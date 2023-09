Tajná nabídka OSN do Moskvy. Za dohodu o obilí

Generální tajemník OSN Antonio Guterres poslal minulý týden neveřejný dopis ruskému ministrovi zahraničí Sergeji Lavrovovi, kde nabízí Rusku ústupky ve snaze obnovit obilnou dohodu v Černém moři. V souboru návrhů, které Rusko obdrželo, by mělo být obnovení přístupu ruských potravin a hnojiv na světové trhy a Ruské agrární bance by měl být umožněn přístup do systému mezibankovního zúčtování SWIFT.

Šéf OSN Antonio Guterres minulý týden navrhl Moskvě soubor opatření, která by pomohla k obnově obilné dohody v Černém moři. Od ní Rusko v létě jednostranně odstoupilo, a Ukrajina tak nemůže bezpečně posílat své obilí do světa.

Guterres uvedl, že návrh obsahuje „soubor konkrétních návrhů“ na vytvoření podmínek pro obnovení černomořské obilné iniciativy. „Máme několik konkrétních řešení, která umožňují přístup ruských potravin a hnojiv na světové trhy za přiměřené ceny,“ řekl Guterres podle informací agentury AP.

V souboru opatření by podle deníku Bild mělo být otevření mezibankovního systému zúčtování SWIFT pro Ruskou agrární banku, OSN by navíc pomohla s pojištěním ruských lodí s nákladem obilí, ruské lodě s nákladem zemědělských produktů by získaly omezený přístup do evropských přístavů, a dokonce by mohlo dojít k částečnému rozmrazení některých zadržovaných ruských aktiv v evropských bankách.

To vše ve snaze obnovit tzv. černomořskou iniciativu, která zprostředkovávala bezpečnou plavbu ukrajinským lodím s obilím a umožnila by Ukrajině vyvézt téměř 33 000 tun obilí v době rostoucího hladu ve světě. „Jsme přesvědčeni, že černomořská iniciativa velmi významně přispěla k tomu, aby trhy s potravinami byly adekvátnější našim cílům v oblasti potravinové bezpečnosti,“ dodal s tím, že nová dohoda s Ruskem by snížila ceny potravin ve světě.

„Domníváme se, že je nesmírně důležité dohodu obnovit. A zároveň jsme vzali v úvahu ruské požadavky a věřím, že jsme předložili návrh, který by mohl být základem pro obnovení,“ uvedl šéf OSN a dodal, že dohoda ale musí být stabilní. „Nemůžeme mít černomořskou iniciativu, která se pohybuje od krize ke krizi, od pozastavení k pozastavení. Musíme mít něco, co funguje a co je ku prospěchu všech,“ prohlásil.

Moskva je podle Lavrova připravena dohodu přijmout, jakmile přijdou konkrétní rozhodnutí. „Jakmile se rozhovory promění v konkrétní rozhodnutí, budeme připraveni ještě téhož dne pokračovat v jednání o ukrajinské části obilného balíčku,“ uvedl Lavrov.

Evropská komise prý o případném změkčení sankcí uvažuje. „Z protiruských sankcí mohou být uděleny cílené výjimky, je-li to nutné pro přepravu zemědělských komodit,“ vzkázala Komise podle deníku Bild.

„Věřím, že seriózní prací můžeme dosáhnout pozitivního řešení pro všechny – pro Ukrajinu, pro Ruskou federaci, ale především pro svět ve chvíli, kdy tolik zemí čelí obrovským potížím ve vztahu k zajištění potravinové bezpečnosti svého obyvatelstva,“ dodal Guterres.

