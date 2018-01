Tady Zeman dostal 94 procent. Lidé vzkazují: Pořád podceňujete ten venkov, kde lidé pracují rukama. Co ty chytrý budou dělat? Co budou za těma počítačema přehazovat za peníze?

„V Lišanech u Žatce žije 180 obyvatel a právě tam měl Miloš Zeman nejlepší výsledek: 93,94 %. Naše hnutí tam ve volbách získalo 60,41 %. Zdravím své bývalé kolegy z prasečáku," napsal šéf hnutí ANO a vlády Andrej Babiš.

Ze 180 obyvatel Lišan je asi 130 lidí dost starých na to, aby už mohli jít k volbám. V přímé volbě prezidenta se nakonec k volebním urnám vydalo 99 občanů. A jen 6 z nich volilo Jiřího Drahoše. Většina obyvatel tvrdí, že „tamtoho profesora“ ani neznají, zatímco Miloš Zeman je tu velmi populární. Mají pocit, že je to jejich prezident, protože mluví tak, že mu rozumí. Navíc se nebojí prosazovat své názory, někdy i za použití sprostých slov, ale zdejší obyvatele to moc netrápí. Netrápí je ani Zemanova inklinace k Rusku a Číně. Důležitější je, že chrání tu naši malou republiku. Alespoň podle zdejších občanů.

„Prostě je to člověk, kterej jde s lidmi. Ne proti lidem, ale jde s lidmi a je takovej lidovej,“ popsala důvod, proč odevzdala hlas Zemanovi jedna z místních obyvatelek. Zemana volili i zdejší nejmladší voliči. V obci se ozývá, že Zeman rozumí politice. Drahoš je inteligentní profesor, ale o politice nic neví.

„Vy mladí, Praha, pořád podceňujete ten venkov, kde lidé pracují rukama. Co ty chytrý budou dělat? Co budou za těma počítačema přehazovat za peníze? To je pořád samá Dubaj a Tahiti, kam by lítali, ale to je všechno,“ nešetřil kritickými slovy především vůči vzdělanější Praze další z místních obyvatel s tím, že řeči Pražanů o „hloupějším venkovu“ už začínají místním vadit.

Zdejší obyvatelé pracují převážně v nedaleké prasečí farmě Animo Žatec. Právě je Babiš pozdravil. V posledních volbách se tu jeho hnutí dařilo. Před nástupem Babiše v Lišanech dosahoval fenomenálních úspěchů Miroslav Sládek se svými republikány. Dokázal tu získat až 45 procent hlasů. A kdo nevolil Sládka, odevzdával hlas často komunistům.

