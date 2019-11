TOP 09: Poražený Pospíšil varuje. A promlouvá o Kalouskovi

„Plně respektuji rozhodnutí delegátů v tajné volbě. Nic to nemění na mém rozhodnutí podporovat Markétu Pekarovou Adamovou a dělat všechno pro to, aby byla úspěšná. Byť efektivita podpory z mé strany bude nižší, než kdybych byl součástí jejího týmu. Upřímně jsem zvažoval, jestli kandidovat na post místopředsedy. Nakonec jsem cítil morální závazek vůči Markétě. Své mocenské a politické ambice v čele TOP 09 jsem si už naplnil a teď jsem jen chtěl být součástí týmu paní předsedkyně,“ hovořil úvodem Pospíšil o volbě.

Anketa Pozvedne Pekarová-Adamová TOP 09? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 2010 lidí

Zda mu uškodily spory se zakladatelem strany Miroslavem Kalouskem, nedokáže odhadnout. „TOP 09 obecně poškodilo a vášně rozvířilo hodnocení evropských voleb, které byly objektivním úspěchem. Přesto jsme se z výsledku neradovali, ačkoli to mohl být odrazový můstek k dalšímu růstu. Výsledek se ale začal permanentně zpochybňovat a rozvířila se ‚blbá nálada‘. To nás poškodilo a možná i to ovlivnilo některé delegáty,“ poznamenal dále Pospíšil, který právě kritizoval Kalouska za to, že zpochybňoval výsledky voleb.

„Má sice plné právo kritizovat svoje nástupce, nesouhlasit s jejich rozhodováním a zpochybňovat jejich výsledky, ale má to dělat primárně na stranické půdě. Když tak činí mediálně, poškozuje stranu. Jsem politik a jsem zvyklý na kritiku, kterou třeba osobně považuji za nespravedlivou. Ale že jsme některé debaty vedli v médiích místo uvnitř strany, to nám nepřidalo,“ dodal Pospíšil.

Zároveň se také vyjádřil k tomu, že mimořádně nebezpečné a špatné by bylo to, kdyby nyní nová předsedkyně měla bojovat s vlastní stranou. „Markétina situace nebude jednoduchá. Čekají nás krajské volby, což je pro TOP 09 mimořádně obtížná disciplína. Topka neuspívala v krajských volbách ani v dobách své největší slávy. Vedení čekají náročná jednání o případných koalicích v krajích,“ sdělil Pospíšil a vyjádřil i své přání k Miroslavu Kalouskovi. „Doufám, že Miroslav Kalousek ji bude podporovat,“ uvedl.



„Bude-li bývalý předseda Markétu podporovat, budu šťastný z jejích úspěchů. Nejsem nepřející člověk, který by byl kvůli své ješitnosti zdrcen, kdyby ho následovník náhodou překonal. Vůbec ne. Netrpím principem ješitnosti, pro politika je destruktivní,“ uzavřel.

JUDr. Jiří Pospíšil TOP 09



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Už se jí smějí: Šéfka TOP napsala, proč je v politice. A... Národ není prázdné slovo, říká Vadim Petrov st., oceněný Zemanem i Putinem. A mluví o éře od revoluce Vláda probere urychlení dopravních staveb či platy vojáků ,,Schváleno: Neziskovky, odejděte!” Radnice v Brně se naštvala. Šlo o školní děti

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.