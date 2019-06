Tady si už od Klausovy ODS všichni myslí, že svoboda znamená možnost krást a šířit nenávist. Jan Čulík s kolegou, vrchním elfem, lamentovali před kamerou

Bohumil Kartous spolu s dalšími spolupracovníky z řad českých elfů bojuje s internetovými trolly a nijak ho nepřekvapuje, že ti ho kvůli tomu označují za udavače.

„Je to něco, co se dalo očekávat. Ti lidé, kteří jsou buď přímo zapojení do dezinformační scény nebo nějakým způsobem sympatizují s těmi narativy nebo dezinterpretací faktů nebo je to nějaká deziluze ve vztahu České republiky vůbec k západní civilizaci, tak u těchhle lidí to vyvolává dojem, že jde buďto o udavačství nebo že jde o nějaký žold, nebo že jde o nějakou službu jiné mocnosti. Ti lidé mají v lepším případě pocit, že by Česká republika měla stát někde mezi mocnostmi a v tom horším případě se přiklonit k Rusku a k Číně,“ začal Kartous.

Příklady si prý tito lidé berou v Maďarsku, které otevřelo brány ruským investicím. Tito lidé prý EU vnímají jako Sovětský svaz, jako nějakou totalitní strukturu, doplnil Kartous. Jenže šiřitelé dezinformací si prý nenechají vysvětlit, že se mýlí. Mnohem spíš věří tomu, že současný český státní aparát vlastně stojí proti nim.

Jan Čulík dodal, že kořeny tohoto chování vidí kdesi u ODS z 90. let 20. století a u dalších politických stran stojících ještě vpravo od ODS.

„Tady je ještě druhá zajímavá věc, která se možná váže na takovou tu ultrapravici blízkou ODS a stranám ještě více doprava od ODS., že tady od roku 1990 existuje taková představa, že demokracie je vlastně absolutní svoboda a nemáte žádné povinnosti a nic dodržovat nemusíte a můžete si rozkrást co chcete. A na sociálních sítích že můžete šířit jakékoliv lži nebo nenávist, protože musí být ta svoboda projevu. A když se to někdo pokouší omezovat podle trestního zákoníku, kde je uvedeno, že šíření nenávisti proti menšině se trestá třemi lety vězení...“ připomněl Čulík.

„Já bych rád, vážení televizní diváci, poukázal na to, že jestliže budete nadávat Romům, Židům nebo muslimům na internetu, tak ponesete vinu za to, že jednou zase v Mostě vezme nějaký vězeňský dozorce pistoli, jak se to stalo před časem, a zabije Roma,“ varoval své spoluobčany šéfredaktor.

Čulík podle svých vlastních slov nechápe, proč takovéto chování lidem nevadí a vyjadřují absolutní svobodu nenávisti a přijde jim normální, že některé své spoluobčany zařazují do nižších kategorií.

autor: mp