak tvrdí ministr životního prostředí, pak není potřeba, aby se oprava domu dotovala. „Pojďme už ukončovat to dotační šílenství. Dotace navíc z velké části zaplatí nejchudší. Ti, kteří žádnou vlastní nemovitost nemají, nebo nemají peníze ani na částečné financování rekonstrukce, ji prostřednictvím daní budou platit bohatším majitelům nemovitostí," zlobí se Libor Vondráček, který současný stav nazývá elitářským socialismem, který však není výsadou jen této vlády.

„Dotace jsou stejně odporné za každé vlády! Svobodní proti neférovým dotacím bojují již téměř 15 let. Platíme je všichni, ale dostanou je jen vyvolení. U těch, kteří je dostávají, vyvolávají dotace závislost. Křiví trh a nejvíce škodí těm, kteří je nedostanou, přestože jejich konkurenti je mají,“ zdůraznil předseda Svobodných. Připomněl, že například prostřednictvím svých daní jsme už v roce 2021 zaplatili za web agentuře Hate Free. „Možná byste čekali, že podobné projekty, které nás mají za naše peníze vychovávat, se financují až od nástupu Ivana Bartoše. Toto se ovšem odkleplo ještě v době, kdy na ministerstvu úřadovala Klára Dostálová z ANO,“ připomněl Vondráček.

V této souvislosti předseda Svobodných připomněl také situaci, kdy si provozovatelé restaurací a hospodští museli instalovat vzduchotechniku do svých provozů a stavebně oddělovali kuřácké a nekuřácké prostory. „Provedli mnoho komplikovaných úprav, zaplatili desítky a někdy i stovky tisíc. A poté přišel bezohledný úředník a přesvědčil vládu ČSSD, KDU a ANO, aby tuto investici hospodských spláchla do kanálu. Minule hospodští, dnes mnohé domácnosti s kotli. Komu se toto přihodí příště? Dokud budeme volit politiky, kteří se vyžívají v řízení našich životů, nikdo si nemůže být jistý,“ dodal Vondráček, který vyzval k tomu, aby lidé volili Svobodné, kteří proti dotacím bojují již téměř 15 let.

