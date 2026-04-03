Tady pan práskač, smála se Nerudová Klempířovi. Přidal se lidovec

Ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé) odvolal Martina Baxu (ODS) z pozice člena a předsedy správní rady Pražského jara. Oba politici se už dříve dostali do sporu kvůli dotacím na film o queer komunitě (LGBTQIA+, pozn. redakce).
„Pan Martin Baxa mě v poslední době dost řeší. Tak jsem ho vyřešil,“ uvedl ministr Klempíř u videa sdíleného na síti X, kde oznámil odvolání Martina Baxy.
Pan Martin Baxa mě v poslední době dost řeší. Tak jsem ho vyřešil. pic.twitter.com/LpEWDWlwor— Oto Klempíř (@OtoKlempir) April 2, 2026
Baxa na X uvedl, že bude dál hájit svobodnou a nezávislou kulturu.
„Vzpomněl jsem si, jak v únoru 2006 odvolal Vítězslav Jandák v přímém přenosu ČT Vědeckou radu svého ministerstva v čele s profesorem Mojmírem Horynou. Taky si dovolili říct nahlas svůj odlišný názor. Tak po 20 letech stejné přístupy. Odvolat můžeš, umlčet ne. Mě to samozřejmě neodradí od boje za nezávislou a svobodnou kulturu v naší zemi!“ uvedl Baxa.
Z videa @OtoKlempir na X jsem se právě dozvěděl , že mě ministr "vyřešil", protože ho "moc řeším". Konkrétně mě odvolal ze správní rady Pražského jara. Vzpomněl jsem si, jak v únoru 2006 odvolal Vítězslav Jandák v přímém přenosu ČT vědeckou radu svého ministerstva v čele s…
Klempířův krok i způsob oznámení Baxova odvolání kritizuje i opozice. Baxy se zastal předseda ODS Martin Kupka, europoslankyně Danuše Nerudová (STAN) i bývalý předseda KDU-ČSL Marian Jurečka a Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL).
Stínový předseda vlády ODS Martin Kupka oznámení ministra kultury srovnal s rétorikou agentů StB. Dodal ovšem, že u ministra Klempíře ho to nepřekvapuje. „Ač o většině ministrů této vlády nemám žádné iluze, tak se přiznám, že tahle ubohost a malost navíc ještě sdělovaná jazykem agentů StB mě opravdu zaskočila. Ale pravda, u Oty Klempíře bychom neměli být překvapeni...“ uvedl Kupka.
"Vyřešil ho." Ač o většině ministrů této vlády nemám žádné iluze, tak se přiznám, že tahle ubohost a malost navíc ještě sdělovaná jazykem agentů STB mě opravdu zaskočila. Ale pravda, u Oty Klempíře bychom neměli být překvapeni... https://t.co/KqnoHqlffx— Martin Kupka (@makupka) April 2, 2026
O praktikách StB psala i europoslankyně Danuše Nerudová. O Klempířovi rovnou psala coby o „práskači“. „Tady pan StB práskač to vyřešil, jak se v StB v mládí naučil. Jen tedy teď za to má víc jak 500 Kč,“ napsala na X.
Tady pan stb práskač to vyřešil, jak se v stb v mládí naučil. Jen tedy teď za to má víc jak 500 Kč. https://t.co/MDBv3kEEM4— Danuše Nerudová (@danusenerudova) April 2, 2026
Bývalý předseda KDU-ČSL si přisadil se slovy o „zakomplexovaném ubožákovi“ s praktikami z dob, kdy byl Klempíř „donašečem StB“. „Vlastně taková běžná personální praxe současné vládní koalice,“ dodal.
Když je někdo zakomplexovaný duševní ubožák a zůstanou mu praktiky z dob kdy byl donašečem STB…— Marian Jurečka (@MJureka) April 2, 2026
Vlastně taková běžná personální praxe současné vládní koalice. pic.twitter.com/xukZR8eGlS
„Co se v mládí u StB naučíš, ve stáří na ministerstvu jako když najdeš,“ napsal europoslanec Tomáš Zdechovský.
Co se v mládí u StB naučíš, ve stáří na ministerstvu jako když najdeš. pic.twitter.com/m8bZySVscv— Tomáš Zdechovský (@TomasZdechovsky) April 2, 2026
Na Klempířovo vyjádření k odvolání Baxy reagovali i novináři. Šéfredaktor Reflexu Martin Bartkovský se ministra dotázal, zda tedy vyhazuje lidi z práce za jiný názor.
Jakože vyhazuješ lidi z práce za to, že maj jinej názor, jo?— Martin Bartkovský (@bartkovskym) April 2, 2026
Komentátor Hospodářských novin Petr Honzejk rovněž poukázal na „estébáckej jazyk“. „Jo! To je ten správnej policejní, ba nestyděl bych se říci estébáckej jazyk, panečku!“ napsal na X.
Jo! To je ten správnej policejní, ba nestyděl bych se říci estébáckej jazyk, panečku!— Petr Honzejk (@PetrHonzejk) April 2, 2026
Miliardář a podcastový partner Jindřicha Šídla Jan Dobrovský Klempířovi vzkázal, že ho „také vyřeší“. „Protože se nestydíte něco takového veřejně napsat, znamená to, že tak uvažujete. Takže vás taky vyřeším, veselý brachu. Byl jste a zůstal jste hloupým a nestydatým nic. Za chvíli po vás ani pes neštěkne,“ uvedl Dobrovský.
Protože se nestydíte něco takového veřejně napsat, znamená to, že tak uvažujete. Takže vás taky vyřeším, veselý brachu. Byl jste a zůstal jste hloupým a nestydatým nic. Za chvíli po vás ani pes neštěkne.— Jan Dobrovský (@JanDobrovsky) April 2, 2026
