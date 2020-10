Tady jde o peníze. Kdo je dostane od vlády, když mu byznys nejede?

Vláda Andreje Babiše dnes na mimořádné schůzi schvaluje další balík pomoci podnikatelům, kteří byli zasaženi novými opatřeními proti šíření koronaviru. Ministerstvo financí těmto automaticky do konce roku odkládá úhrady DPH, daně z příjmu a silniční daně. Schvalují se také miliardy korun na podporu dopravců, kulturních subjektů a stovky milionů poputují také do sportu v pokračujících programech COVID.

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) na twitteru oznámila, že „vláda schválila velký liberační balíček daňových úlev pro zasažené podnikatele“. Podnikatelům s převažujícím oborem činnosti, na které vládní zákazy přímo míří, se odkládají úhrady DPH, daně z příjmu a silniční daně od středy 14. října do konce roku.

Na vládě jsme právě schválili velký liberační balíček daňových úlev pro zasažené podnikatele ?? pic.twitter.com/Bl6ps4ypV6 — Alena Schillerová (@alenaschillerov) October 14, 2020

přičemž na rozdíl od jara nemá být podpora podmíněna dohodou s pronajímatelem, jak informuje server Novinky.cz. Maximální výše podpory bude deset milionů korun. Celková vyčleněná částka je 1,2 miliardy korun.

O příspěvek na nájem budou moci žádat komerčně provozovaná sportoviště, jako kluziště, kurty či tělocvičny. Dále také bazény, sauny nebo wellness. Také kulturní instituce jako muzea, galerie, památkové objekty nebo planetária. Dále stravovací zařízení, hudební a taneční kluby nebo kina a kasina.

Až miliardu korun podle informací serveru Lidovky.cz vláda poskytne zájezdovým autobusovým dopravcům. Kompenzace by měly pokrýt celé období od března do konce června, kdy byl trh s autobusovou dopravou na nule.

„Zájezdoví dopravci byli tvrdě zasaženi nezbytnými protikoronavirovými opatřeními. Rušily se školy v přírodě, školní výlety, firemní akce, zájezdy, objem těchto objednávek se v období jara limitně blížil nule a dosud se trend vývoje nelepší,“ prohlásil ministr dopravy a průmyslu Karel Havlíček (ANO) s tím, že jde o obor s velmi nízkou marží.

Program bude z poloviny platit ministerstvo dopravy a z poloviny nespotřebované zdroje z programu COVID nájemné. Výše dotace se bude počítat na sedačku na den, podle emisních tříd autobusů. Nejvíce, až 135 korun na sedačku za den, dostanou dopravci s nejekologičtější emisní třídou EURO VI. Například na všechna vozidla vyrobená před rokem 2000 čerpat dotace firmy nemohou.

Vláda schválila také pokračování programu COVID kultura, kam je vyčleněno dalších 750 milionů korun. Podle ministra kultury Lubomíra Zaorálka (ČSSD) dostanou OSVČ 60 tisíc korun a firmy budou moci žádat kompenzace až do výše 10 milionů korun. Podle Zaorálka navíc budou podmínky mírnější než na jaře.

Podpora bude dotovat vynaložené výdaje za jednotlivé kulturní akce či projekty, které vznikly v období od 1. října 2019 do 20. listopadu 2020, a to do výše 50 procent. Za kontinuální činnost v oblasti kultury budou vyplaceny dotace dokonce pro období od 1. března 2020 do 20. listopadu 2020, a to až do výše 80 procent uznatelných výdajů za zrušené nebo přesunuté akce.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) také na twitteru informovala o prodloužení poskytování příspěvků A z programu Antivirus. Ten se vztahuje na firmy, které musely zavřít a poskytuje náhradu mzdy ve 100 procentech až do výše 50 tisíc korun.

„Antivirus A pojede do konce roku v ještě lepší verzi! Při uzavření dosáhne od října firma na 100 % vyplacené náhrady mzdy vč. odvodů max. do výše 50 000 Kč! Nenecháme firmy padnout na dno,“ napsala Maláčová, s tím, že podle odhadů ministerstva práce nová vládní nařízení o uzavření dopadnou asi na 200 000 lidí. Výdaje na příspěvek A by tak mohly v za čtvrtletí činit přes pět miliard korun.

Antivirus A pojede do konce roku v ještě lepší verzi! Při uzavření dosáhne od října firma na 100 % vyplacené náhrady mzdy vč. odvodů max. do výše 50 000 Kč! Nenecháme firmy padnout na dno. — Jana Maláčová (@JMalacova) October 14, 2020

Pokračovat bude také program COVID sport, na který bude nově vynaloženo 500 milionů korun. Vláda mezitím dále pracuje na systémovém kurzarbeitu, který měl začít platit od listopadu. Výsledná verze se ovšem nelíbí odborářům a zaměstnavatelům a premiér Babiš uznal, že se návrh nepovedl. Návrh momentálně leží ve Sněmovně a mnohé úpravy navrhují i opoziční strany.

