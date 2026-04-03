Tady pan práskač, smála se Nerudová Klempířovi. Přidal se lidovec

03.04.2026 9:37 | Monitoring
autor: Alena Kratochvílová

Ministr kultury Oto Klempíř „vyřešil“ Martina Baxu (ODS). Opozice i novináři teď poukazují na to, že ministr oznámil Baxovo odvolání z čela správní rady Pražské jaro slovy, která podle nich připomínají rétoriku StB. Baxy se zastali politici z ODS, STAN i KDU-ČSL.

Ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé) odvolal Martina Baxu (ODS) z pozice člena a předsedy správní rady Pražského jara. Oba politici se už dříve dostali do sporu kvůli dotacím na film o queer komunitě (LGBTQIA+, pozn. redakce).

„Pan Martin Baxa mě v poslední době dost řeší. Tak jsem ho vyřešil,“ uvedl ministr Klempíř u videa sdíleného na síti X, kde oznámil odvolání Martina Baxy.

Baxa na X uvedl, že bude dál hájit svobodnou a nezávislou kulturu.

„Vzpomněl jsem si, jak v únoru 2006 odvolal Vítězslav Jandák v přímém přenosu ČT Vědeckou radu svého ministerstva v čele s profesorem Mojmírem Horynou. Taky si dovolili říct nahlas svůj odlišný názor. Tak po 20 letech stejné přístupy. Odvolat můžeš, umlčet ne. Mě to samozřejmě neodradí od boje za nezávislou a svobodnou kulturu v naší zemi!“ uvedl Baxa.

Klempířův krok i způsob oznámení Baxova odvolání kritizuje i opozice. Baxy se zastal předseda ODS Martin Kupka, europoslankyně Danuše Nerudová (STAN) i bývalý předseda KDU-ČSL Marian Jurečka a Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL).

Stínový předseda vlády ODS Martin Kupka oznámení ministra kultury srovnal s rétorikou agentů StB. Dodal ovšem, že u ministra Klempíře ho to nepřekvapuje. „Ač o většině ministrů této vlády nemám žádné iluze, tak se přiznám, že tahle ubohost a malost navíc ještě sdělovaná jazykem agentů StB mě opravdu zaskočila. Ale pravda, u Oty Klempíře bychom neměli být překvapeni...“ uvedl Kupka.

O praktikách StB psala i europoslankyně Danuše Nerudová. O Klempířovi rovnou psala coby o „práskači“. „Tady pan StB práskač to vyřešil, jak se v StB v mládí naučil. Jen tedy teď za to má víc jak 500 Kč,“ napsala na X.

Bývalý předseda KDU-ČSL si přisadil se slovy o „zakomplexovaném ubožákovi“ s praktikami z dob, kdy byl Klempíř „donašečem StB“. „Vlastně taková běžná personální praxe současné vládní koalice,“ dodal.

„Co se v mládí u StB naučíš, ve stáří na ministerstvu jako když najdeš,“ napsal europoslanec Tomáš Zdechovský.

Na Klempířovo vyjádření k odvolání Baxy reagovali i novináři. Šéfredaktor Reflexu Martin Bartkovský se ministra dotázal, zda tedy vyhazuje lidi z práce za jiný názor.

Komentátor Hospodářských novin Petr Honzejk rovněž poukázal na „estébáckej jazyk“. „Jo! To je ten správnej policejní, ba nestyděl bych se říci estébáckej jazyk, panečku!“ napsal na X.

Miliardář a podcastový partner Jindřicha Šídla Jan Dobrovský Klempířovi vzkázal, že ho „také vyřeší“. „Protože se nestydíte něco takového veřejně napsat, znamená to, že tak uvažujete. Takže vás taky vyřeším, veselý brachu. Byl jste a zůstal jste hloupým a nestydatým nic. Za chvíli po vás ani pes neštěkne,“ uvedl Dobrovský.

Psali jsme:

Baxa (ODS): Odvolat můžeš, umlčet ne. Mě to neodradí
Macinka utřel novináře i kulturní frontu
ODS teď chrání menšiny? Baxa to schytal, když se trefoval do Klempíře
„Bum do hlavy.“ Eva Decroix zesměšněna

 

Uživateli nejlépe hodnocený komentář

BobyNo1 , 03.04.2026 9:55:30
Mladé Krásné byste sem dávat nemuseli. Vaše věc, ale působí to, jako byste sbírali vyjádření chovanců z Bohnic a Černovic.

|  13 |  0

Další články z rubriky

EU tamhle. Tady je hašišácký stát! V zemi, kde Trump sklízí „duchovní fakáče“

18:40 EU tamhle. Tady je hašišácký stát! V zemi, kde Trump sklízí „duchovní fakáče“

„Největší ego chodící po téhle zemi. Všechno musí být podle něj. A když narazí, tak se chová jako gu…