TOP 09 na Vysočině chyběl jediný hlas. Možná nechá celé volby přepočítat

Koalici složené z TOP 09, Klubu angažovaných nestraníků, Koruny České a hnutí Třebíč občanům připsaly výsledky celkem 4,99 procenta. K překonání pětiprocentní hranice chyběl pouhý jeden hlas. V celém kraji volební komise vyřadily téměř dva tisíce neplatných hlasů.

Uskupení proto zvažuje, že se obrátí na soud a bude požadovat přepočítání hlasů. „První, co každého z nás napadne, je to, že tam ten jeden hlas někde musí být,“ řekl Aktuálně.cz lídr kandidátky Zdeněk Dvořák, který by zasedl v zastupitelstvu, kdyby strana dostala o jeden jediný hlas více.

„Nikdy by mě nenapadlo, že bychom rozporovali výsledky voleb. Ale pokud to, co to zlomí, je jeden jediný hlas, tak to by asi udělal každý z nás,“ doplnil Dvořák. Podezření, že by někde nedošlo k započítání jejich hlasů, Dvořák ale nemá.

