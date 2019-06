Tady je jedna země, kde se strach z migrantů nevyplácí, jásali v Deníku N. Je to úplně jinak

Dánští sociální demokraté vyhráli volby. A Marian Kechlibar si povšiml nadšené reakce, kterou to vyvlolalo v českém Deníku N. Tam to vyhodnotili jako „propad populistů“, hned dali do titulku, že protiimigrační strany propadly, a poznamenali si: Že by ještě byly země, kde se šířit strach z migrace nevyplácí?“.

Kechlibar ale vyvádí čtenáře z omylu. Jestli podle něj dánské volby něco dokazují, tak to, že od proimigrační politiky už ustupují i soudnější sociální demokraté.

Sociální demokraté v předvolební kampani přislíbili, že vůči migrantům budou uplatňovat přísnou politiku. Vzhledem k tomu, že se podobně zachovala i středopravicová dosud vládní strana Venstre to vedlo k tomu, že protimigrační strany v Dánsku ztratily vítr z plachet.

„Právě odcházející středopravá vláda přitvrdila imigrační a azylové zákony natolik, že v rámci západní Evropy nejspíš drží rekord. Imigraci dostala na starost ministryně Inger Støjberg, která strávila čtyři roky utahováním šroubů, aby, podle jejích vlastních slov, se Dánsko stalo co nejméně přitažlivé pro žadatele o azyl. Po přijetí jubilejního padesátého zpřísnění zákonů se ministryně nechala vyfotit s oslavným dortem a umístila fotku na Facebook, z čehož některým uživatelům (a)sociální sítě předvídatelně praskaly žilky zuřivostí,“ napsal k tomu Kechlibar.

Sociální demokraté mimo jiné slíbili, že do deseti let nastaví pravidla tak, aby na všech školách činil maximální podíl 30 % dětí s imigračními kořeny. Migranti a žadatelé o azyl prý budou muset odvádět 37 hodin veřejných prací, pokud budou chtít dostat sociální dávky. Vznesla také požadavek zákazu vyplácení peněžitých darů pro náboženské společnosti, pocházejících ze zemí, kde nepanuje svoboda vyznání. Sociální demokraté také počítají s tím, že by bylo možné požádat o azyl jen mimo území Dánska, např. přes orgány OSN.

Úspěch dánských sociálních demokratů inspiroval také některé sociální demokraty v Německu. Bývalý předseda německých sociálních demokratů své kolegy vyzval, aby si vzali z Dánska příklad. Kechlibar však pochybuje, že se to stane, protože německé politiky ovlivňuje specifická minulost jejich země.

Matematik by prý rád věděl, jak by se k této politice stavěla ČSSD, ale není si jist, zda bude mít její hlas v budoucnu ještě nějakou větší váhu, když ve volbách do Evropského parlamentu nezískala ani 4 procenta hlasů.

Psali jsme: Mají spojence v médiích, ovládli školství. Děti jsou totiž tvárné... Marian Kechlibar o tom, jak se v Německu derou na výsluní Zelení Marian Kechlibar: Androide, Androide, smím prodávat vepřové ve fastfoodu? Marian Kechlibar: Do rodných zemí nebude možné v některých případech deportovat ani zločince Marian Kechlibar: Vítej, nový německý občane – i se všemi svými manželkami

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp