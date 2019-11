TOP 09 nevzkvétá, uvedl Czernin a představil své cíle

Jeho klíčovými tématy by byly, jak uvedl, ochrana klimatu a přírodních zdrojů, bezpečnost včetně ochrany demokracie a lidských práv po celém světě, vzdělání, věda a výzkum a podpora podnikatelů. „Připravíme důchodovou reformu a reformu zdravotnictví,“ řekl Czernin. TOP 09 bude podle něho i garantem solidnosti členství Česka v EU.

Czernin chce sestavit tým odborníků z řad TOP 09, kteří by představovali stínovou vládu. „Máme skvělý program a skvělé lidi,“ řekl. Volební potenciál TOP 09 se podle Czernina pohybuje v dvouciferných číslech, chtěl by ho dosáhnout. Nyní průzkumy přisuzují TOP 09 kolem pěti procent hlasů, což je hranice vstupu do Sněmovny.

Pekarová Adamová, která se k řečnickému pultíku postavila po Czerninovi, uvedla, že jí udělalo radost, jak se v poslední době probudila občanská společnost. Zmínila protivládní demonstrace na Letné. Mladé lidi, kterým jsou vlastní hodnoty sametové revoluce, vyzvala, aby rozšířili řady TOP 09. „Přidejte se k nám, jste vítáni,“ vzkázala jim.

Česká republika podle ní zlenivěla, a to hlavně v tom, že si přestala klást vyšší mety a cíle, které jsou přitom základem odpovědné politiky. Jednou z dalších takových met je pro Pekarovou Adamovou vstup do eurozóny.

„Připojení k eurozóně je posledním krokem, abychom se stali plnohodnotným členem elitního klubu EU,“ zdůraznila. Euro je podle ní další pojistkou proti snahám zavléct ČR „opět někam na východ“.

Česko podle dosavadní první místopředsedkyně TOP 09 zaspalo v otázce kvalitního vzdělávání. Další z klíčových témat, která by podle ní strana měla prosazovat, jsou vědecké názory a apely ohledně životního prostředí. TOP 09 by se měla stát vedoucí silou v ochraně přírodních zdrojů, dodala. „TOP 09 má cíl. Společně nejenže vydržíme, ale našeho cíle dosáhneme. My to dáme,“ řekla v závěru svého projevu. Delegáti sněmu ji odměnili potleskem podobně dlouhým, jaký předtím věnovali Czerninovi.